Hija de Arnold Palmer responde a declaraciones de Trump sobre su difunto padre y leyenda del golf

Una de las hijas de la difunta leyenda del golf Arnold Palmer reaccionó a las referencias de Donald Trump sobre los genitales de su padre, calificándolas como un “mala decisión” para honrar su memoria, pero aclaró que no le molestaron los comentarios.

“No hay mucho que decir. En realidad no estoy enojada”, señaló Peg Palmer Wears, de 68 años, en declaraciones a The Associated Press. “Pienso que fue una mala decisión de cómo recordar a mi padre, pero ¿qué se le puede hacer?”.

El sábado en Latrobe, Pensilvania, la ciudad en donde Palmer nació en 1929 y aprendió a jugar al golf, Trump inició su acto de campaña con una detallada historia de 12 minutos sobre Palmer, en la que incluyó una anécdota de cómo lucía el golfista en las duchas.

“Cuando se duchaba junto a otros profesionales, los demás se salían de allí. Decían, ‘Por Dios, eso es increíble’”, contó Trump con una enorme sonrisa. “Debo decir. Aquí tenemos mujeres sumamente sofisticadas, pero ellas solían ver a Arnold como un hombre”.

Palmer Wears señaló que apenas había sostenido breves encuentros con Trump hace varias décadas, pero su padre y el candidato presidencial republicano, quien es un entusiasta golfista y dueño de varios campos en distintas parte del mundo, en realidad compartían “su interés y amor por el golf”.

Con la voz entrecortada por momentos al recordar las conversaciones con su padre, quien falleció en 2016 a los 87 años, Wears señaló que Arnold Palmer “creía en el Partido Republicano”.

“No pasa un día en que no piense en lo que diría mi padre sobre algo o sobre lo que está sucediendo”, relató. “No siempre estuvimos de acuerdo en todo, pero él era un estadounidense por excelencia que creía fervientemente en este país, incluso cuando se cuestionaba el rumbo en que avanzaba”.