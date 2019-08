La taquilla de verano ha bajado un 2% respecto al 2018; ¿debería preocuparse Hollywood?

A pesar de éxitos como “El Rey León” de Walt Disney Co., el verano de Hollywood tuvo un rugido más bajo que el año pasado.

Se estima que la venta de entradas en los EE. UU. Y Canadá totalizará 4.33 mil millones de dólares para películas de verano, un 2% menos que hace un año, según la firma de datos Comscore. La disminución refleja una serie de fracasos importantes, como Warner Bros. y “Godzilla: King of the Monsters” de Legendary Pictures y “Dark Phoenix” de 20th Century Fox, que superaron éxitos como “Toy Story 4" de Pixar y Sony Pictures ". Spider-Man: Far From Home”.

En lo que va del año, las ventas de boletos alcanzaron los 7.64 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del 6.4% respecto al mismo período del año anterior, dijo Comscore.

Hay múltiples explicaciones.

Los resultados en la taquilla son, en gran medida, cíclicos y dependen de la calidad de las películas, pero los analistas también han atribuido cierta culpa a otros factores. Las películas tienen que competir con un número cada vez mayor de opciones de entretenimiento en el hogar, incluidos los servicios de transmisión, lo que dificulta la atención de todos, excepto los éxitos de taquilla más atractivos para la multitud. El mercado para películas de presupuesto medio orientadas a adultos y películas “art-house” ha sido especialmente difícil para los propietarios y distribuidores de teatro, con éxitos que incluyen “Late Night” de Amazon, “Where’d You Go, Bernadette” de Annapurna Pictures. y “The Art of Racing in the Rain” de Fox.

Además, las ventas del año pasado pueden haber sido impulsadas por MoviePass, el servicio de suscripción que permite a los suscriptores ver una cantidad ilimitada de películas en los cines por una tarifa mensual baja. El servicio colapsó a medida que perdió dinero y los propietarios de teatros apostaron por sus propios servicios de suscripción.

El principal ganador entre los estudios fue Disney, que nuevamente dominó el verano con marcas con las que el público ya estaba muy familiarizado, incluyendo “El Rey León”, “Aladdin” y “Toy Story 4". Sin embargo, hubo algunas franquicias y originales que no son de Disney que funcionaron, como “Once Upon a Time ... in Hollywood” de Quentin Tarantino, lanzado por Sony, y “John Wick: Chapter 3 - Parabellum” de Lionsgate.

Aún así, incluso Disney no era inmune a las luchas del verano, ya que los títulos de Fox que heredó de su reciente adquisición de 71.3 mil millones de dólares bombardearon, lo que pesaba sobre sus ganancias trimestrales. “Dark Phoenix”, el último de la saga X-Men, resultó en un fracaso para Disney.

La temporada de películas del verano, que se extiende desde el primer fin de semana de mayo hasta el Día del Trabajo, se ha considerado durante mucho tiempo un período decisivo para la industria del cine, ya que representa el 40% de los ingresos anuales por la emisión de boletos.

Es decir, hasta hace poco.

El verano se ha vuelto menos importante en los últimos años, ya que los estudios han lanzado cada vez más sus películas de la carpa en el invierno, otoño y primavera. En 2018, el verano representó el 37% del total de los ingresos brutos de taquilla. La porción de las ventas anuales generadas en verano fue del 34.7% en 2017.

Se espera que la tendencia continúe este año. Los analistas de taquilla esperan que las ventas de 2019 alcancen los 11.7 mil millones de dólares para 2019, lo que sería ligeramente inferior al récord de 11.86 mil millones de dólares que la industria estableció en 2018, no ajustado por la inflación. Si esa proyección se cumple, la temporada de verano de este año sería aproximadamente el 37% del total.

“Las estaciones no tienen la importancia que alguna vez disfrutaron en este negocio verdaderamente exitoso de 52 fines de semana al año”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior de Comscore, en un correo electrónico reciente.

Este fin de semana no cambiará la trayectoria. El único nuevo lanzamiento significativo es el thriller sobrenatural de Blumhouse “Don’t Let Go”, protagonizado por David Oyelowo y Storm Reid, que se estrenará en unos 900 teatros.

El fin de semana pasado trajo algo de alivio cuando Millennium Films y “Angel Has Fallen” de Lionsgate, la tercera película de una serie de acción de Gerard Butler, debutó con 21.4 millones de dólares, mucho más de lo que esperaban los analistas.

Además, “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” de Universal Pictures se estrenó con un fuerte 101 millones de dóalres en China para encabezar las listas de fin de semana en el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo, según la firma consultora de negocios de cine Artisan Gateway.

China ha sido un punto brillante para el negocio del cine este año. Según Artisan Gateway, la parte de la taquilla china generada por los principales estudios de EE. UU. Es del 34,6% en lo que va del año, frente al 28% durante el mismo período en 2018.

Las cadenas de teatros nacionales cuentan con una serie de posibles éxitos de taquilla en las temporadas de otoño y vacaciones para impulsar el negocio. Las películas más esperadas incluyen Warner Bros. y New Line “It Chapter Two” (6 de septiembre), Fox “Ford v. Ferrari” (15 de noviembre) y Disney “Frozen 2" (22 de noviembre) y “Star Wars: The Rise of Skywalker "(20 de diciembre).