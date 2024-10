Vistazo al contacto de Musk con Putin y por qué es importante

(Sean Simmers / Associated Press)

Elon Musk, el multimillonario propietario del contratista gubernamental SpaceX y aliado crucial del candidato presidencial republicano Donald Trump, ha estado en contacto de forma regular con el presidente ruso Vladímir Putin durante los últimos dos años, reportó The Wall Street Journal.

Una persona al tanto de la situación, que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre este asunto delicado, le confirmó a The Associated Press que Musk y Putin han estado en contacto telefónicamente. La persona no proporcionó detalles sobre la frecuencia de las llamadas, cuándo ocurrieron ni su contenido.

Musk —el hombre más rico del mundo que también es dueño del fabricante automotriz Tesla y la red social X— es ahora una voz destacada en la derecha estadounidense. Ha donado millones de dólares a la campaña presidencial de Trump y convirtió la plataforma que solía llamarse Twitter en un sitio popular entre los simpatizantes del exmandatario, al igual que entre seguidores de teorías de conspiración, extremistas y propagandistas rusos.

El hecho de que Musk tenga contacto con Putin genera interrogantes de seguridad nacional, dado el trabajo que sus compañías realizan para el gobierno de Estados Unidos, y acentúa las preocupaciones sobre la influencia rusa en la política estadounidense.

Esto es lo que se sabe al respecto:

De qué hablaron Musk y Putin han hablado repetidas veces sobre asuntos personales, de negocios y geopolítica, reportó The Wall Street Journal el jueves, citando a diversos funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos, Europa y Rusia.

Durante una de las conversaciones, Putin le pidió a Musk que no activara su sistema de satélites Starlink sobre Taiwán como un favor para el presidente chino Xi Jinping, cuyos vínculos con Putin se han vuelto más cercanos, reportó el periódico. Putin y Xi se han reunido más de 40 veces desde 2013.

Rusia ha negado que las conversaciones hayan ocurrido. En 2022, Musk dijo que sólo había hablado con Putin en una ocasión, una llamada telefónica efectuada 18 meses antes sobre temas del espacio.

La embajada china en Washington indicó el viernes que “no estaba al tanto de los detalles específicos” de cualquier solicitud efectuada por Putin en nombre de China.

Los mensajes que se le enviaron a X y a Tesla para solicitar comentarios de Musk no habían sido respondidos hasta el momento.

Lo que las conversaciones significan para la seguridad nacional La relación de Musk con Putin genera interrogantes de seguridad nacional, dados los contratos gubernamentales por miles de millones de dólares adjudicados a SpaceX, un socio crucial de la NASA y de los programas satelitales del gobierno estadounidense.

Trump también se ha comprometido a darle a Musk un cargo en su gobierno si gana los comicios el mes próximo.

Michael McFaul, exembajador de Estados Unidos en Rusia, dijo que es inusual que empresarios estén en contacto con Putin sin informarle a las autoridades estadounidenses. Aunque frecuentemente algunos directores generales de empresas pueden interactuar con gobernantes extranjeros, Putin es un caso aparte, dada la invasión a Ucrania, señaló McFaul.

“Él es un criminal de guerra que está masacrando a civiles. Eso hace que esto esté mal, desde mi punto de vista”, dijo McFaul sobre las conversaciones de Musk con Putin. “Uno tiene que decidir con qué equipo está. ¿Estás en el equipo estadounidense, o estás en el equipo ruso?”.

La solicitud de Putin sobre Starlink como un favor a China probablemente será objeto de escrutinio, dado el respaldo de Estados Unidos a Taiwán y las preocupaciones sobre la creciente sociedad entre el Kremlin y Beijing.

Musk —cuya empresa Tesla opera la Gigafábrica Shanghái— ha desarrollado una relación cercana con los gobernantes chinos. Sus declaraciones sobre China han sido amistosas, y ha sugerido que Taiwán le ceda algo de control a Beijing convirtiéndose en una región administrativa especial.

Moscú tiene vínculos crecientes con otros adversarios de Estados Unidos. Washington ha acusado a Rusia de enviar misiles balísticos a Irán, y dice que Corea del Norte mandó soldados a Rusia, posiblemente para que combatan en Ucrania.

Con respecto a Ucrania, los puntos de vista de Musk han cambiado. En un principio respaldó a Kiev tras la invasión rusa de 2022 y le proporcionó su sistema Starlink para sus comunicaciones.

Posteriormente Musk se negó a permitirle a Ucrania utilizar Starlink en 2023 para un ataque sorpresa contra soldados rusos en Crimea.

Planteó también una propuesta de paz que habría requerido que Ucrania abandonara sus planes de pertenecer a la OTAN y le habría dado a Rusia control permanente de la península de Crimea, de la que se apoderó en 2014. El plan hizo enfurecer al gobierno ucraniano.

El momento en que ocurrieron las llamadas reportadas por The Wall Street Journal y el cambio en los puntos de vista de Musk con respecto a Ucrania son una “coincidencia inquietante”, dijo Bradley Bowman, exprofesor adjunto en West Point que ahora es director sénior del Centro sobre Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un centro de investigación en Washington.

“La política del gobierno de Estados Unidos es tratar de aislar a Vladímir Putin, y Elon Musk está socavando eso directamente”, declaró Bowman. “¿Qué está haciendo Putin con Musk? Putin intenta reducir su aislamiento internacional e influir en la política exterior estadounidense”.

Una persona al tanto de las conversaciones entre Musk y Putin le dijo al Wall Street Journal que no hay evidencia de que el contacto de Musk con el mandatario ruso represente un problema de seguridad para Estados Unidos.

Al preguntársele sobre los contactos de Musk con Putin, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, les dijo a reporteros el viernes que no tenía información para compartir.

El Pentágono y funcionarios estadounidenses de inteligencia declinaron comentar. El Departamento de Estado no respondió a un correo electrónico enviado para solicitarle sus comentarios.

Los vínculos cercanos de Musk con Trump Musk se presentó en un mitin reciente de Trump, en el cual portó una gorra con el eslogan “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” y pronunció una advertencia lúgubre de que si Trump pierde la contienda “estas serán las últimas elecciones” en Estados Unidos.

El año pasado, Musk se mofó de la solicitud de ayuda que hizo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, y en febrero dijo que Ucrania no podía ganar la guerra.

Trump, que ha elogiado el liderazgo de Putin y ha criticado a la OTAN y la ayuda estadounidense a Ucrania, ha generado interrogantes sobre qué estaría dispuesto a conceder en unas negociaciones sobre el futuro de Ucrania si gana las elecciones.

Funcionarios estadounidenses de inteligencia y analistas del sector privado han concluido que Rusia está trabajando para respaldar a Trump en forma encubierta por medio de desinformación y propaganda contra su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Desde que Musk adquirió X se ha convertido en una de las principales fuentes en línea de propaganda rusa y desinformación dirigida a estadounidenses.

Trump ha enfrentado escrutinio por sus propios contactos recientes con Putin, esbozados en un nuevo libro del periodista Bob Woodward, famoso por destapar el escándalo de Watergate.

Woodward citó a un asesor de Trump cuyo nombre no fue revelado, quien dijo que el expresidente y Putin podrían haber tenido hasta siete conversaciones desde que Trump perdió su intento por ser reelegido en 2020. Antes de una de las llamadas, el asesor indicó que se les pidió que salieran de la oficina de Trump para darles privacidad a ambos.

El equipo de campaña de Trump y el Kremlin han negado que esas llamadas hayan ocurrido.

En respuesta a preguntas sobre Musk y Putin, la secretaria de prensa del equipo de campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo que Musk era “un líder de la industria que sólo se da una vez en una generación” y cuyas ideas podrían beneficiar a “nuestra deteriorada burocracia federal”.

“En cuanto a Putin, sólo hay un candidato en la contienda en cuyo gobierno él no invadió otro país, y es el presidente Trump”, declaró Leavitt en un comunicado. “El presidente Trump ha dicho desde hace mucho tiempo que él restablecerá política exterior de paz mediante la fuerza con el fin de disuadir la agresión de Rusia y acabar la guerra en Ucrania”.

Rusia confirma una conversación Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, rechazó el viernes el reporte de The Wall Street Journal, llamándolo “información absolutamente falsa”.

Peskov dijo que en una ocasión Putin y Musk sostuvieron “una conversación telefónica de mediana duración” antes de 2022, la cual fue “más de una naturaleza preliminar” y enfocada en “tecnologías visionarias”.

“Después de eso, Musk ya no tuvo contactos con Putin”, señaló Peskov, y dijo que el artículo del periódico tiene móviles políticos.

“Las elecciones han entrado en su recta final, y desde luego que los rivales no se detienen ante nada”, declaró Peskov. “Recuerden que hace una semana estaban diciendo que Putin presuntamente habla con Trump todo el día. Ahora él supuestamente habla con Musk todo el tiempo. Todo es falso”.

La inteligencia militar de Ucrania le dijo a la AP que “se abstendrían de comentar” sobre la comunicación entre Putin y Musk.

Los periodistas de The Associated Press Didi Tang en Washington, Daria Litvinova en Tallin, Estonia, e Illia Novikov en Kiev contribuyeron a este despacho.