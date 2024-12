Un hombre es condenado por ayudar a mujeres chinas embarazadas a dar a luz en EEUU

(Stan Lim / Associated Press)

Un hombre de California fue condenado el lunes a casi 3 años y medio de prisión por dirigir un extenso negocio que ayudaba a mujeres chinas embarazadas a viajar a Estados Unidos para dar a luz a bebés que automáticamente obtendrían la ciudadanía estadounidense.

Las autoridades de Estados Unidos habían solicitado una pena de cinco años de prisión para Michael Wei Yueh Liu, quien fue condenado en septiembre por conspiración y lavado de dinero por dirigir una empresa conocida como USA Happy Baby. Phoebe Dong, quien estaba casada con Liu —aunque la pareja se ha separado desde entonces— también fue condenada en relación con la trama y se espera que sea condenada en una fecha posterior.

Después de recibir una sentencia de 41 meses, Liu fue sacado de la sala del tribunal por las autoridades y puesto bajo custodia. Le entregó a su abogado su cinturón y una carpeta y sostuvo brevemente la mano de Dong mientras ella sollozaba.

Los fiscales federales declinaron comentar inmediatamente después de la audiencia del lunes. El juez federal de distrito, R. Gary Klausner, dijo que llegó a la determinación de la sentencia tomando en cuenta las condenas y cierta clemencia debido a la responsabilidad de Liu como cuidador de sus padres mayores y su hijo de 13 años.

Las autoridades dijeron que USA Happy Baby ayudó a varios cientos de mujeres a viajar desde China para dar a luz a bebés ciudadanos de Estados Unidos entre 2012 y 2015. La pareja cobraba a las turistas hasta 40.000 dólares por servicios que incluían alquiler de apartamentos durante sus estancias en el sur de California y trabajaban con entidades en el extranjero que instruían a las mujeres sobre qué decir durante las entrevistas de visado y al llegar a los aeropuertos de Estados Unidos, aconsejándoles que usaran ropa holgada para ocultar sus embarazos.

“Por decenas de miles de dólares cada uno, el acusado ayudó a sus numerosos clientes a engañar a las autoridades de Estados Unidos y comprar la ciudadanía estadounidense para sus hijos”, escribieron los fiscales federales en documentos judiciales. “Esta conducta delictiva es grave y requiere una sentencia significativa para promover el respeto por la ley y hacer que el acusado rinda cuentas”.

Kevin Cole, el abogado de Liu, había dicho anteriormente que su cliente debería enfrentar una sentencia de no más de 26 meses y solicitó que se le permitiera cumplirla desde casa. Liu, de 59 años y padre de tres hijos, nació en Taiwán, se graduó en la universidad y sirvió en el ejército allí. No tiene antecedentes penales y es el cuidador a domicilio de sus padres, los lleva a las citas médicas, los baña y les prepara la comida, indicó Cole en los documentos judiciales.

“El señor Liu no representa una amenaza para la sociedad y un largo período de encarcelamiento es innecesario para disuadirlo”, dijo Cole.

El caso contra Liu y Dong se remonta a años atrás. En 2015, las autoridades federales registraron más de una docena de domicilios en el sur de California en el marco de una operación contra empresas de “turismo de natalidad” y, cuatro años más tarde, acusaron a la pareja junto con más de una docena de personas, incluida una mujer que se declaró culpable y fue condenada a 10 meses de prisión por dirigir una empresa conocida como You Win USA.

Estos negocios han operado durante mucho tiempo en California y otros estados y han atendido a personas no solo de China, sino también de Rusia, Nigeria y otros lugares. No es ilegal visitar Estados Unidos estando embarazada, pero mentir a los funcionarios consulares y de inmigración de Estados Unidos sobre los motivos del viaje en documentos gubernamentales no está permitido.

El principal atractivo para los viajeros ha sido que Estados Unidos tiene ciudadanía por nacimiento, lo cual muchos creen que podría ayudar a sus hijos a asegurar una educación universitaria en Estados Unidos y proporcionar una especie de póliza de seguro para el futuro, especialmente dado que los turistas mismos pueden solicitar la residencia permanente una vez que su hijo estadounidense cumpla 21 años.

El presidente electo Donald Trump ha prometido poner fin a la ciudadanía por nacimiento una vez en el cargo, pero cualquier esfuerzo en ese sentido enfrentaría grandes obstáculos legales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.