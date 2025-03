Detienen en Virginia a presunto líder de la violenta pandilla MS-13

(Rod Lamkey / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

El presunto líder de la violenta pandilla MS-13 en la costa este de Estados Unidos ha sido arrestado en Virginia, anunció el jueves la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

La procuradora elogió el arresto en la madrugada del hombre de 24 años de El Salvador, quien fue descrito como uno de los tres principales líderes de la MS-13 en Estados Unidos, como una gran victoria en el esfuerzo de la administración Trump por tomar medidas enérgicas contra una pandilla conocida por su brutal violencia y extorsión.

El Departamento de Justicia no divulgó de inmediato su nombre ni detalló los cargos en su contra. Bondi dijo que estaba viviendo ilegalmente en el norte de Virginia y a las afueras de Washington. No estaba claro si enfrenta cargos penales federales o si fue detenido por autoridades de inmigración.

Anuncio

La administración promovió el arresto como parte de su esfuerzo por cumplir las promesas de campaña de acabar con la inmigración ilegal y eliminar las pandillas. La pandilla MS-13, o Mara Salvatrucha, fue una de las ocho organizaciones criminales latinoamericanas declaradas organizaciones terroristas extranjeras por la administración Trump el mes pasado.

Internacional Trump dice que consideraría reducir aranceles a China si se logra un acuerdo sobre TikTok El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló el miércoles que consideraría una reducción de los aranceles sobre los productos de China si el gobierno de la nación asiática aprueba la venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

“Queremos hacer que nuestras calles sean más seguras”, dijo Bondi a los periodistas. “Queremos que nuestras escuelas sean más seguras. Queremos que sus vecindarios sean más seguros. Este tipo vivía en un vecindario cerca de ustedes, ya no”.

En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt, citando el arresto, dijo que era “un buen día para nuestro país”.

En la última década, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado su enfoque en la MS-13, que se originó como una pandilla de vecindario en Los Ángeles, pero creció hasta convertirse en una organización delictiva transnacional con base en El Salvador. Tiene miembros en Honduras, Guatemala y México y miles de miembros en todo Estados Unidos con numerosas ramas o “clicas”.

Los asesinatos en 2016 de dos chicas de secundaria, quienes fueron atacadas y golpeadas hasta la muerte mientras caminaban por su vecindario en Long Island, Nueva York, centraron la atención nacional en la pandilla. Nisa Mickens, de 15 años, y Kayla Cuevas, de 16, amigas y compañeras en la Escuela Secundaria Brentwood, fueron asesinadas con un machete y un bate de béisbol por un grupo de jóvenes y adolescentes que las acechaban desde un automóvil. Más asesinatos siguieron en los meses siguientes.

EEUU Europa critica aranceles automotrices de Trump y el riesgo económico para ambos continentes Los fabricantes de automóviles europeos, que ya enfrentan un débil crecimiento económico en casa y una creciente competencia de China, calificaron el jueves el impuesto de importación de Estados Unidos sobre los automóviles como una pesada carga que castigará a los consumidores y a las empresas de ambos lados del Atlántico.

El presidente Donald Trump ha culpado la violencia y el crecimiento de las pandillas a políticas de inmigración laxas. En su primer mandato, Trump prometió una lucha total contra la MS-13, diciendo que “desmantelaría, diezmaría y erradicaría” a la pandilla.

Leavitt es uno de los tres funcionarios del gobierno de Trump que enfrentan una demanda de The Associated Press por motivos de la Primera y la Quinta Enmienda. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por las decisiones editoriales a las que se oponen. La Casa Blanca dice que la AP no está siguiendo una orden ejecutiva para referirse al Golfo de México como el Golfo de Estados Unidos.