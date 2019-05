Disminuye en EE.UU la tasa de natalidad y alcanza mínimos históricos

"Sigo esperando ver un aumento de las tasas de natalidad, pero no ocurre", aseveró el demógrafo Kenneth M. Johnson, de la Escuela de Política Pública Carsey, de la Universidad de New Hampshire. Johnson estima que si las tasas de fertilidad no hubieran descendido desde sus niveles previos a la recesión, en la última década habrían nacido 5.7 millones de bebés adicionales. "Eso significa muchas salas vacías de jardines de infantes", explicó.