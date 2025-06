Previsiones a cinco años apuntan a más olas de calor letales, incendios y récords de temperatura

(Ajit Solanki / Associated Press)

Prepárese para varios años de calor aún más extremo que llevará a la Tierra a condiciones más letales, incendiarias e incómodos, según las previsiones de dos de las principales agencias meteorológicas del mundo.

Hay un 80% de probabilidades de que el planeta bata otro récord anual de temperatura en los próximos cinco años, y es aún más probable que supere de nuevo el umbral de temperatura internacional establecido hace diez años, según un pronóstico a cinco años publicado el miércoles por la Organización Meteorológica Mundial y la Oficina Meteorológica de Reino Unido.

“El aumento de las temperaturas medias globales puede sonar abstracto, pero en la vida real se traduce en una mayor probabilidad de clima extremo: huracanes más potentes, precipitaciones más intensas, sequías”, afirmó Natalie Mahowald, científica climática de la Universidad de Cornell, que no formó parte de los cálculos pero dijo que tenían sentido. “Por lo tanto, el aumento de las temperaturas medias globales se traduce en más vidas perdidas”.

Con cada décima de grado que se calienta el planeta debido al cambio climático causado por el hombre “experimentaremos fenómenos más frecuentes y extremos —particularmente olas de calor, pero también sequías, inundaciones, incendios y huracanes/tifones reforzados por el ser humano”, escribió por correo electrónico Johan Rockstrom, director del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam en Alemania, quien no formó parte de la investigación.

Y por primera vez hay una posibilidad, aunque baja, de que antes de que termine la década, la temperatura anual del planeta supere el objetivo del acuerdo climático de París de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) y alcance un incremento más alarmante dos 2º Celsius (3,6º Fahrenheit) desde mediados del siglo XIX, apuntaron las dos agencias.

Existe un 86% de probabilidades de que uno de los próximos cinco años se superen los 1,5º C y un 70% de que, en su conjunto, el lustro supere ese hito global, de acuerdo con los cálculos.

Las proyecciones se elaboraron a partir de más de 200 previsiones realizadas con simulaciones por computadora por diez centros globales de científicos.

Hace diez años, los mismos equipos calcularon que había una posibilidad remota similar, de alrededor del 1%, de que uno de los próximos años superara ese umbral crítico de 1,5º C, algo que ocurrió el año pasado. En esta ocasión, un aumento de 2º C con respecto a la marca preindustrial entra en la ecuación de forma similar, algo que el jefe de predicciones a largo plazo de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, Adam Scaife, y el científico Leon Hermanson calificaron de “impactante”.

“No es algo que nadie quiera ver, pero eso es lo que nos dice la ciencia”, indicó Hermanson. Dos grados de calentamiento es el umbral secundario, el que se considera menos probable de batir, establecido por el acuerdo de París de 2015.

Técnicamente, aunque 2024 fue 1,5º C más cálido que los tiempos preindustriales, el umbral del acuerdo climático es para un período de 20 años, por lo que no se ha superado aún. Teniendo en cuenta la última década y pronosticando la siguiente, el planeta sería probablemente ahora unos 1,4º C (2,5º F) más cálido con respecto a mediados del siglo XIX, estimó Chris Hewitt, director de servicios climáticos de la Organización Meteorológica Mundial.

“Con la previsión de que los próximos cinco años serán, de media, 1,5° C más cálidos que los niveles preindustriales, más personas que nunca estarán en riesgo de olas de calor severas, provocando más muertes y un impacto más severo en la salud a menos que la gente pueda protegerse mejor de los efectos del calor. También podemos esperar incendios forestales más graves a medida que una atmósfera más caliente seque el paisaje”, dijo Richard Betts, jefe de investigación de impactos climáticos en la Oficina Meteorológica británica y profesor en la Universidad de Exeter.

El hielo en el Ártico —que continuará calentándose 3,5 veces más rápido que el resto del mundo— se derretirá y el nivel del mar subirá más rápido, añadió Hewitt.

Lo que tiende a suceder es que las temperaturas globales aumentan como si se estuviera subiendo en una escalera mecánica, con ciclos climáticos temporales y naturales de El Niño que actúan como saltos hacia arriba o hacia abajo en esa escalera, explicaron los científicos. Pero últimamente, después de cada salto de El Niño, que incrementa la temperatura, el planeta no se enfría mucho, si es que lo hace.

“Las temperaturas récord se convierten inmediatamente en la nueva normalidad”, dijo Rob Jackson, científico climático de la Universidad de Stanford.