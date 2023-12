Arrestan en Florida a exembajador de EEUU en Bolivia; lo acusan de fungir como agente de Cuba

El Departamento de Justicia rechazó hacer comentarios. No se pudo contactar al abogado de Rocha y una firma de abogados en que trabajó anteriormente afirmó que no lo representaba. Su esposa colgó el teléfono cuando la AP se puso en contacto con ella.

Un exdiplomático estadounidense que fungió como embajador de Estados Unidos en Bolivia fue arrestado como parte de una extensa investigación de contraespionaje del FBI, acusado de servir en secreto como agente del gobierno de Cuba, según se enteró The Associated Press.

