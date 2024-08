Florida se prepara para inundaciones ante la posibilidad del paso de una tormenta tropical

Un sistema de tormentas que se cierne sobre Cuba el viernes previsiblemente descargará lluvias torrenciales sobre la península de Florida este fin de semana, un pronóstico que es preocupante para las zonas costeras y urbanas bajas que fueron afectadas por peligrosas inundaciones este año.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, hay un 90% de probabilidades de que el sistema se convierta en tormenta tropical el sábado por la noche frente a la costa suroeste de Florida, donde el agua ha estado extremadamente caliente, con temperaturas cercanas a los 33 grados Celsius (92 grados Fahrenheit) esta semana.

El centro de huracanes lo ha etiquetado por ahora como potencial ciclón tropical cuatro, el cual avanza hacia el norte. El siguiente nombre en la lista de esta temporada es Debby. “Independientemente de su desarrollo, las fuertes lluvias podrían causar inundaciones repentinas en Florida, Cuba y las Bahamas durante el fin de semana”, indicó centro de huracanes en un aviso público.

Anuncio

No hace falta un nombre para que las inundaciones sean peligrosas. Las lluvias torrenciales provocadas por una perturbación tropical en junio dejaron intransitables muchas calles de Florida y dejaron varados a los residentes mientras los coches flotaban por las vialidades inundadas.

“Los huracanes no son el único problema”, apuntó Tom Frazer, director ejecutivo del Florida Flood Hub for Applied Research and Innovation de la Universidad del Sur de Florida.

“Podemos tener sistemas de tormentas de muy rápido desarrollo que aprovechan las aguas marinas extremadamente cálidas y el alto contenido de humedad en la atmósfera para depositar grandes cantidades de lluvia en varias partes de la península”, dijo Frazer.

Los pronósticos indican que el sistema podría entrar en tierra como tormenta tropical el domingo y cruzar la región del Big Bend de Florida hacia el océano Atlántico, donde es probable que siga siendo una tormenta tropical que amenace Georgia y las Carolinas a principios de la próxima semana.

___

El fotógrafo de The Associated Press Chris O’Meara en Tampa contribuyó a este despacho. Kate Payne es integrante de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco cubiertos.