Gobernador de Florida convoca a sesión especial para implementar políticas migratorias de Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, convocó el lunes a los legisladores estatales a una sesión especial para implementar rápidamente las promesas de mano dura del presidente electo Donald Trump en materia de inmigración.

Trump prepara más de 100 órdenes ejecutivas a partir de su primer día en la Casa Blanca, en lo que equivale a una campaña relámpago sobre seguridad fronteriza, deportaciones y una serie de otras prioridades políticas.

Si bien Trump y sus asesores han prometido llevar a cabo deportaciones a gran escala, aún quedan muchas preguntas sobre cómo se repatriaría a casi 11 millones de personas que se calcula que están en el país sin autorización legal.

DeSantis anunció el lunes que la sesión especial está programada para la semana del 27 de enero, una semana después de que Trump tome posesión, para que los legisladores estatales estén preparados para ayudar a implementar de inmediato las políticas del nuevo mandatario.

“Los funcionarios estatales y locales de Florida deben ayudar al gobierno de Trump a aplicar las leyes de inmigración de nuestra nación”, dijo DeSantis. “Para hacer eso de forma efectiva, vamos a necesitar medidas para imponer deberes adicionales a los funcionarios locales y proporcionarles fondos”.

El republicano dijo que está preparado para suspender de su cargo a funcionarios que “se nieguen a realizar sus labores” en virtud de los nuevos requerimientos en materia de inmigración y que sopesa la posibilidad de activar a la Guardia Nacional de Florida y a la Guardia Estatal de Florida para llevar a cabo labores policiales dentro de la entidad. DeSantis añadió que anticipa asignar decenas de millones de dólares en fondos adicionales para ayudar a funcionarios estatales y locales.

“También es necesario tomar medidas para llevar ante la justicia a quienes violen nuestras políticas antisantuario”, subrayó. “Florida necesita asegurarse de que no queden incentivos para que las personas entren a nuestro estado ilegalmente”.

DeSantis también hizo un llamado a los legisladores para que aprueben fondos de asistencia en caso de huracanes y trabajen en reformas para el mercado inmobiliario del estado, el cual ha registrado un aumento de precios después de implementarse una ley en 2022 surgida a raíz de que se vino abajo un edificio en Surfside y cobró la vida de 98 personas en junio de 2021.

___

La periodista de The Associated Press Stephany Matat en West Palm Beach, Florida, contribuyó a este despacho. Kate Payne es miembro de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative, un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas con poca difusión.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.