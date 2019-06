Miles de personas en L.A viven en su auto, pero los estacionamientos seguros siguen siendo escasos

"Había muchas preguntas, particularmente de gente experimentada, y eso me preocupó", afirmó Paulina Hong, del Programa Asiático Estadounidense contra el Abuso de Drogas, un grupo que tenía planeado presentarse. "¿Tiene sentido la forma en que se proyecta? Me pareció que no. Pero LAHSA tiene sus razones para estructurarlo como lo hizo".