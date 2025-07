50 Cent y Aubrey O’Day reaccionan a la condena de Sean ‘Diddy’ Combs

(Elizabeth Williams / Associated Press)

Sean “Diddy” Combs fue condenado el miércoles por un delito relacionado con la prostitución, pero absuelto de cargos más graves que podrían haberlo llevado a prisión de por vida, lo que provocó reacciones divididas entre otras celebridades.

El jurado encontró al magnate de la música culpable de dos cargos relacionados con prostitución bajo la Ley Mann, por el transporte de la testigo estrella Casandra “Cassie” Ventura y una mujer que usaba el seudónimo Jane, pero lo absolvió de traficarlas para sexo mediante el uso de fuerza, fraude o coerción.

También lo absolvieron de un cargo de conspiración de crimen organizado bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

The Associated Press no suele nombrar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos que denuncien públicamente, como lo ha hecho Cassie.

Combs, de 55 años, aún podría enfrentar un máximo de diez años de prisión. También es objeto de un caso civil por parte de la cantante Dawn Richard, dijo su abogada, Lisa Bloom. Richard testificó en el juicio que Combs amenazó con matarla si le contaba a alguien que lo vio abusando de su novia.

A continuación, algunas reacciones de celebridades al veredicto.

Veredictos de no culpabilidad provocan enojo

“Oh, esto me enferma físicamente”, dijo la cantante Aubrey O’Day, anteriormente del grupo musical Danity Kane, en su historia de Instagram mientras veía llegar los veredictos. “Probablemente Cassie se siente tan horrible. Voy a vomitar.”

O’Day ha sido crítica de Combs en otras ocasiones. Danity Kane se formó en el reality de MTV de Combs “Making the Band” y firmó con su sello Bad Boy Records.

Otros se unieron. “Supongo que un jurado simplemente nunca quiere creer que una mujer se queda por poder y coerción, wow”, escribió la actriz Rosie O’Donnell en Instagram. “Esta decisión me enojó”.

Otros opinan

“¡Diddy venció a los federales, ese chico es un hombre malo!”, escribió el rapero 50 Cent en Instagram.

50 Cent ha sido un crítico vocal de Combs, con quien ha tenido una larga rivalidad, que se remonta a su canción de disidencia contra Diddy “The Bomb”, lanzada en 2006. Espera lanzar una docuserie en Netflix sobre las acusaciones contra Combs.

El rapero Boosie BadAzz dijo en un video de Instagram titulado “GRAN DÍA EN EL HIP HOP” que los tribunales habían hablado.

“Estoy cansado de ver a nuestros magnates negros ser derribados así”, dijo. Agregó que estaba “cansado de ver a nosotros, los negros, ir contra nuestros magnates negros de esa manera”.