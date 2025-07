Eliminan informes clave sobre impacto de cambio climático de sitios web de EEUU

(Charlie Riedel / Associated Press)

Las evaluaciones climáticas nacionales de Estados Unidos, legalmente obligatorias, parecen haber desaparecido de los sitios web federales diseñados para mostrarlas, lo que dificulta que los gobiernos estatales y locales y el público sepan qué esperar en sus comunidades en medio del calentamiento atmosférico.

Los científicos afirmaron que los informes autorizados y revisados por pares ahorran dinero y vidas. Los sitios web para las evaluaciones nacionales y el Programa de Investigación de Cambio Global de Estados Unidos estuvieron inactivos el lunes y martes sin enlaces, notas o referencias a otros lugares. La Casa Blanca, que es responsable de las evaluaciones, indicó que la información se alojará dentro de la NASA para cumplir con la ley, pero no dio más detalles.

Las búsquedas de las evaluaciones en los sitios web de la NASA no arrojaron resultados. La NASA no respondió a las solicitudes de información. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que coordinó la información en las evaluaciones, no respondió a repetidas consultas.

“Es crucial para los tomadores de decisiones en todo el país conocer la ciencia en la Evaluación Nacional del Clima. Esa es la fuente de información más confiable y bien revisada sobre el clima que existe para Estados Unidos”, expresó Kathy Jacobs, científica climática de la Universidad de Arizona, quien coordinó la versión de 2014 del informe.

“Es un día triste para Estados Unidos si es cierto que la Evaluación Nacional del Clima ya no está disponible”, manifestó Jacobs. “Esto es evidencia de una seria manipulación de los hechos y del acceso de las personas a la información, y en realidad puede aumentar el riesgo de que las personas sean perjudicadas por los impactos relacionados con el clima”.

John Holdren, científico climático de Harvard, quien fue asesor científico del presidente Obama y cuya oficina dirigió las evaluaciones, comentó que después de la edición de 2014 visitó a gobernadores, alcaldes y otros funcionarios locales que le dijeron lo útil que fue el informe de 841 páginas. Les ayudó a decidir si elevar carreteras, construir muros de contención e incluso mover generadores de hospitales de sótanos a techos, relató.

“Este es un recurso gubernamental pagado por el contribuyente para proporcionar la información que realmente es la fuente principal de información para cualquier ciudad, estado o agencia federal que esté tratando de prepararse para los impactos de un clima cambiante”, afirmó Katharine Hayhoe, científica climática de Texas Tech, quien ha sido autora voluntaria de varias ediciones del informe.

Copias de informes anteriores todavía están guardadas en la biblioteca de la NOAA. El repositorio de datos de ciencia abierta de la NASA incluye enlaces muertos al sitio de evaluación.

El informe más reciente, emitido en 2023, incluyó un atlas interactivo que mostraba hasta cada condado. Encontró que el cambio climático está afectando la seguridad, la salud y los medios de vida de las personas en cada rincón del país de diferentes maneras, con las comunidades minoritarias y nativas menudo en mayor riesgo.

La Ley de Investigación de Cambio Global de 1990 requiere una evaluación climática nacional cada cuatro años y ordena al presidente establecer un Programa de Investigación de Cambio Global interinstitucional. En la primavera, la administración Trump informó a los autores voluntarios de la próxima evaluación climática que sus servicios no eran necesarios y terminó el contrato con la empresa privada que ayuda a coordinar el sitio web y el informe.

Además, el sitio web principal climate.gov de la NOAA fue recientemente redirigido a un sitio web diferente de la NOAA. Las redes sociales y blogs en la NOAA y la NASA sobre impactos climáticos para el público en general fueron recortados o eliminados.

“Es parte de un panorama aterrador”, señaló Holdren. “Es simplemente una demolición completa y espantosa de la infraestructura científica”.

Las evaluaciones nacionales son más útiles que los informes climáticos internacionales publicados por las Naciones Unidas cada siete años aproximadamente porque son más localizados y detallados, sostuvieron Hayhoe y Jacobs.

Los informes nacionales no solo son revisados por pares por otros científicos, sino que son examinados por precisión por la Academia Nacional de Ciencias, agencias federales, el personal y el público.

Ocultar los informes sería censurar la ciencia, indicó Jacobs.

Y es peligroso para el país, comentó Hayhoe, comparándolo con conducir un automóvil en una carretera con curvas mirando solo por el espejo retrovisor: “Y ahora, más que nunca, necesitamos mirar hacia adelante para hacer todo lo necesario para tomar esa curva con seguridad. Es como si nuestro parabrisas estuviera siendo pintado”.