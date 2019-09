Natti Natasha debutó anoche en ‘Reina de la Canción’ y hoy anuncia su participación en campamento de ASCAP

La cantante de música urbana Natti Natasha se dejó ver anoche en el estreno del reallity “Reina de la Canción” junto a Olga Tañon y Joss Favela y hoy dio a conocer que participará en la segunda edición del ASCAP “She Is The Music” Song Camp que se realizará el lunes el 30 de septiembre hasta el 3 de octubre.

El campamento es auspiciado en parte por The ASCAP Foundation y la compañía de Marc Anthony’s MAGNUS Media, recibirá a estas talentosas féminas de la música para todas sus sesiones. En las sesiones creativas se unen la compositora nominada al Grammy, ingeniera de audio y productora Maria Elisa Ayerbe, que ha trabajado con JLo, Ricky Martin e Il Divo); la compositora nominada al Grammy Stacy Barthe (Rihanna, Katy Perry, John Legend); la cantante, compositora y actriz GALE (Farina, Sebastian Yatra, David Bisbal); la cantautora Elena Rose (Becky G, MYA), nominada dos veces al Grammy, ingeniero de grabación, compositora y productora Suzy Shinn (Sia, Dua Lipa, Panic At The Disco, Weezer); cantante-compositora Shari Short (Demi Moore, Miley Cyrus, Gente De Zona) y la productora, multi-instrumentalista, cantante/compositora y DJ Ali Stone (David Guetta, Camila Cabello, Mario Bautista).

Natti Natasha es una de las grandes exponentes del género urbano al igual que Becky G y Karol G. (Cortesía)

“Cuando las mujeres nos unimos podemos crear un universo. Estoy sumamente emocionada de unirme a ASCAP para el “Songwriting Camp de She Is The Music”, comentó Natti Natasha (Natalia Alexandra Gutiérrez Batista), launa cantante y compositora multi-platino nacida y criada en la República Dominicana que recibió el apoyo de Don Omar en el 2010 y en el 2012 fue firmada por el sello Orfanato Music Group. Ese mismo año, participó en un ft. del tema “Dutty Love”, el cual fue nominado a cinco Premios Billboard a la Música Latina, ganando el Latin Rhythm Airplay Song of the Year 2013.

Luego de su primer EP, All About Me, Natti firma con Pina Records en el 2017 y ese año, lanza su tema “Criminal” junto a Ozuna. El video fue uno de los top 10 en YouTube ese año, otorgándole el título de la artista femenina con más vistas en YouTube en 2017, con más de 1 billón de vistas. El tema fue certificado por la RIAA Latino 15x Diamante. Natasha ha sido la artista femenina con más vistas en YouTube en el 2018 y el 2017, con más de 4.52 billones de vistas, sobrepasando artistas de la talla de Ariana Grande, Dua Lipa, Camila Cabello, Taylor Swift y Cardi B. Su álbum, ilumiNATTI, fue presentado al mercado el 15 de febrero.

De mujeres para mujeres

“She Is The Music es una iniciativa vital para asistir al avance de las mujeres en la industria de la música, comentó la CEO de ASCAP Elizabeth Mathews. “Cuando le ofrecemos a los talentos femeninos más representación en el estudio de grabación y las conexiones que necesitan para salir adelante, suceden cosas maravillosas — El primer Song Camp de ASCAP de “She Is The Music” se celebró el año pasado en Nashville, resultando en la creación de 15 canciones, de las cuales tres están pendientes de grabación por importantes artistas.

El Song Camp es una de tres iniciativas de She Is The Music (SITM), una organización global, una iniciativa de la industria para aumentar las oportunidades y empoderar a las creadoras femeninas de música. Además de los Song Camps de creadoras de música, SITM provee una lista global de mujeres creadoras y profesionales de la industria y ha establecido un programa de mentoría con el fin de desarrollar la próxima generación de mujeres en la música.

SITM fue co-fundado por la superestrella mundial Alicia Keys, la Presidente y CEO de Universal Music Publishing Group, Jody Gerson, la ingeniera ganadora del Grammy Ann Mincieli y la socia de WME y directora de East Coast Music Samantha Kirby.

Como parte del Song Camp en esta ocasión presentará un panel con las participantes del Song Camp el 30 de septiembre titulado “What She Said”, una serie de paneles creada para potenciar la individualidad, la inclusión y la honestidad para las mujeres alrededor del mundo.

En el evento también se darán cita personalidades locales en el WMiami para una noche íntima y una profunda discusión que tocará los retos de las mujeres creadoras de música hoy en dia. A través de las “Series What She Said”, el W Hotel ha creado espacios saludables de conversaciones que impulsan la igualdad de género, a nivel global, desde los Estados Unidos, hasta Dubai. Cada evento de “What She Said” presenta a diferentes oradores de diversas industrias con el fin de cultivar sus comunidades y tener conversaciones para inspirar y educar.

El “She is The Music Song Camp”, junto con otros campamentos de canciones de ASCAP, que abarcan colectivamente géneros musicales como pop, rock, hip-hop, R&B y latín, tienen un historial comprobado de creación y desarrollo exitoso de canciones. Una de las canciones más exitosas creadas en un ASCAP song camp fue “Somethin’ Bad,” escrita por Priscilla Renea, Brett James y Chris DeStefano, grabada por Miranda Lambert y Carrie Underwood y estrenada en 2014. Ocupó la posición #1 en el “Billboard Hot Country Songs Chart”, fue nominada a un Grammy en la categoría “Best Country Duo/Group Performance” y luego licenciada por NBC para convertirse en el tema de NBC Sunday Night Football.