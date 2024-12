Panel de salud de EEUU añade opción de autoevaluación para detección de cáncer cervical

(Uncredited / Associated Press)

Las mujeres deberían tener la opción de tomar sus propias muestras para la detección del cáncer cervical, dijo un influyente panel de salud el martes.

Las recomendaciones preliminares del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos están dirigidas a aumentar el número de personas examinadas y difundir el mensaje de que las mujeres pueden tomar sus propias muestras vaginales para verificar la presencia del VPH causante de cáncer.

Las mujeres en sus 20 años deberían seguir realizándose una prueba de Papanicolaou cada tres años. Pero después de eso, desde los 30 hasta los 65 años, las mujeres pueden realizarse una prueba de VPH cada cinco años, dijo el panel.

Y esas pruebas de VPH pueden realizarse con muestras recogidas ya sea por un médico o por la propia paciente en una clínica móvil o consultorio médico. Las mujeres de 30 a 65 años aún pueden optar por una prueba de Papanicolaou realizada por un médico cada tres años.

“Estoy muy esperanzado de que la auto recolección ayudará a que aún más mujeres se sometan a pruebas y nos ayude a reducir aún más la carga del cáncer cervical entre las mujeres”, dijo el vicepresidente del grupo de trabajo, el doctor John Wong de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tufts.

A principios de este año, los reguladores de Estados Unidos ampliaron el uso de dos kits de prueba de VPH para incluir la auto recolección. Los estudios muestran que las mujeres y los médicos toman muestras con una precisión similar.

Por ahora, las pruebas solo están disponibles para su uso en entornos de atención médica; las pruebas en casa podrían estar en el horizonte.

El VPH, o virus del papiloma humano, es muy común y se transmite a través del sexo. La mayoría de las infecciones por VPH se resuelven por sí solas, pero la infección persistente puede llevar a cáncer de cuello uterino. La mayoría de los cánceres cervicales ocurren en mujeres que no han sido adecuadamente examinadas, diagnosticadas o tratadas.

Para recolectar una muestra, un hisopo o cepillo del kit se inserta en la vagina y se rota. Se coloca en un tubo y se procesa en un laboratorio.

