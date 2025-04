Obispos de EEUU suspenden colaboración con el gobierno por recortes en programas de ayuda

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos anunció el lunes que está poniendo fin a medio siglo de colaboración con el gobierno federal para atender a refugiados y niños, diciendo que la decisión “desconsoladora” sigue a la abrupta suspensión de fondos para el reasentamiento de refugiados por parte del gobierno de Trump.

Los obispos expresaron que la ruptura inevitablemente resultará en menos servicios de los que las agencias católicas pudieron ofrecer en el pasado a los necesitados.

El arzobispo Timothy Broglio, presidente de la conferencia, manifestó: “Como un esfuerzo nacional, simplemente no podemos sostener el trabajo por nuestra cuenta a los niveles actuales o en la forma actual. Trabajaremos para identificar medios alternativos de apoyo para las personas que el gobierno federal ya ha admitido en estos programas. Pedimos sus oraciones por el personal y los refugiados afectados”.

Anuncio

La decisión significa que los obispos no renovarán los acuerdos existentes con el gobierno federal, dijeron los obispos. El anuncio no precisaba la duración prevista de los acuerdos actuales.

Los obispos católicos demandaron al gobierno del presidente Donald Trump en febrero por su abrupta suspensión de la financiación de la ayuda proporcionada a los refugiados recién llegados, diciendo que se les deben millones ya asignados por el Congreso para llevar a cabo la ayuda de reasentamiento bajo acuerdo con el gobierno federal.

Sin embargo, un juez federal dictaminó que no podía ordenar al gobierno pagar el dinero adeudado en un contrato, diciendo que una disputa contractual pertenece a la Corte de Reclamaciones Federales. Los obispos han apelado ese fallo.

Más allá de esa disputa específica de financiación está la suspensión del gobierno de Trump de todas las nuevas llegadas de refugiados. Los obispos católicos supervisaron una de las 10 agencias nacionales, la mayoría de ellas confesionales, que contrataron con el gobierno federal el reasentamiento de refugiados que llegan a Estados Unidos legalmente tras ser examinados y aprobados por el gobierno federal.

El anuncio de Broglio no especificó cuál era el programa de servicios para niños.

Los obispos han supervisado agencias católicas que reasientan a personas desplazadas durante un siglo. En las últimas décadas lo habían hecho en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, recibiendo subvenciones que cubrían gran parte, aunque no todos, de los gastos.

Broglio, quien encabeza la Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos, dijo: “La decisión del gobierno de Trump de reducir drásticamente estos programas nos obliga a reconsiderar la mejor manera de atender las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que buscan refugio seguro de la violencia y la persecución”.

El anuncio no especificó si los recortes llevarían a despidos, aunque Broglio pidió oraciones por el “mucho personal y refugiados afectados”.

El vicepresidente JD Vance, un converso católico, acusó en enero a la conferencia de obispos de reasentar inmigrantes que están en Estados Unidos ilegalmente para obtener millones en fondos federales, una aparente referencia al programa de reasentamiento, que en realidad involucra a refugiados legalmente aprobados.

Los obispos señalaron que en lugar de ganar dinero con el programa, reciben menos en ayuda federal de lo que cuestan los programas y necesitan complementar la financiación con donaciones caritativas.

Vance siguió sus críticas apelando a la enseñanza católica como justificación para las restricciones de inmigración. Eso provocó réplicas no solo de los obispos de Estados Unidos, sino también una reprimenda implícita del papa Francisco, quien dijo que la caridad cristiana requiere ayudar a los necesitados, no solo a aquellos en los círculos más cercanos.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.