NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

LOS HECHOS: La publicación no presenta ninguna evidencia de que esto ocurrió. El Senado no aplica pruebas antidopaje a los legisladores. En su cuenta de X, Téllez negó ser consumidora de drogas.

“Es muy buena la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos; coincidimos con la agenda que presentaron, lo que está proponiendo el presidente Joe Biden”, declaró López Obrador en ese entonces. “Lo mejor es reconocer lo bueno de quien esté en la presidencia de Estados Unidos y reconocer lo que es bueno para México, para nosotros, y no meternos, no debemos, en asuntos internos de otros países”.

De acuerdo con un comunicado de un grupo “Alliance for Water Justice in Palestine”, que convocó a la “protesta silenciosa” en la universidad, los estudiantes abandonaron la sala donde hablaba el entonces diplomático para denunciar “la expansión ilegal de los asentamientos israelíes”.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave del video en Google, The Associated Press corroboró que muestra una manifestación ocurrida hace cuatro años contra la política israelí de instalar viviendas en asentamientos judíos en Cisjordania.

LOS HECHOS: La grabación muestra hechos ocurridos en noviembre de 2019, por lo cual la charla de Dayan no tenía relación con el conflicto actual entre Israel y el grupo extremista Hamás. Además, Dayan ya no es cónsul en la ciudad estadounidense, concluyó su periodo de cuatro años a mediados de 2020.

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.