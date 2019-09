Se siente iLe liberada

Atreverse a hablar de temas que le preocupan a través de la música le otorgó a iLe una liberación que, con el paso del tiempo, la ha fortalecido, lo que quedó plasmado en Almadura.

“Eso fue lo que hice con este álbum: había muchas cosas que me iban inquietando y que necesitaba entender mejor de alguna forma, cosas que me frustran de nuestra sociedad, con las que cargamos sin darnos cuenta, y entonces traté de entenderme a mí misma escribiendo y en el proceso también fui comprendiendo otras. “Eso, definitivamente, me ayudó mucho a llegar a ese punto, en el que me di cuenta de que todos tenemos una fuerza interior que es la que nos da ese empuje que por momentos necesitamos, pero primero hay que ser conscientes de ella”, compartió la boricua, en entrevista telefónica.

Aunque la ex vocalista de Calle 13 asegura que en esta producción sus temas son más confrontativos, a través de su nuevo sencillo, “Tu Rumba”, logró explorar dentro de un escenario distinto, el del romance.

“Es otra manera de atreverse a decir todas esas cosas que a veces uno no entiende bien pero que sí siente, conexiones con personas que uno no sabe de dónde vienen y que tratan de entenderlas de algún modo y expresarlas.

“Habla de dos cosas que son distintas, que no son compatibles pero que buscan la manera de encontrarse y complementarse, y a eso le agregamos una metáfora más tropical y rítmica”.

El encuentro que define la canción quedó reflejado no sólo en la lírica, sino en el video, en el que junto al director Alejandro Pedrosa buscó reflejar el ritmo de la bomba de su país visualmente.

“Musicalmente explora con la bomba puertorriqueña, que surge como modo de protesta pero también de expresión. Hay diferentes variedades rítmicas, y el que aborda esta canción es un ritmo que se llama cuembé, es más sensual y coqueto, igual que el cuerpo a la hora de los movimientos, y eso fue algo que me gustó mucho”, explicó.

iLe (Reforma)

Reconocida también por alzar la voz ante los conflictos sociopolíticos en su país junto a sus hermanos, René Pérez (Residente) y Eduardo Cabra (Visitante), la ganadora del Grammy por su debut, Ilevitable (2016), también desea que a través de esa fuerza se logre un cambio ante la situación que enfrentan.

“Tendemos a subestimar nuestras capacidades y fortalezas con muchísimas cosas que nos hacen sentir inferiores, y es importante no dejarnos llevar por eso. Hay que reconocer todo lo que hemos vivido, sufrido y logrado y que eso nos vaya fortaleciendo. “Lo más bello es cuando con eso podemos unir fuerzas.

En Puerto Rico es lo que está pasando, y parece que en el mundo entero también”, concluyó. E

l prestigiado pianista salsero Eddie Palmieri la acompañó en dos temas de Almadura: “Mi Novia” y “Déjame Decirte”.