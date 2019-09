Pimpinela le cantará a la diversidad de las relaciones amorosas incluso las del mismo sexo

Pimpinela, el dúo musical argentino que ha centrado sus canciones en romances y desencuentros de mujeres y hombres, ahora se atreverá a mostrar la diversidad del amor.

Con 38 años en los escenarios, los hermanos Lucía y Joaquín Galán podrían convertir a una pareja del mismo sexo en la protagonista de una de sus próximas canciones. “Estamos por grabar canciones nuevas, estamos muy emocionados porque siempre dentro de la música hemos querido ser diferentes.

“No podemos adelantar mucho, pero una de las principales historias será la de un amor diferente, como los de ahora, que mostrará la libertad de las relaciones actuales”, dijo Lucía.

Aunque buscan innovar en sus historias, los intérpretes de “Olvídame y Pega la Vuelta” y “Valiente” no perderán de vista seguir proyectando la fortaleza del género femenino con su particular mezcla de música pop y drama teatral. “Siempre hemos sido fieles a nuestro estilo, no por moda, sino para divertirnos y cantar dentro de nosotros mismos. Nos hemos mantenido y la gente se ha ido sumando de generación en generación.

“Ahora y siempre ha habido una manera de ser y percibir a la mujer con su sensibilidad y su lucha por sus derechos, y el hombre debe entender ese crecimiento para que ambos puedan convivir con todo y sus diferencias, que los hacen seres maravillosos”, expresó la cantante.

Pimpinela fue una de las personalidades seleccionadas por la Academia Latina de Grabación, misma que entrega los Latin Grammy, para recibir el reconocimiento Excelencia Musical, que también le será otorgado, el 13 de noviembre en Las Vegas, a artistas como Lupita D’Alessio, José Luis Rodríguez “El Puma”, Joan Baez y Omara Portuondo.

Anuncio

“Es una mezcla de sentimientos, en los que prevalece el agradecimiento a toda la gente que ha colaborado para que nosotros podamos transitar por este camino, en el que esperamos seguir. “Sentimos que hemos logrado ser diferentes con nuestras actuaciones porque interpretamos historias cotidianas que nos han acercado al público”, comentó.