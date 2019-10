EN VIDEO. ‘Joker’, ‘Dolor y gloria’ y otros estrenos de la semana bajo nuestra mirada crítica

Nuestro segmento semanal de reseñas cinematográficas especializadas ya está aquí, justo a tiempo para que te enteres de lo que ofrecerán las películas que se lanzan este fin de semana en salas de L.A. y puedas hacer las selecciones que más te convengan.

Como era de esperarse, “Joker”, la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix en el papel del archienemigo más grande del Hombre Murciélago, es el título que acaparará casi todas las miradas; pero no debes perder tampoco de vista a “Dolor y gloria”, el nuevo drama del legendario director español Pedro Almodóvar, protagonizado por Antonio Banderas.

Y hay más para ver, porque te hablamos también de “Lucy in the Sky”, con Natalie Portman, y de “Memory: The Origins of Alien”, un llamativo documental sobre la creación del emblemático filme de terror de los ‘70. Que empiece la función.