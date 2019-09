Hijo de Camilo Sesto heredará su legado y su fortuna

El bienestar económico del único hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, ya está asegurado. Y es que revistas españolas como Semana y Lecturas aseguran que el último testamento del intérprete de “Perdóname” del cual se tiene constancia -en poder de su administrador, Cristóbal Huete-, declara heredero universal de todos sus bienes al fruto de la breve relación de Sesto con la mexicana Lourdes Ornelas, quien era su admiradora.

Blanes, de 36 años, obtendrá 8 millones de euros (171 millones de pesos), tres viviendas (en Torrelodones, Las Rozas y Marbella), una sociedad de compraventa de inmuebles con un patrimonio de 800 mil euros y los derechos de todas las canciones que compuso su padre, que otorgan unos 400 mil euros (8.5 millones de pesos) en regalías anuales.

Las últimas voluntades del cantante se conocerán definitivamente este lunes, y si no hubiera algún testamento posterior al que guarda Huete, todo recaerá en manos de Blanes. De ser así, se confirmaría que Huete no le ha ocultado bienes a la familia del artista, algo de lo que le acusan Blanes y su madre. “Cuando se abra el testamento se verá la verdad. Las cuentas de sus sociedades están muy claras. He sido honesto y honrado”, declaró el administrador a La Vanguardia.

Blanes nació en México, donde vivió durante unos años con su madre. Durante su infancia y adolescencia residió con su padre en España, y Sesto incluso se apartó de la música durante un tiempo para dedicarse a él. Más adelante, Blanes volvió a su País natal, donde a menudo se quejó de que el cantante le había impedido establecer una relación más profunda con su madre.

Con los años, dio a entender en más de una ocasión que el vínculo con el cantante de “Vivir Así Es Morir de Amor”, “Melina” y “Quererte a Ti” estaba más cerca de la admiración que del afecto. En México, Blanes se casó con una joven de nacionalidad suiza de quien se separó a los pocos meses, y también trató de desarrollar una carrera musical, que no ha logrado los frutos deseados.

Pese a su compleja relación, tras conocer la muerte de su padre, el 8 de septiembre, Blanes viajó a Madrid para estar presente en la capilla ardiente y darle un último adiós al artista. Sin embargo, una vez cerrados los trámites del sepelio de su progenitor, su actitud augura revelaciones explosivas, según la prensa española. Y es que además de solicitar un inventario de los bienes de su padre, se dice que negocia entrevistas para explicar la relación que mantenía con él.