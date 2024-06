Viuda de Beau Biden testifica en juicio a Hunter Biden sobre arma de fuego

(Matt Slocum / Associated Press)

La viuda del hermano de Hunter Biden relató el jueves a los miembros del jurado en su juicio federal por posesión de armas sobre el momento en que encontró el revólver en su camioneta, describiendo cómo lo colocó dentro de una funda de cuero, lo metió en una bolsa y lo arrojó en un basurero fuera de un mercado ubicado cerca de su casa.

“Entré en pánico y quería deshacerme de eso”, testificó sobre el arma y las municiones que encontró en el tablero del vehículo en octubre de 2018. “No quería que se hiciera daño, y no quería que mis hijos lo encontraran y se hicieran daño”.

La compra de Hunter Biden del revólver Colt —y el desesperado intento de Hallie Biden por deshacerse de él— son el eje central del caso. Los fiscales federales aseguran que el hijo del presidente estaba sumergido en una fuerte adicción al crack cuando compró el arma. Ha sido acusado de tres delitos graves: mentir a un vendedor de armas con licencia federal, hacer una declaración falsa en su solicitud al decir que no consumía drogas y posesión ilegal del arma durante 11 días.

Hunter Biden, quien se ha declarado inocente, ha dicho que el Departamento de Justicia está cediendo ante la presión política de los republicanos y que está siendo señalado injustamente.

Mientras tanto, el presidente Joe Biden dijo en una entrevista con ABC que aceptaría el veredicto del jurado y descartó un indulto para su hijo. Y la primera dama salió de Francia, donde asistió a los eventos del aniversario del Día D junto al mandatario, para regresar a Delaware. Se tiene previsto que asista nuevamente al juicio el viernes antes de regresar a Francia para una cena de Estado.

Hallie Biden, quien sostuvo una breve relación romántica con Hunter después de la muerte de Beau Biden en 2015, testificó que desde que Hunter regresó a Delaware de un viaje a California en 2018 hasta que arrojó su arma, nunca lo vio consumir drogas. Ese período incluyó el día en que compró el arma.

Gran parte de su testimonio se centró en el 23 de octubre de 2018 —11 días después de que compró el arma y cuando la arrojó. Hunter se estaba quedando con ella y parecía exhausto. Cuando el fiscal le preguntó si parecía que Hunter estaba consumiendo drogas en ese momento, ella respondió: “Podría ser”.

Mientras Hunter dormía en su casa, Hallie Biden fue a revisar su coche. Dijo que tenía la esperanza de ayudarlo a mantenerse o recuperar la sobriedad, libre de alcohol y cocaína. Dijo que encontró restos de crack y parafernalia de drogas. También encontró el arma que compró Hunter dentro de una caja con un candado roto que no permitía que cerrara por completo. También contenía municiones.

Hallie dijo que sopesó la posibilidad de esconder el arma, pero pensó que sus hijos podrían encontrarla, así que decidió tirarla.

“Ahora me doy cuenta de que fue una idea estúpida, pero entré en pánico”, dijo.

Hunter Biden se mantuvo impávido dentro de la sala del tribunal durante su testimonio. Ella le dijo a los jurados que encontró crack en su casa y lo vio consumir. Estuvo con él ocasionalmente cuando veía a los vendedores. El fiscal Leo Wise le preguntó a Hallie sobre su propio viaje a California en 2018, donde visitó a Hunter en el Hotel Roosevelt, y le preguntó si ella también estaba consumiendo drogas.

“Sí, lo estaba”, dijo.

”¿Y quién te introdujo a ellas?”

“Hunter lo hizo”, dijo Hallie mientras Hunter apoyaba el rostro contra su mano y agachaba la mirada.

“Fue una experiencia terrible por la que pasé, y me siento avergonzada, y me arrepiento de ese período de mi vida”, agregó.

Hallie testificó que dejó de usar drogas en agosto de 2018, pero Hunter continuó fumando crack.

Gran parte del caso de la fiscalía se ha dedicado a destacar la gravedad de su adicción al crack y a exponer ante los miembros del jurado momentos íntimos con sus exnovias, infidelidades y pipas de crack —lapsos de juicio que creen que demuestras que consumía drogas al momento en que marcó “no” en el formulario. Los fiscales argumentan que la evidencia es necesaria para mostrar el estado mental en que se encontraba cuando compró el arma.

Después de que Hallie Biden arrojó el arma descargada en el basurero del Mercado Janssen, él se dio cuenta de que no estaba le preguntó si ella la había tomado.

”¿Estás loca?” le escribió por mensaje de texto. Le dijo que volviera al mercado a buscarla.

En las imágenes de vigilancia que se le mostraron a los jurados se le veía escarbando en el basurero en busca del arma, pero no estaba allí. Preguntó a los funcionarios de la tienda si alguien había sacado la basura.

Hallie dijo que Hunter le pidió que presentara un reporte policial porque el arma estaba registrada a su nombre. Llamó a la policía mientras seguía en la tienda.

Los agentes localizaron al hombre que inadvertidamente se había llevado el arma junto con otros materiales reciclables y la recuperaron. El caso se cerró eventualmente debido a la falta de cooperación de Hunter Biden, quien habría sido considerado la víctima. Los jurados también escucharon a los agentes que manejaron el caso y al hombre que encontró el arma.

El hijo del presidente llegó al tribunal el jueves con una copia de su autobiografía, “Beautiful Things”, bajo el brazo. El libro, escrito después de que se recuperó en 2021, figura en gran medida en el caso de los fiscales: han reproducido extractos de audio para los jurados en los que detalla su caída en el mundo de las drogas y el alcohol tras la muerte de su hermano en 2015 a causa del cáncer.

El abogado defensor Abbe Lowell ha dicho que Hunter Biden se encontraba en otro estado mental al momento en que escribió el libro en relación con el momento en que compró el arma, cuando él no creía tener una adicción. Y ha insinuado que Hunter Biden podría haber sentido que tenía un problema con el alcohol, pero no con las drogas, en ese momento. El abuso de alcohol no impide la compra de un arma.

Los jurados también han escuchado al empleado de la tienda de armas, quien testificó sobre cómo guió a Hunter Biden a través de algunas opciones antes de que él se decidiera por el revolver de $900. El empleado luego observó mientras el cliente llenaba el registro de transacción de armas de fuego, un documento requerido para la compra de un arma, y lo vio marcar “no” en la pregunta de si era “un usuario ilegal o adicto a” marihuana, estimulantes, narcóticos u otra sustancia controlada.

Gordon Cleveland, el exempleado de StarQuest Shooters & Survival Supply, dijo que vio a Biden firmar el formulario, el cual incluye una advertencia sobre las consecuencias de proporcionar información falsa.

En su contrainterrogatorio el jueves, Lowell señaló que algunas de las preguntas en el formulario están en tiempo presente, como ”¿es usted un usuario ilegal o adicto a” drogas. Ha sugerido que Hunter Biden no creía tener un problema activo con las drogas.

El proceso se produce después de que se vino abajo un acuerdo de culpabilidad que habría resuelto el cargo de arma y un caso fiscal separado, y le habría ahorrado a la familia Biden el espectáculo de un juicio a tan poco tiempo de las elecciones de 2024.

La hermana del presidente, Valerie, estuvo en el tribunal el jueves. La primera dama Jill Biden pasó la primera parte de la semana allí antes de partir rumbo a Francia. A sus aliados les preocupa el impacto que tendrá el procedimiento en el presidente, quien está profundamente preocupado por la salud y la sobriedad sostenida de su único hijo vivo.

De ser encontrado culpable, Hunter Biden enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión, aunque los delincuentes por primera vez reciben sentencias mucho menores y se desconoce si el juez le daría tiempo tras las rejas.

También enfrenta un juicio en septiembre por cargos de no pagar $1.4 millones en impuestos.

El juicio se lleva a cabo poco después de que Donald Trump, el virtual candidato presidencial republicano, fuera declarado culpable por 34 delitos graves en la ciudad de Nueva York. Los dos casos penales no están relacionados, pero su proximidad subraya el protagonismo que han tomado los tribunales durante la campaña de 2024.