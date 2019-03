Admiten universidades más estudiantes de bajo ingreso, pero el escándalo por sobornos refuerza viejos estereotipos

Sin embargo, sería una exageración decir que las universidades de élite ya no son la élite, dijo Kahlenberg de la Fundación Century. Un estudio de 2017 dirigido por el profesor de economía de la Universidad de Harvard, Raj Chetty, dijo que encontró que Harvard inscribió 23 veces más estudiantes ricos que pobres. Y el aumento de la diversidad racial puede no cambiar el panorama económico, agregó, citando datos de dos ex presidentes de Harvard y Princeton de 1998, sobre que el 86% de los afroamericanos en las universidades selectivas eran de clase media o alta. Es anticuado, dijo, pero sigue siendo la revisión más completa de ese problema.