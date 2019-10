‘Joker’ no ahuyenta a la audiencia y registra récord en taquilla

La película “Joker” impuso un récord en las taquillas de Estados Unidos y Canadá para el mes de octubre, de acuerdo con estimados publicados el domingo.

La cinta oscura de Warner Bros. sobre el villano de Batman recaudó 93,5 millones de dólares en su primer fin de semana en la cartelera. El poseedor previo del récord para octubre era “Venom”, el spin-off de Spider-Man, con 80 millones de dólares el año pasado.

El escrutinio sobre la temática violenta de “Joker” hizo que varias cadenas de cines prohibieran a la gente asistir a las funciones con disfraces, mientras que las autoridades de algunas de ciudades aumentaron la vigilancia policial en los establecimientos. Sin embargo, las preocupaciones por la seguridad no ahuyentaron a la audiencia.

Protagonizada por Joaquin Phoenix, la película superó las expectativas de la industria y del propio estudio así como su presupuesto de producción de 55 millones de dólares.

La cinta animada y más familiar “Abominable” ocupó el segundo sitio con 12 millones de dólares. “Downton Abbey” se llevó el tercero con 8 millones.

A continuación las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Joker”, 93,5 millones de dólares.

2. “Abominable”, 12 millones.

3. “Downton Abbey”, 8 millones.

4. “Hustlers”, 6,3 millones.

5. “It Chapter Two”, 5,4 millones.

6. “Ad Astra”, 4,6 millones.

7. “Judy”, 4,4 millones.

8. “Rambo: Last Blood”, 3,6 millones.

9. “War”, 1,5 millones.

10. “Good Boys”, 900.000 dólares.

