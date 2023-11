Lo que hay que saber sobre el ajuste por el costo de la vida del Seguro Social en EEUU

Si bien el dinero se utiliza para pagarle a las personas que reciben prestaciones en la actualidad, cualquier dinero que no se use se destina al fideicomiso del Seguro Social. Una parte del dinero en el fideicomiso, junto con las contribuciones al Seguro Social de los trabajadores activos, pagan las prestaciones futuras.

De todas formas, Kathleen Romig, directora de seguridad social y políticas de discapacidad del Center on Budget and Policy Priorities —un instituto apartidista de investigación—, dice que las primas del programa para adultos mayores Medicare “absorberán una parte desproporcionada del COLA para la mayor parte de la gente”. Una prima está aumentando un promedio de 6%, aproximadamente 9,90 dólares al mes.

