Para las nuevas generaciones que se preguntan: ¿Quién fue José José?

Para las nuevas generaciones que hoy en día han escuchado de José José a través de sus padres y abuelos, o través de Facebook que es la red social que mayormente manejan las personas mayores, aquí te contamos quién fue “El Príncipe de la Canción” José José”, el ídolo de la música romática de México que ha fallecido este sábado 28 de septiembre a causa de complicaciones de salud, producto del cáncer de páncreas que sufría desde hace unos pocos años.

Nacido en una familia de músicos, José “Pepe” Sosa comenzó su carrera tocando la guitarra y cantando en serenatas durante la adolescencia. Más tarde, se unió a un trío de jazz y bossa nova en el que cantaba y tocaba el bajo y contrabajo.

José José fue el primogénito de José Sosa Esquivel, famoso tenor de ópera y de la concertista de piano Margarita Ortiz Pensado (1911-2004).

Comenzó a definir su carrera como cantante en los inicios de los años 1950, cuando participó en el coro de su colegio y en los festivales escolares.

Anuncio

Posteriormente, aprendió a tocar la guitarra y continuó su educación formal. Su padre no permitía que en su casa se tocara música popular, sin embargo, José Rómulo cultivó su estilo musical con éxito, gracias a su mentor, el cantante Pepe Jara.

Cuando su padre abandonó el hogar, en marzo de 1963, José formó un trío musical con su primo Francisco Ortiz y su amigo Alfredo Benítez, dando así inicio a su carrera como cantante a los 15 años de edad.

Después de algunos contratiempos, en 1965 obtuvo un contrato para realizar su primera grabación discográfica profesional: un disco sencillo de 45 RPM con Discos Orfeón.



Anuncio

Este disco, que contenía los temas El mundo (“Il Mondo”) de Jimmy Fontana y Ma Vie (Mi vida) de Alain Barrière, éxitos mundiales fue presentado en el programa de TV patrocinado por dicha disquera (“Orfeón a Go-Go”), en el que se dio a conocer con el nombre artístico de “Pepe Sosa”, marcando los inicios de su carrera ya en el plano profesional.

El disco sencillo no tuvo mayor trascendencia debido a la poca promoción que se le dio. De todas maneras Pepe Sosa grabó un segundo y último sencillo en 45 RPM con las canciones “Amor” de Enrique “Coqui” Novelo Navarro y “No me dejes solo” de Rodolfo Tovar.

José empezó a tocar el contrabajo en otro trío de jazz y bossa nova, llamado “Los PEG” (que integraba con sus compañeros Gilberto Sánchez y Enrique Herrera).

Con este grupo debuta el 21 de marzo de 1966 en el centro nocturno “Café Semíramis”, pero con altibajos, ya que el grupo no siempre obtenía trabajo allí.

Después de pasar por otros centros nocturnos, en 1967 en el local del “Apache 14" lo escucha el compositor y productor discográfico Rubén Fuentes, gracias a quien obtiene un contrato con la filial mexicana del sello mundial RCA.

La única condición para la firma del nuevo contrato, consistía en que para que el lanzamiento surtiera efecto, debía dejar de presentarse en centros nocturnos, durante varios meses.

Esa fue una decisión muy dura para José, cuyo único sustento y el de su familia, provenía precisamente de esas presentaciones.

Aunque nuevamente su situación económica volvía a ser precaria, su madre lo apoya en su intento artístico, abriendo un pequeño restaurante, y él vuelve a grabar nuevamente.

Anuncio

Su primer álbum (1969)

Entró al estudio de RCA Víctor en la ciudad de México y, bajo la supervisión de los compositores Rubén Fuentes y Armando Manzanero, edita su primer álbum LP en 1969.

A pesar de que este LP contenía grandes temas (que luego serían grandes éxitos) como Pero te extraño, Cuidado y Sin ella, la disquera no le dio la suficiente promoción, pues consideraba que no era comercial sino muy fino.

A partir de este LP, José Sosa adoptó como seudónimo artístico “José José": el primer “José" por su primer nombre y el otro, por su padre, quien había muerto en 1968, víctima del alcoholismo. Ese mismo año se convierte en un cantante de una voz prodigiosa, tras el lanzamiento de su primer éxito: La nave del olvido, escrita por el compositor argentino Dino Ramos, la que se convertiría en su carta de presentación.

La historia de “El triste” y el II Festival de la Canción Latina

El 15 de marzo de 1970 le dan la oportunidad de representar a México con el tema El triste, de Roberto Cantoral en el II Festival de la Canción Latina (predecesora del Festival OTI), obteniendo el tercer lugar ante el público que colmó el Teatro Ferrocarrilero de la ciudad de México, el cual admiró su extraordinaria interpretación.

La ganadora fue Cançao de Amor e Paz, interpretada por la representación de Brasil, Claudia Brasil, y en segundo Con los brazos cruzados, interpretada por Mirla Castellanos en representación de Venezuela considerada por el propio José José en una polémica rueda de prensa, como la real ganadora del Festival.

Debido a que este evento se transmitió al mundo vía satélite, “El triste” tuvo una gran aceptación entre los presentes, incluyendo a las estrellas Angélica María, Alberto Vázquez, Raul Vale y Marco Antonio Muñiz entre otros.

Anuncio

La melodía se convirtió inmediatamente en un gran éxito internacional, lo que le permitió iniciar sus presentaciones por todo el continente. Tal fue el impacto de la canción, que se editó en países como Rusia, Japón e Israel.

Jose José jamás participó en el Gran Premio de la Canción Iberoamerica (OTI), ya que este se celebró por primera vez el 25 de noviembre de 1972 en España, y su última versión se llevó a cabo el 20 de mayo de 2000.

Los primeros éxitos (1970)

Durante toda la década de los 70, José José siguió colocándose en el gusto del público latinoamericano con canciones como “Es que te quiero”, “Vive, “El Príncipe” y “Todo es amor”, entre otras.

Debido a uno de esos temas se le bautiza como “El Príncipe de la canción”. En abril de 1970 viaja a Los Ángeles, California a recibir su primer Disco de Oro.

La rápida llegada de la fama y el éxito le hacen caer en el alcoholismo. Gracias a su madre, que lo hizo internar en un centro de adicciones, supera este trance difícil, retomando en 1971 su actividad. Incursiona en la actuación con la película “Buscando una sonrisa” con Nadia Milton, que es el nombre del álbum que graba en consecuencia en 1971.

Graba las películas Un sueño de amor con Verónica Castro y Sasha Montenegro en 1972 y La carrera del millón con Nubia Martí en 1973, cerrando así su paso por el cine de la década de 1970.

Mientras tanto, su disquera RCA Victor ya no lo apoya como antes por lo que José José no renueva su contrato.

En 1977 firma contrato con una nueva disquera Ariola que recién iniciaba operaciones en México.

Con esta nueva empresa, se consagra con la producción Reencuentro (1977), de la cual se convierten en éxitos temas como Gavilán o paloma, Buenos días, amor y El amar y el querer, con la cual obtiene discos de Oro y de Platino, en lo que fue su primer trabajo con el productor y compositor español Rafael Pérez Botija.

Lo mismo ocurrió con sus álbumes Volcán y Lo pasado, pasado (1978) en el cual se incluyen algunos temas del cantante y compositor Juan Gabriel, así como el tema “Almohada” de Adán Torres de Nicaragua y los éxitos: “Si me dejas ahora”, “Donde vas” e “Insaciable amante”, del español Camilo Sesto.

Más tarde, el catálogo de sus obras con RCA Víctor se fusiona con el de Ariola, al realizarse la compra de las operaciones disqueras de ambas empresas por parte de la transnacional BMG, años después.

En la década de los 80

José José inicia una década que lo vería en su máximo esplendor pero cuyo final estaría marcado por un deterioro notable en su voz.

En 1980 grabó Amor amor bajo la dirección de Rafael Pérez Botija logrando giras por los principales escenarios de la Unión Americana, México y toda Latinoamérica, con este LP consigue ventas por más de 1 millón y medio de unidades.

En 1981, grabó dos discos: Romántico, un disco de boleros, y Gracias. El año siguiente, sale a la venta el disco 20 triunfadoras de José José, un recopilatorio de sus éxitos hasta ese momento. Ese LP contenía las nuevas versiones de El triste y La nave del olvido, canciones que vieron nacer a José José como cantante internacional; este disco es uno de los más exitosos del cantante ya que se consiguió mucho dinero con poco trabajo (ya que eran canciones grabadas anteriormente) porque logró altas ventas de copias.

En este mismo año graba el álbum “Mi vida”, con la asesoría de Rafael Pérez Botija. El disco obtiene seis discos de Oro y uno de Platino por las más de 3 millones 419 mil copias vendidas al nivel nacional y Latinoamérica. Otros compositores que marcaron huella en el estilo de José José fueron sus amigos José María Napoleón, con temas como “Mientras llueve”, “Tu primera vez” y “Lo que no fue no será”, así como el español Camilo Blanes (más conocido como Camilo Sesto), con temas como “Si me dejas ahora”, “Insaciable amante” y “Dónde vas”, entre otros.

José José interpretó el tema ¿Cómo fue?, de la telenovela Monte Calvario, en México.

En 1983, graba en España su más exitoso álbum “Secretos”, bajo la producción y realización del afamado compositor español Manuel Alejandro.

Se trata de la producción más vendida en la carrera del cantante, del compositor y de la historia de la música en México, este material logró vender más de 2 millones de copias en las primeras semanas de su lanzamiento y hasta la fecha se cuentan más de 11 millones de discos vendidos.

José José logró colocar a “Secretos” por más de 40 semanas en el primer lugar del Hit Parade de la lista de Billboard en casi todos los países de habla hispana además de Estados Unidos, lo que pone al cantante como el mexicano más exitoso en la historia de la música, además de que dicha producción significó la cúspide en la trayectoria del intérprete.

Fue el primer cantante latino en hacer videos de las canciones de su álbum, como “Lo dudo”, “Cuando vayas conmigo”, “Voy a llenarte toda”, “A esa”, “Quiero perderme contigo” y “Lágrimas”.

Secretos fue nominado al Best Latín Pop Performance en los Grammy Awards de 1985. Con este disco, el “Príncipe de la Canción”, se hizo merecedor de 22 Discos de Oro y Platino por sus altas ventas.

Así, El Príncipe de la canción se colocó como el cantante latinoamericano más influyente, exitoso y cotizado de esa época.

En 1984, después del éxito de su disco anterior, grabó Reflexiones, otro álbum millonario, ya que logró la muy aceptable cantidad de casi 3 millones de copias vendidas y varios Discos de Oro y Platino.

Grabó duetos con Lani Hall (el tema “Te quiero así”) y con José Feliciano (el tema “Por ella”) para el próximo año de 1985, temas sólo incluidos en los álbumes de los artistas ya nombrados y que fueron éxitos de ventas.

A principios de 1985, José José es requerido para participar en la versión latina de “We are the world”, con la canción “Cantaré cantarás”, en los estudios Criteria de Miami (Estados Unidos) junto a otros grandes de la canción como Plácido Domingo, Julio Iglesias, Roberto Carlos, José Luis Rodríguez “El Puma”, Don Pedro Vargas y varios artistas más. Ese mismo año salió a la venta Promesas, que resulta otro disco con más de 2 millones de copias vendidas y giras internacionales.

En 1985, se estrena su película autobiográfica Gavilán o paloma. El estreno de la cinta coincidió con el terremoto de México (19 de septiembre de 1985), por lo que el filme no tuvo el éxito esperado en su país.

En el resto de Hispano-américa, la cinta y su correspondiente Sound Track homónimo tuvo un gran éxito y catapultó a sus producciones “Secretos” y “Reflexiones” nuevamente a los primeros lugares de ventas.

En 1986 graba la canción Saliendo adelante, en homenaje a las víctimas del terremoto de México.

En 1986, graba “Siempre contigo”, de la mano del productor español Paco Cepero, logrando vender un millón de copias.

En 1987, se estrena Soy así, con el cual logra un éxito mayor con más de 1 millón y medio de copias vendidas.

En estos años José José se presentó en el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall de Nueva York, en los casinos más importantes de Las Vegas y Atlantic City, inclusive en 1987 hizo una gira por países tan lejanos como Arabia Saudita e Israel, donde visitó las ciudades de Jerusalén y Abu Dhabi.

En 1988, José José incursiona nuevamente en el cine con la película “Sabor a mí" interpretando al afamado compositor mexicano Álvaro Carrillo; coprotagonizada Angélica Aragón y Jorge Ortiz de Pinedo.

De esta película se desprendió un LP con la música original, todas composiciones del fallecido Álvaro Carrillo, con temas ya consagrados como “Sabor a mí”, “La mentira”, “Seguiré mi viaje”, “Cancionero”, entre otras.

El éxito de José José continúa en 1989 con su disco “¿Qué es el amor?”, el cual obtuvo 3 discos de Oro y 6 de Platino por lmás de 1 millón 513 mil de copias vendidas.

En los años 90

En 1990, para festejar sus primeros 25 años de carrera, el presentador Raúl Velasco en su show televisado “Siempre en Domingo” organiza un homenaje en su honor, en el cual participaron artistas como Libertad Lamarque, Valeria Lynch, Verónica Castro, Pepe Jara, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Marco Antonio Muñiz, Vicente Fernández y Guadalupe Pineda, entre otros.

El programa tuvo seis horas de duración y fue tal su éxito que se retransmitió en tres ocasiones. El mismo año, la disquera Ariola-BMG lanza un álbum doble en homenaje a sus primeros 25 años de carrera.

A partir de la década de 1990, se vuelven muy notorios los problemas con su voz, debido a su incesante actividad por más de 20 años, los problemas de salud, al abuso del alcohol y de otras sustancias. Nuevamente rompe récord de ventas con su álbum “En las buenas... y en las malas”, y logra ubicar el tema principal del disco, “Amnesia”, de Dino Ramos, en el primer lugar de la lista de éxitos de la revista Billboard por varias semanas. El álbum fue un suceso, vendiendo más de 3 millones de copias.

En 1991, se divorcia por segunda vez, y recae en el alcoholismo durante 1992 y 1993. Durante estos años alcanzó una vez más la cima del éxito con el álbum 40 y 20, y entra nuevamente con fuerza a competir por el primer lugar, de la mano del compositor argentino Roberto Livi.

Para entonces con la cifra de 1 millón 530 mil copias vendidas alcanzó el primer lugar de las listas, a las 2 semanas y media de su lanzamiento.

En 1993, después de tocar fondo en temas del alcoholismo y con ayuda de grandes amigos como el periodista Ricardo Rocha y Tina Galindo entre otros, se interna voluntariamente en el Centro de Rehabilitación y Universidad Heizelden en Minnesota, Estados Unidos, con la ayuda de su hoy esposa, Sarita Salazar. Desde ese momento no ha volvió a beber alcohol.

En 1994, regresó al éxito con el álbum “Grandeza Mexicana”, el cual marcó un episodio importante en la carrera de José-José ya que volvía a hacer mancuerna con el compositor Manuel Alejandro quien 11 años atrás había grabado su más exitoso álbum “Secretos”; con este álbum, “Grandeza Mexicana”, logra vender más de 1 millón de copias.

En este LP hizo dos duetos: uno con su hijo José Joel, cantando “La fuerza de la sangre”, y otro con el propio Manuel Alejandro, con el que cantó José y Manuel.

En 1995, entró al estudio de grabación nuevamente para sacar Mujeriego, con el que obtiene Discos de Oro y Platino y logra ubicar en el Top Ten latino los sencillos “Mujeriego” y “No valió la pena”, logrando nuevamente cifras récords de ventas.

En 1998, graba el álbum “Distancia”, producido por Roberto Livi, del cual logra los primeros lugares el éxito “Ojalá que te mueras”.

En 2001, aún con fuertes problemas de salud, graba la producción discográfica Tenampa, disco completamente producido por el cantante y compositor Juan Gabriel, que a nivel mundial logró vender más de 500 000 copias.

En el año 2003, su disquera BMG lanza una colección de tres álbumes titulada “El Príncipe con trío” con algunos de sus éxitos, grabados entre 1969 y 1983, separados del acompañamiento original, remasterizados y con el acompañamiento del grupo Los Tres Caballeros de Chamín Correa, con la asistencia del músico y compositor español Rafael Pérez Botija, quien dirigió algunas de las grabaciones originales y compuso la mayoría de dichos temas. Esta colección de álbumes de concepto nuevamente le permitió alcanzar el éxito rotundo en ventas.

Ese mismo año, se le otorga la Estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, haciendo justo honor a su carrera, poniéndolo a la par de otros grandes exponentes de la música, el cine y la televisión mundial.

Por su trayectoria artística, el mes de octubre de 2005 la Academia le otorgó el Premio Grammy a la Persona del Año en reconocimiento a su exitosa carrera como cantante. En los años anteriores había sido nominado nueve veces por sus éxitos.

En el año 2006 fue convocado por Televisa para formar parte del elenco de la telenovela La fea más bella, una versión mexicana de la exitosa telenovela colombiana “Bety la Fea”, donde comparte créditos con Angélica María, Jaime Camil y Angélica Vale, entre otras estrellas.

Por su papel en esta telenovela, obtiene el máximo premio a la actuación por el “Mejor Actor de Reparto”, otorgado por la revista TVyNovelas.

En el año 2007 es objeto de varios reconocimientos, entre ellos un busto y una estatua en su ciudad natal, la ciudad de México. El Congreso y el Senado de los Estados Unidos de América también reconocen su contribución a la Cultura de la Humanidad.

En mayo de 2007 vuelve al primer plano musical con su disco “Mis duetos”, el cual inmediatamente entra al Top Ten de Billboard por su versión en reggaetón de “Email-me”, que graba a dúo con su hija menor, Sarita Sosa, además del tema “Aunque vivas con él” a dueto con el cantante pop Reyli Barba.

El 6 de junio de 2007 sufre una parálisis facial que lo mantuvo alejado varios meses de los escenarios.

En febrero de 2008 cumplió 60 años de edad y su casa disquera, Sony-BMG, lanza una serie de producciones basadas en su impresionante legado de 45 años. Así, se pone a la venta el disco “El Príncipe y el Bolero”, que en el mes de febrero de 2008 alcanzó nuevamente cifras récord de ventas a nivel internacional.

En julio del 2008, la Academia de Grabación (LARAS, por sus siglas en inglés) le rinde un magno homenaje en Miami, en el cual las más grandes luminarias del momento como David Bisbal, Cristian Castro, Luis Fonsi, Víctor Manuelle, Olga Tañón, Alicia Villarreal, Aventura y Marco Antonio Solís, entre otros, cantan sus canciones.

El mes de noviembre de 2008, en la Feria Mundial del Libro en Miami, lanza su autobiografía, titulada “Ésta es mi vida”, como un testimonio de su lucha contra las adicciones y cómo salió adelante de ellas, que 10 años más tarde se utilizaría para el guión de la serie “José José: El Príncipe de la Canción”, que transmitiría Telemundo en la pantalla chica en el 2018.

En el mismo mes de noviembre de 2008, José José se presenta en un magno concierto en Acapulco, con el afamado pianista griego de reconocimiento mundial Yanni.

El concierto fue grabado y publicado en CD y DVD obteniendo múltiple platino por sus ventas en la primera semana de su lanzamiento.

El 19 de noviembre de ese año, José José recibió la Estrella de la Fama en el Paseo de las Estrellas en Las Vegas, Nevada.

Durante los últimos meses de 2008 se dedicó a una gira para promocionar su libro autobiográfico por toda América, llegando nuevamente al primer lugar en ventas, en esta ocasión, de su libro, el cual fue presentado en la Feria Mundial del Libro en Miami y en la Feria Internacional del Libro de México.

Del 10 al 15 de febrero de 2009 se presentó en Ecuador, reuniendo a más de 30 000 personas. Posteriormente continuó una extensa gira que lo llevó a varios países, como República Dominicana, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos.

El 13 de junio de 2009 fue homenajeado en el majestuoso United Palace de la ciudad de Nueva York, por un grupo de cantantes como Cristian Castro, Ángela Carrasco, La Mafia, Rubby Pérez, Sergio Hernández, entre otros intérpretes de la música latina.

En 2010 salió a la venta el disco José José Ranchero, un disco de concepto con sus más grandes éxitos con acompañamiento de mariachi, el cual ha logró altas ventas.

En 2010 participó en una canción por el Bicentenario de México, “3 mil amaneceres”, al lado de Marco Antonio Muñiz, María Victoria, Armando Manzanero y Olivia Gorra.

En el 2011 inició su gira llamada “El regreso del Príncipe”, motivada por la notable mejoría en la calidad de su voz, en la que recorrió los más importantes escenarios de Centro y Sudamérica, además de Estados Unidos y México.

El 10 de marzo de este mismo año la estación radiofónica Radio Felicidad del Grupo Acir, proclama de manera oficial ante los demás medios de comunicación que “José José es la imagen de 3esa estación.

Años después, su sello discográfico Sony editó algunos discos en homenaje a sus más de 54 años de carrera, entre ellos: “Duetos 1 y 2", “Big Band”, entre otros.

Así mismo, los rockeros más reconocidos en la música latina reeditaron su álbum “Tributo” y lanzaron “Tributo 2" con nuevas versiones y covers de sus grandes éxitos.

Hoy por hoy, José José logró vender más de 120 millones de discos lo que lo conviertieron en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia y hasta el día de hoy fue considerado por muchos como el artista más importante de México.

Recibió 9 nominaciones al Grammy y numerosos reconocimientos a nivel mundial.

Llenó recintos como el Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Las Dunas, el Auditorio Nacional, entre otros. Su música ha llegado a países no hispanoparlantes como Arabia Saudita, Japón, Israel, Egipto y Rusia.[4] En su carrera como actor, protagonizó películas como Buscando Una Sonrisa, La Carrera del Millón, Gavilán o Paloma, Sabor a mí y Perdóname todo, además en telenovelas como La fea más bella de la cadena Televisa en México.

José Rómulo Sosa Ortiz, conocido artísticamente como José José murió hoy 28 de septiembre de 2019 a la edad de 71 años en Homestead, al sur de Florida, luego de perder una dolorosa batalla que se vio afectada por los múltiples males de salud que lo aquejaban desde hace años y que lo llevaron a un estado crítico que lamentablemente aumentó cuando le detectaron un pequeño tumor cancerígeno en el pancreas hace unos años.