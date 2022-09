El panameño Boza lanza nueva propuesta mientras se prepara para ser parte de los ‘Hispanic Heritage Awards’

El cantante panameño Boza está viviendo momentos muy importantes en su carerra y dice sentirse muy motivado por todo lo que se ha convertido su propuesta musical en la industria, donde ha logrado conquistar escenarios alrededor del mundo con exitosas presentaciones desde Europa hasta América Latina.

Su primer hit global con el que se dio a conocer a nivel internacional fue “Hecha pa’mí”, el cual le permitió posicionarse como nuevo embajador de la música latina de su país, abriendo un nuevo camino para el talento panameño y llevando su carrera a otro nivel. El tema que lo puso en la vista del público y la industria alcanzó certificación platino y multiplatino en países como Argentina, Centroamérica y el Caribe, España, Estados Unidos, Italia, México y Perú, mientras que en Ecuador y Portugal logró cetificación oro y diamante en países como Colombia y Chile.

Pero para alcanzar todo eso, Boza tuvo que superar muchos obstáculos en la vida y convencer con hechos a sus padres y al mundo que lo suyo era la música. Hoy el joven artista de hablar pausado y voz fuerte, sigue encaminado hacia el éxito y ahora presenta un nuevo bundle (recopilación de varias canciones) que incluye tres temas inéditos como “Qué Prefieres?”, junto al artista colombiano Beéle, además de los sencillos “Talismán” y “Pa’ que tú me veas”.

El video de “Qué prefieres?” se rodó en Colombia, país que lo ha cobijado en estos momentos, pues la participación del colombiano Beéle ha ayudado a ese vinculo con el país cafetero. “El video se grabó en Bogotá con Beéle, quien es un músico muy bueno en lo que hace, además de ser un buen amigo y ya hacía falta ese tema entre él y yo. Además él es un artista de Colombia que me dio la mano y la gente nos ve muy parecidos en lo que hacemos. Cuando hice el tema remix de ‘Ella’, él estaba en el estudio y como él ya me había pedido que no lo dejara por fuera, hicimos una canción que es esta Joyita que me gusta bastante. Al final me siento muy agradecido con su apoyo”, dijo Boza, quien luego de ser un rebelde si causa, hoy ha sabido andar con pisada firme por el camino de la música.

En el caso de “Talismán”, Boza lo considera como un tema más profundo y más personal. “Hay cosas que le suceden a uno y en éste se representa la realidad. Es un tema más alternativo”, dijo.

“Para que tú me veas”, en cambio, es una canción más movida. “Como para las discotecas, para bailar. Se trata de una muchacha que tiene novio y está con él por costumbre y el tema habla del consejo que le doy, de que se salga de esa relación en la que no la dejan hacer nada y que viva su vida y disfrute de lo prohibido”, comentó el panameño.

Boza, quien debe su nombre artístico al apellido de su madre, se dejó ver recientemente en los Premios Juventud de la cedna Univision, donde compartió el escenario al lado de Lenny Tavarez y Juhn en la interpretación de su éxito “Ella remix”, ahora es uno de los artistas que ha sido invitado a ser parte del especial “Hispanic Heritage Awards” que se celebrará en el Kennedy Center y que se transmitirá el próximo 30 de septiembre en honor al Mes de la Herencia Hispana. En estos galardones serán honradas las carreras de celebridades latinas como Daddy Yankee, Olga E. Custodio, Victoria Alonso, Alejandro Velez y Nikhil Arora, la legendaria banda Los Lobos y la actriz de Hollywood, ganadora del Oscar, Ariana Debose.

El tema “Qué Prefieres?” lo une al artista colombiano Beéle. (Nevarez)

Además de su participación en estos premios, Boza ha sido invitado a visitar la Casa Blanca en Washington D.C. experiencia que también lo llena de mucha emoción. “Es bonito que me tomen en cuenta en estos premios y reconocimientos latinos, que es mi sangre y mi cultura. El movimiento latino en el mundo es el más fuerte que hay y ser partícipe de eso para mí, es un orgullo, como también me da emoción poder conocer la Casa Blanca”, dijo en tono de agradecimiento.

Mientras asimila estos significativos momentos en su vida artística, Boza dijo que no se olvida de sus raíces, de dónde viene y de las lecciones que le ha dado la vida, pues las circunstancias y las malas decisiones lo llevaron a ser privado de su libertad por un año, situación que lo hizo reflexionar y recordar las enseñanzas que le impartió su madre y su abuela, quienes siempre se mantuvieron solidarias con él. “Todos hemos vivido momentos buenos, momentos malos. Los buenos se agradecen y los malos también porque de ellos uno aprende y a mí me ayudaron como persona y hoy soy cien por ciento diferente a quien era antes. Hoy llevo mi carrera y profesión con responsabilidad, porque he disfrutado del proceso, del camino y aprendiendo de todo”, dijo Boza quien una vez que salió, lo puedo entender y poner en práctica.

Su amigo y productor, Faster, fue quien le enseñó el camino para reencontrarse con la carrera musical hoy está cosechando los frutos de su esfuerzo y sus, ahora, buenas decisiones.

Seráa parte de los "Premios de la Herencia Hispana" donde serán honradas las carreras de celebridades latinas como Daddy Yankee, Olga E. Custodio, Victoria Alonso, Alejandro Velez y Nikhil Arora, la legendaria banda Los Lobos y la actriz de Hollywood, ganadora del Oscar, Ariana Debose.

Embajador panameño de esta generación

El joven artista, de 25 años de edad, representa a la camada de nuevos talentos de su país que está dejando huella en la industria como un día lo hicieron las grandes leyendas panameñs en sus respectivos géneros como el salsero Rubén Blades, su hermano Roberto Blades y el cantante que representó toda una época, El General, entre otros.

“De aquí a 10 años me gustaría que me recuerden, obviamente como un artista panameño, pero no solamente por eso, sino por mi música, por el mensaje que llevo y se reflejen en mí para que vean que se puede salir de las malas situaciones o curarse con mis canciones, ya que cada canción que hago lleva un mensaje, que si escuchan a fondo podrán descifrarlo”, dijo el joven cantante.

Boza, quien nació en la Ciudad de Panamá, en la localidad de Las Mañanitas, una de las 26 subdivisiones del distrito de Panamá con una población de 60 000 habitantes, es una área que está rodeada de cosas buenas, pero también de malas influencias; sin embargo hoy Boza ha dejado atrás todo lo malo y se ha convertido en un ejemplo para aquellos jóvenes que a pesar de las malas influencias que los rodea, pueden tomar el camino correcto para sus vidas. “Yo era un caso perdido y cuando estaba en la calle tan tarde, no estaba haciéndo nada bueno, pero después mi vida cambió y mi madre pudo ver mi compromiso con la música al verme que estaba metido en el estudio grabando y aprovechando las oportunidades que se me estaban dando y ahí que empezó a creerme y apoyarme”, recordó.

El joven artista viene de estrenar su segundo álbum de estudio titulado “Bucle”, el cual generó más de 585 millones de reproducciones y vistas combinadas, además de marcar tendencia en redes sociales con el tema “Tik Tok”. También lanzó el video de uno de sus temas más personales hasta la fecha, “San Andrés”, que previo al video musical alcanzó la posición número uno en las listas de Spotify y Apple Music en su país de origen, además de convertirse en tendencia en la plataforma de YouTube ocupando el primer lugar en su natal Panamá.