Un problema de seguridad aérea se convierte en un cuestionamiento del liderazgo estadounidense

Esta vez, la FAA "simplemente parecía idiota", dijo Mary Schiavo, ex inspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Al señalar que Etiopía ha decidido enviar las cajas negras recuperadas del accidente del domingo a Francia para su análisis, en lugar de Estados Unidos, agregó: "No hay forma de que esto no erosione la confianza en la regulación y liderazgo de la aviación estadounidense".