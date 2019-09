Cumplen famosos con promesas de ‘Los Ángeles en México’

Fuertes lluvias, retrasos por las entregas de materiales, la escasez de agua, demoras provocadas por carreteras cerradas y la casi imposible recaudación de fondos.

Pese a todo esto, “Los Ángeles en México”, movimiento creado por actrices mexicanas que residen en EU para apoyar a los damnificados del sismo del de 2017, ha cumplido poco a poco sus compromisos. A dos años de la tragedia, la iniciativa fundada por Karla Souza, Olga Segura, Ana de la Reguera y Kate del Castillo ha entregado siete casas a familias que se quedaron sin hogar. A estas se suman tres más ya terminadas (de un total de 10 que pretenden entregar juntas), las cuales son construidas en un terreno que se adquirió en la comunidad de San Miguel Tecuanipa, en Puebla.

“Fue un esfuerzo necesario para poder apoyar a estas familias, ya que de no tener terreno, es prácticamente imposible de que alguna organización les hubiera podido construir su casa. “Como somos fundación pequeña podemos personalmente valorar todos estos temas, porque al final no es sólo hacer más casas, si no realmente ayudar a quien más lo necesita, y aunque sea mayor el esfuerzo y más largo el proceso, ese fue nuestro compromiso”, compartió Del Castillo vía correo electrónico.

“Por lo pronto esperamos terminar con este compromiso que tenemos con 10 familias de construirles su hogar. Después podremos valorar cual será el siguiente paso”. Kate del Castillo, actriz.

La compra del terreno, explicó la actriz, no fue sencilla por las cuestiones burocráticas, los estudios y la preparación del suelo, lo cual implicó mayores gastos. “Gracias a Proyecto Terra también se instalaron paneles solares en la escuela TeleSecundaria Emiliano Zapata en Tecuanipa y extendieron su compromiso para brindar apoyo en el fraccionamiento de las diez casas que actualmente estamos construyendo.

“Lo mas difícil es la recaudación de fondos, es realmente casi imposible”, admitió la protagonista de La Reina del Sur e Ingobernable. Con la entrega de los hogares, que esperan tener listos en diciembre, se beneficiará a 29 niños y tres madres solteras, entre otros afectados. Por lo pronto, Los Ángeles en México aún recibe donaciones para completar su objetivo, porque a dos años, la ayuda ha disminuido.

“Efectivamente, los primeros meses fue más fácil, pero en el momento que deja de ser noticia, la recaudación de fondos se complica y disminuyen las donaciones”, explicó Del Castillo.