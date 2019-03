‘No me preocupa la cuestión moral’, dijo uno de los padres acusados en el escándalo de las universidades

En su último libro, "Love, Money and Parenting: How Economics Explains the Way We Raise Our Kids" (amor, dinero y crianza de los hijos: cómo la economía explica la manera en que criamos a nuestros hijos), Doepke y su coautor, el profesor de Yale Fabrizio Zilibotti, enfatizan la cuestión económica en un esfuerzo por comprender el comportamiento agresivo de los padres. "Hemos descubierto en nuestra investigación que los diferentes estilos de crianza están arraigados principalmente en una cuestión económica, específicamente en la desigualdad económica", escribieron en el Washington Post semanas antes de que estallara este escándalo.