Republicano George Santos espera su expulsión del Congreso

“Sé que me van a expulsar cuando esta resolución de expulsión llegue al pleno”, dijo el viernes por la noche durante una conversación en X Spaces. “He hecho las cuentas una y otra vez, y la situación no luce muy bien”.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.