HSI, la rama de investigación de ICE, teme padecer un problema de 'vínculación'

El año pasado, la agencia anunció que las investigaciones en sitios de trabajo de ICE en el año fiscal 2018 habían aumentado drásticamente con respecto al año anterior. También señaló que durante operativos no relacionados con la inmigración, los agentes no dejarían de arrestar a inmigrantes no autorizados en el país. "Si estamos en una operación, haciendo una requisa criminal y hay alguien en el lugar que tiene una orden de deportación por un delito violento, no vamos a dejarlo libre. Vamos a arrestar a esa persona", aseguró Jennifer Reyes, agente especial asistente de HSI a cargo y organizadora de la academia de ciudadanos de L.A. "Pero ese no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo central es la aplicación del orden penal".