Fiscales en juicio por posesión de armas de Hunter Biden detallan sus problemas con las drogas

Los fiscales federales describieron el martes a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, como engañoso e impulsado por la adicción, un hombre cuyos hábitos oscuros atraparon a sus seres queridos y que sabía lo que estaba haciendo cuando mintió en el formulario federal para comprar un arma de fuego en el 2018.

Los miembros del jurado también pudieron ver por primera vez el documento que se encuentra en el centro del caso, y el abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, argumentó que su cliente no creía estar en plena adicción cuando declaró durante el trámite que no tenía problemas con las drogas. En el poco tiempo que tuvo la pistola, no hizo nada con ella, y el arma nunca estuvo cargada, dijo Lowell en su declaración inicial.

“Verán que no es culpable”, dijo Lowell.

Hunter Biden ha sido acusado de tres delitos graves derivados de la compra del revólver Colt cuando era, según su autobiografía, adicto al crack. Ha sido acusado de mentir a un vendedor de armas con licencia federal, de hacer una declaración falsa en la solicitud de tenencia de armas al afirmar que no consumía drogas y de poseer ilegalmente el arma durante 11 días.

El primer día de testimonios desenterró recuerdos dolorosos para el presidente y su familia, y reveló detalles nuevos y muy personales sobre algunas de sus luchas contra la adicción en vísperas de las elecciones de 2024. Durante parte del día, la primera dama observó desde la fila delantera de la sala.

Los abogados dijeron que los miembros del jurado escucharían el testimonio del hermano del presidente, James Biden, quien mantiene una estrecha relación con Hunter y ayudó a su sobrino a superar periodos de rehabilitación en el pasado. También escucharán cómo Hallie Biden, viuda del difunto hijo del presidente, Beau, también se hizo adicta al crack durante una breve relación con Hunter.

Hallie le quitó el arma a Hunter y la tiró a la basura en un mercado cercano, temerosa de lo que pudiera hacer con ella. El arma fue encontrada más tarde por alguien que recogía latas y finalmente fue entregada a la policía.

El presidente estuvo en Washington el martes, antes de un viaje a Francia agendado para más tarde en el día. Permanecerá fuera del país el resto de la semana. Jill Biden tenía previsto reunirse con él en Europa.

Los aliados del presidente están preocupados por el impacto que el juicio pueda tener en el presidente Biden, quien durante mucho tiempo se ha mostrado protector y profundamente preocupado por su único hijo vivo y por su sobriedad, y ahora deberá presenciar cómo esos errores del pasado son sometidos al escrutinio público.