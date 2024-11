Ante la desinformación rampante, ‘influencers’ y medios tradicionales alientan a los latinos a votar

(Associated Press/Eduard Cauich/LA Times en Español)

Carlos Eduardo Espina, de 25 años, es un “tiktokero” que parece un candidato a un puesto político a la hora de llegar a una congregación (religiosa? o lo sustituyes por: una multitudinaria concentración de personas) en Bakersfield, ciudad ubicada a 112 millas al norte de Los Ángeles. Hacen fila mujeres y hombres, que podrían doblarle la edad fácilmente, para tomarse una foto con el oriundo de Montevideo, Uruguay.

Este joven inmigrante, graduado de la escuela de leyes, cuenta con más de 10 millones de seguidores en todas sus redes sociales, la mayoría en la plataforma china Tik Tok. En el verano fue invitado a la Convención Nacional Demócrata —realizada en Chicago, Illinois entre el 19 y 22 de agosto— para apoyar la candidatura de Kamala Harris a la presidencia. Aparte de eso, es visitante frecuente de la Casa Blanca, en donde el propio presidente Joe Biden lo recibe y da la bienvenida.

“No me lo esperaba, definitivamente fue diferente. La primera razón es porque hice mi discurso en inglés y la mayoría de mis cosas son en español”, explica Espina, hijo de padre uruguayo y madre mexicana, al recordar su discurso. “Me siento más cómodo hablando de ciertas cosas en español, era un público diferente para mí. Entonces pensé: ‘No sé cómo va a ser recibido’, porque muchos de los que hablan español me conocen, pero esto es una introducción a otro mundo’”.

A pesar de vivir en Estados Unidos, su español es impecable. Su contenido varía, pero lo que es común es su repudio hacia la política mayormente antiinmigrante del expresidente Donald Trump.

En la convención habló casi tres minutos de cómo una persona nacida en Uruguay podría haber alcanzado tantos logros, un testamento de los valores de un país que se ha hecho grande gracias, precisamente, a la comunidad migrante.

En 1997, la mamá de Espina fue deportada. Tomó cinco años para regularizar su situación, por lo que simpatiza mucho con los inmigrantes indocumentados.

Carlos Eduardo Espina habla durante la Convención Nacional Demócrata, el miércoles 21 de agosto de 2024, en Chicago. (AP Photo/J. Scott Applewhite) (J. Scott Applewhite / Associated Press)

A pesar de haber acaparado todos los reflectores en la Convención Demócrata, Espina no se marea. Como ejemplo, visita ciudades donde abundan los trabajadores marginados y la desinformación rampante. En la ciudad de Bakersfield, en el condado de Kern, este “tiktokero” ayudó a un político local, Rudy Salas, a pedir apoyo en las próximas elecciones del 5 de noviembre y a promover el voto latino.

Según un análisis del Pew Research Center, los latinos podrían representar el 14.7%, de todos los votantes con derecho a voto, un nuevo máximo y California es donde están un cuarto de los votantes elegibles.

En el pasado reciente, Espina ha encabezado acciones en sus redes sociales para pedir justicia a favor de los trabajadores del campo, vendedores ambulantes y estudiantes indocumentados, así como de comunidades marginadas. Este joven, quien una vez fue aspirante a futbolista profesional, fundó en 2017 su primera organización sin fines de lucro, Football for the Future. Ahí ofrece campamentos gratuitos, tanto de fútbol como educativos, a cientos de niños de familias de bajos ingresos del centro de Texas. En 2019, estableció su segunda organización llamada el Fondo de Solidaridad con los Refugiados Detenidos, con el fin de apoyar moral y económicamente a los migrantes y refugiados arrestados en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Soy ciudadano estadounidense e intento dedicar mi tiempo y lo que tengo para ayudar a quienes no tienen esos mismos privilegios”, declara Espina, hijo de una maestra bilingüe de segundo grado y un profesor universitario.

Sin embargo, la dependencia de las redes sociales para conseguir información también vienen con otros problemas. De acuerdo a un estudio de Free Press, la comunidad hispana es una de las que más sufre de la desinformación. Ese fenómeno se vio reflejado aún más durante la pandemia del Covid-19, cuando se distribuían noticias erróneas sobre la enfermedad y las vacunas.

Según el Pew Research Center, aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses de origen latino (21%) prefiere obtener sus noticias de las redes sociales antes que de otras plataformas. De 10 jóvenes adultos, cuatro de ellos dicen agarrar sus noticias por medio de Tik Tok., según otro estudio de Pew Research Center.

“No soy periodista. Nunca trato de presentarme como tal. Intento decir activista de las redes sociales. Obviamente, tengo mis propias inclinaciones políticas, mis propias opiniones sobre las cosas” — Carlos Eduardo Espina, influencer y activista

“En las redes sociales hay mucha desinformación, mala información e información totalmente falsa. Creo que ha sido muy difícil porque, obviamente, una de las cosas buenas de las redes sociales es que dan voz a nuevas personas y una perspectiva diferente. Pero, al mismo tiempo, abren las puertas a personas sin ética ni moral para que compartan lo que quieran”, dice Espina en entrevista con LA Times en Español.

Para este inmigrante influyente, parte del problema es de que las plataformas no tienen suficiente equipo ni personal para verificar si el contenido es falso. Además, él aclara que es responsable a la hora de difundir información.

“No soy periodista, nunca trato de presentarme como tal; intento decir activista de las redes sociales. Obviamente, tengo mis propias inclinaciones políticas, mis propias opiniones sobre las cosas, tal vez más como una especie de comentarista político. Pero sí, creo que el problema no es tanto con los creadores —de contenido—, sino con la forma en que son percibidos”, expresa Espina, quien tiene planes de crear un centro comunitario en Houston, Texas, donde espera dar ayuda legal y servicios educativos a su comunidad.

Manuel Bernal en la 92.5 FM Radio Campesina en Bakersfield. (Eduard Cauich/LA Times en Español)

A pocas millas de distancia del evento de Espina, en la misma ciudad de Bakersfield, está ubicada una estación de radio con una identidad única.

La Radio Campesina, fundada en 1983 por el defensor de los derechos civiles César Chávez, tiene nueve estaciones en tres estados al suroeste de Estados Unidos.

La estación, con un formato de música mexicana, ayuda a informar a la población mayormente rural sobre asuntos políticos y otros temas donde abunda el combate a la desinformación. La emisora comenzó como una forma de organizar y movilizar a la comunidad por parte del legendario líder campesino originario de Yuma, Arizona.

Desde un principio, Chávez —fallecido en 1993 en San Luis, Arizona— se dio cuenta de la importancia que tiene que los medios de comunicación se identifiquen con la comunidad. De hecho, la Radio Campesina se derivó de El Malcriado, un periódico específicamente dirigido a la comunidad de los trabajadores del campo entre 1964 y 1976.

La misión principal de la estación es brindar música que transporte a la audiencia a sus raíces mexicanas, pero también es una manera de informar y movilizar a su público que supera los 750 mil radioescuchas semanales, la mayoría son latinos arriba de los 18 años de edad. De acuerdo a Nielsen, en la actualidad la radio es la plataforma más popular entre la comunidad latina.

Michael Ruiz y Marisol Moraga participan en un evento en La Campesina, una cadena de radio en español en Phoenix, Arizona, el miércoles 20 de marzo de 2024. La Campesina brinda a los votantes hispanos información sobre las elecciones en EEUU. (Foto AP/Serkan Gurbuz) (Sait Serkan Gurbuz / Associated Press)

En su estación, con frecuencia tiene a radioescuchas preguntando por información que vieron en las redes sociales, por lo que han dado más libertad a sus locutores para hacer comentarios, basados en información verificada.

En uno de los programas, llamado “Punto de Vista” que conduce Osvaldo Franco, es habitual contar con especialistas en alguna área para discernir la información, asimismo organizan eventos en donde reúnen a decenas de personas y las invitan a votar.

“Hay mucha información errónea, creo que el papel de Radio Campesina ha sido comprobar los hechos y compartir esa información con el público”, indica Bernal, advirtiendo que muchas veces eso implica “ir a buscar a algunos expertos que diseccionan realmente algunas de estas cuestiones”.

En el 2023, el presidente Biden tomó una llamada de la Radio Campesina para una entrevista y habló sobre la reforma migratoria, así como del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

De acuerdo a Bernal, una de las ventajas que tienen al recibir fondos de la Fundación de César Chávez es que como una estación sin fines de lucro, no tienen inversionistas o miembros de una mesa directiva al que tienen que rendir cuentas, por lo que no tienen inversionistas que están detrás de ellos si es que no dicen lo que ellos quieren en el micrófono.

“Somos más o menos capitanes de nuestro propio destino, y eso nos gusta, y a César también. Y creo que eso es lo que nos hace diferentes. Nos da esa flexibilidad para decir lo que queremos decir. Y esa es la forma en que estructuramos a propósito para asegurarnos de que tenemos esa libertad de decir, y todo lo que necesitamos decir y utilizar ese micrófono de la manera correcta”, expresa Bernal.

La Coalición Nacional de Medios Hispanos (CNMH) es una organización no lucrativa que aboga por la representación de los latinos en los medios y el entretenimiento. Esta coalición se formó en 2021 para mejorar el contenido y con la intención de responsabilizar a las plataformas de redes sociales como Facebook y YouTube y su enorme cantidad de información errónea sobre el Covid-19.

Y aunque la desinformación en castellano no es muy diferente a la que se ve en las plataformas en inglés, existe una mayor cantidad de contenido en español de información no verificada, según la CNMH.

“La desinformación y el fraude informativo que está llegando a la comunidad latina toca todos los temas que llegan a la comunidad que habla inglés. Hay fraude informativo relacionado con la economía, la inflación, la salud, el Covid-19, el cambio climático y los huracanes; hay fraude informativo dirigido a los latinos sobre temas como LGBTQ y el aborto”, dice Randy Abreu, asesór político de la CHMH. “En este momento, estamos viendo una cantidad significativa de esta información sobre las elecciones, que también se envía en español a las comunidades”.

(George Walker IV / Associated Press)

En ese sentido, la CNMH exige a las redes sociales que tengan contenido traducido en todos los idiomas en los que opera esa plataforma y deja claro que un usuario puede ser cancelado por hacer comentarios de odio. Además, insisten en que se debe priorizar la prevención y eliminación de la desinformación en español, así como tener habilitados programas y/o software en español para contrarrestar las campañas de desinformación.

Al mismo tiempo, solicitan a las plataformas que apliquen equitativamente sus políticas de moderación de contenidos, para garantizar que se preste la atención y los recursos adecuados al contenido en español y que deben revelar públicamente cómo y en qué medida la desinformación en castellano y las actividades de odio son monitoreadas proactivamente.

De acuerdo a la CNMH, en Facebook el 70% de la información errónea sobre el Covid-19 fue removida, mientras que en inglés solo el 30%.

“Necesitamos como cultura, como sociedad, pensar con qué información estamos de acuerdo con la información falsa que circula”, añade Abreu.

En honor al Mes Nacional de la Herencia Hispana, la NHMC publicó una guía sobre fraude informativo que proporciona estrategias prácticas para reconocer y abordar el fraude informativo.