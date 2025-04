Jubilados en Arizona siguen de cerca los aranceles de Trump y sus cuentas de retiro

Susan Hemphill dijo que siempre ha sido frugal con sus gastos. Pero la reciente volatilidad en el mercado de valores causada por los aranceles intermitentes del presidente estadounidense Donald Trump y una guerra comercial en escalada con China la han hecho aún más cautelosa.

Estos días, Hemphill se queda más cerca de casa en Sun City, Arizona, una comunidad para mayores de 55 años cerca de Phoenix. No más excursiones de un día a Sedona, dijo la organizadora sindical jubilada, batallando para contener las lágrimas mientras se preguntaba en voz alta si podría quedarse sin dinero.

“Estoy tan cansada de que Trump juegue con nuestras vidas”, expresó Hemphill, quien votó por la demócrata Kamala Harris en noviembre. “Soy demasiado mayor para esto. Realmente solo quiero estar jubilada. Quiero disfrutar, no quiero preocuparme”.

Trump fue elegido con la promesa de mejorar la economía, bajar los impuestos y controlar la inflación, dirigiéndose a votantes que dijeron abrumadoramente que la economía era el principal problema que enfrentaba Estados Unidos. Pero para jubilados como Hemphill, la gestión económica del presidente republicano ha estado definida por la montaña rusa del mercado de valores y los temores de que sus aranceles conduzcan a una mayor inflación.

“Algunos están considerando reducir sus gastos, como ahorrar sus reembolsos de impuestos en lugar de gastarlos, mientras que otros están ajustando sus estrategias de inversión moviendo dinero a asignaciones más conservadoras como bonos y oro”, comentó Prudence Zhu, asesora financiera del área de Phoenix, en un correo electrónico. “Aunque a menudo esta es una respuesta emocional, no es necesariamente la estrategia óptima en la mayoría de los casos”.

Cómo se resuelvan todos estos problemas podría tener un impacto notable en las elecciones de mitad de período de 2026 y en las elecciones presidenciales de 2028, a medida que el centro de gravedad política se desplaza cada vez más hacia los estados clave en el sur y el oeste, lugares como Arizona que son populares entre los jubilados.

Al igual que otros campos de batalla políticos emergentes como Nevada, Georgia y Carolina del Norte, la población de Arizona ha explotado en el último medio siglo, dando la bienvenida a recién llegados que han transformado su política.

Aunque Arizona ha pasado de ser un estado confiablemente republicano a un campo de batalla, Trump disfruta de un apoyo abrumador en Sun City, donde Hemphill es uno de los 40.000 residentes en una comunidad que surgió del desierto en la década de 1960. Trump ganó en todos los distritos de Sun City, la mayoría por dos dígitos.

Los partidarios de Trump como Paul Estok dijeron que confían en que el presidente tiene el control de la situación y que las cosas se estabilizarán con el tiempo.

“Estoy muy contento con lo que está pasando”, señaló Estok, quien recibe tres pensiones de las diversas agencias gubernamentales donde trabajó como ingeniero estacionario sindical en el área de Chicago. Confía en que las pensiones están seguras.

Los aranceles que Trump anunció sobre gran parte del mundo provocaron turbulencias en el mercado de valores a principios de este mes, antes de que el presidente pusiera abruptamente una pausa en la mayoría de ellos. Pero el drama no ha terminado. Trump dijo que la pausa de 90 días se usaría para negociar sobre aranceles con otros países, pero aumentó la tasa impositiva sobre las importaciones chinas al 145%.

Estok dijo que está encantado de ver a un presidente lo suficientemente fuerte como para imponer aranceles a pesar de las consecuencias económicas. Repitiendo lo que dice Trump, añadió que otros países “han estado aprovechándose mucho de nosotros”.

“Nadie nunca ha dado un paso adelante y dicho: ‘Oye, ya basta’”, dijo Estok, subiendo a su camioneta después de detenerse en una tienda de comestibles de camino a casa desde el campo de golf.

Don Welling, un votante de Trump de 82 años, dijo que aquellos alarmados por los aranceles están equivocados. No le gustó ver su cartera sufrir una caída, pero no estaba preocupado.

“Si la gente prestara atención a lo que él dijo cuando estaba en campaña, las cosas estarían mejor”, comentó Welling mientras cargaba comestibles en su carrito de golf.

Algunos jubilados dijeron que están preocupados por el efecto que los recortes de costos federales de Trump están teniendo en el Seguro Social. Aunque el mandatario insiste en que no recortará beneficios, su administración ha eliminado miles de empleos en la Administración del Seguro Social, lo que ha llevado a quejas sobre largos tiempos de espera en las llamadas.

Karl Feiste se estremeció al ver que sus inversiones cayeron 20% en los días posteriores al anuncio de los aranceles de Trump, pero dijo que, hasta ahora, sus pérdidas son solo en papel.

“Si eso se revierte, entonces puedo seguir haciendo lo que he estado haciendo”, dijo Feiste, un veterano de la Guerra de Vietnam que votó por Harris. “Pero no planeo comprar un coche. No planeo mudarme. No planeo tomar vacaciones extravagantes. Me pregunto qué va a pasar con el mercado porque eso básicamente dicta qué dinero de ocio tengo”.

Le preocupa que sus cheques del Seguro Social, que constituyen la mitad de sus ingresos, puedan eventualmente ser víctimas de los agresivos recortes de costos del gobierno de Trump.

“Eso duele”, dijo Feiste. “Porque no puedo vivir si él toma mi Seguro Social”.

Trump ganó a los votantes de Arizona que tenían 65 años o más, obteniendo el 52% de este grupo en comparación con el 47% de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, en línea con su margen nacional entre los mayores, según AP VoteCast, una extensa encuesta de votantes y no votantes que busca contar la historia detrás de los resultados electorales.

Los votantes de mayor edad de Arizona eran menos propensos que los electores en general a considerar “la economía y el empleo” como el problema más importante que enfrenta el país, y eran más propensos a considerar la inmigración como el principal problema. Aproximadamente tres de cada diez mayores dijeron que la economía era el mayor problema, en comparación con aproximadamente cuatro de cada diez votantes de Arizona en general.

Hans Vinge, de 62 años, tomó un lugar privilegiado para estacionar su carrito de golf durante una visita a la tienda de comestibles una mañana reciente. Un exrepublicano desilusionado por el cambio ideológico del partido bajo Trump, piensa que el presidente está haciendo demasiado, demasiado rápido, con expectativas poco realistas sobre lo que sus aranceles pueden lograr.

“No estamos listos ahora mismo. Estas empresas no van a venir de ultramar a Estados Unidos”, dijo Vinge. “Va a tomar 10, 15 años traer estas empresas para nacionalizar todo, lo cual es genial. Pero simplemente es demasiado disruptivo ahora mismo”.

Vinge, quien está retirado de la Fuerza Aérea y divide su tiempo entre Dakota del Norte y Arizona, dijo que es demasiado estresante seguir las noticias día a día, pero es difícil evitarlo. Cuando echó un vistazo por última vez al saldo de su cuenta de jubilación, había caído 23.000 dólares en una semana, dijo.

“Es decepcionante ver algo que ha estado funcionando bien para ti”, señaló Vinge. “Desearía haber invertido más en oro”.

___ Linley Sanders contribuyó desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.