Lucero luce así de natural a sus 50 y sin cirugías

Lucero se siente orgullosa de llegar hoy a los 50 años luciendo natural y sin cirugías. La actriz y cantante dijo que ha sabido enfrentar la madurez con dignidad y con arrugas, pues consideró que cada persona debe representar la edad que tiene.

“No me quito los años porque me siento contenta y cómo me veo”, declaró Lucero. “Pienso que actualmente se ha hecho mucho énfasis en el físico, sobre todo en las celebridades. Hay mucha expectativa en ¿cómo se ven las artistas?, ¿cómo se mantienen?, ¿quién se opera y quién no?, ¿quién tiene bótox y por qué?... Y unas tienen de más y así".

En su caso, aseguró, lo más importante es cómo se siente ella consigo misma. “Me gusta el contenido que tengo y que he ido coleccionando, recolectando a lo largo de estos años”, afirmó. “Mi madurez y las cosas que he aprendido todo por lo que he pasado.

Lucero al natural (Lucero)

“Lo que he vivido en todos los aspectos; mis hijos que están creciendo increíblemente bien y sanos en todos los aspectos. Eso me hace sentir muy bien”. Gracias a que inició desde los 10 años en programas como Chiquilladas y luego en la telenovela Chispita, indicó, siente que ya tiene mucho camino recorrido en lo laboral.

“Para mí tener 50 años es difícil de esconder, porque todos saben que empecé en el 80, como que no me puedo quitar la edad así de un plumazo y no tendría por qué. “Las personas deben representar la edad que tienen. No me quiero ver ni de 20, 30 ni 40. Me quiero ver de los años que tengo”, aseguró la también protagonista de melodramas como Los Parientes Pobres, Alborada y Mañana Es Para Siempre.

Está a favor de las personas que buscan verse bien a través del cuidado de su alimentación y el ejercicio. “Eso ayuda muchísimo, pero también la genética tiene que ver y la actitud. Si yo me sintiera avergonzada de mi edad, pues probablemente me vería mal o trataría de esconder algo”.

Lucero declaró que no es fan del bótox porque siente que esto cambia las facciones. “A mí me gusta más verme natural. Y siempre lo digo, tengo arrugas es normal. Creo que a los 50 años no existe ni una sola persona que no tenga arrugas, a menos que sea por un exceso de bótox, pero tampoco se ve bonito, a mi gusto personal”.

“Ya viví una etapa en la que tenía la piel impecable, entraré en otra en la que la piel se marchitará un poco y se irá gastando. El tiempo es implacable, hay que abrazar la edad que uno tiene”, declaró la intérprete de los éxitos “Veleta”, “Cuéntame”. “El Privilegio de Amar” y “Electricidad”.

Por eso, llega a los 50 así: feliz, emocionada, ilusionada y también enamorada. “Espero llegar a más años sin tener que realizarme ninguna cirugía. No sé si más adelante cambie de opinión. Me siento bien como me veo”, añadió la artista quien desde hace años practica yoga.