Presentan cargos contra hombre acusado de matar a su esposa y tres hijas adultas en Chicago

Las autoridades presentaron cargos de homicidio el martes contra un vecino de un suburbio de Chicago acusado de matar a su esposa y tres hijas adultas.

Maher Kassem, de 63 años, fue el autor, según la policía, de la muerte de sus cuatro familiares tras una discusión el domingo en su domicilio de Tinley Park, a 48 kilómetros (30 millas) de Chicago.

Las víctimas de la matanza fueron Majeda Kassem, de 53 años; las mellizas Halema y Zahia Kassem, de 25, y Hanan Kassem, de 24.

“Las palabras no alcanzan a describir la tristeza que siento ante esta horrible tragedia”, dijo el alcalde Michael Glotz en un comunicado el martes. “Han muerto una madre y sus tres hijas, asesinadas en un acto de violencia familiar sin sentido”.

Los oficios fúnebres se realizarían en las próximas horas en una mezquita, en tanto sus amistades realizaron una recaudación online para construir una mezquita en memoria de las mujeres. La familia es musulmana de origen palestino.

En la víspera, las amistades colocaron flores y pequeños animales de peluche sobre la nieve frente a la casa. Amistades y vecinos recordaron a Majeda Kassem como una mujer que sentía pasión por la cocina, y a las tres hijas como mujeres inteligentes dedicadas a sus estudios.

Maher Kassem debía presentarse en una audiencia para determinar la fianza. Su teléfono no aceptaba mensajes. Los funcionarios de la corte del condado Cook no aclararon si contaba con abogado. La oficina de defensores públicos del condado no aclaró si lo representaba.

Según las autoridades, Maher Kassem llamó a la policía y dijo que había gente herida de bala en su casa. Al arribar, los agentes hallaron a las cuatro mujeres muertas en la planta baja de la vivienda. La policía arrestó a Kassem, que no estaba herido, y halló un arma que aparentemente fue la utilizada.