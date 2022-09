¿Podrá ‘El Señor de Los Cielos’ devolverle la fe a sus seguidores?

Dicen que “no hay mal que dure sin años, ni cuerpo que lo resista” y eso es precisamente lo que ahora la audiencia está a punto de experimentar porque luego del final de la séptima temporada de “El Señor de los Cielos”, los fieles seguidores, los de hueso colorado, quedaron muy dolidos y frustados cuando la producción decidió matar al protagonista de la historia, Aurelio Casillas.

Pero la verdad, es que no se trataba solamente de la salida del personaje, sino también la del actor Rafael Amaya quien realmente no estaba fisicamente en capacidad de asumir el reto de interpretar ningún personaje a causa de su complicado estado de salud en la vida real que lo llevó a rehabilitación. Pero para ser sinceros, a estas alturas, es mejor no entrar en detalles en lo que ya sus seguidores conocen acerca de lo que vivido y padecido Amaya antes de salir de “El Señor de los Cielos” a causa de sus adicciones.

Lo que no podemos es hacer a un lado, tampoco, son los reportes que indicaban que Amaya estaba viviendo su propio infierno en el encierro. Nadie lo veía, pero todo el mundo lo comentaba en las redes. El apoyo de sus seres más queridos y amigos cercanos fue muy importante para que Rafa, como lo llaman sus amigos, lograra salir adelante.

Rafael Amaya se mostró agradecido por esta nueva oportunidad de regresar con su personaje de Aurelio Casillas (Telemundo/NBCUniversal)

Afortunadamente hoy Amaya logró aprender a superar las adicciones que lo hundieron en un hoyo del que le era imposible salir. Pero lo logró. Pero poco a poco comenzó a retomar su camino. La primera y nueva oportunidad le llegó con su participación especial en la serie “Malverde: El Santo Patrón” donde compartió créditos con el protagonista de la historia Pedro Fernández, donde Amaya interpretó a un cazarecompensas y a partir de ahí pudo enfocarse en lo que realmente necesitaba, que era el poder recuperar su personaje de Aurelio Casillas que la historia de “El Señor de los Cielos” se había encargado de desaparecer y luego terminar de enfocarse en recobrar su imagen como actor de televisión.

Y ahora cuando la cadena Telemundo revela el elenco oficial que liderará la octava temporada de su franquicia “El Señor de los Cielos”, confirman que el regreso de Rafael Amaya y su legendario personaje de Aurelio Casillas está de regreso.

Rafael Amaya recibió su libreto con los detalles de lo que será la “resurrección” de Aurelio Casillas. (Telemundo)

En un comunicado de la cadena, señalan que “el icónico personaje regresa más decidido que nunca a recuperar todo lo que ha perdido”. Pero lo cierto del caso es que no se trata de un deseo del personaje solamente, sino del mismo Amaya y de la misma televisora que fue perdiendo y perdiendo audiencia frente a su competidor más cercano que en el camino se terminó de reforzar al consolidar una alianza poderosa para formar TelevisaUnivision. Pero hoy en día, esa alianza está enfocada en dar sus frutos en la plataforma de streaming Vix+ que en otra cosa.

El miedo de la producción de Telemundo se hizo más grande cuando comenzaron a ver que los actores que interpretan sus personajes claves en la trama como Carmen Aub (Rutila Casillas), Iván Arana (como Ismael Casillas), Matías Novoa (Amado Casillas) y otros más comenzaban a formar parte de las filas de TelevisaUnivision mientras la hora cero para comenzar la pre-producción de “El Señor de los Cielos” estaba a la vuelta de la esquina. Algunos de ellos hasta habían puesto en duda su regreso debido a los compromisos adquiridos.

Y así como ellos, también vimos a Thali García (Berenice Ahumada) también actuando en la competencia con un papel secundario en la telenovela “Los ricos también lloran” que aún está al aire en el canal de la competencia.

Se reúne el elenco con Aurelio Casillas para el regreso ‘El Señor de Los Cielos’… Árre (Telemundo)

Sin embargo, en un video que acaban de publicar en sus redes, vemos que todos están de regreso reunidos en una sala enorme para reencontrarse y juntos leer el libreto y lo que el escritor les tiene guardadado para cada uno de sus personajes.

Todos están ahí sentados en las enormes mesas, todos menos Matías Novoa, quien fue el único que no llegó a un acuerdo con la producción. Se habla de un conflicto de fechas con proyectos ya confirmados del actor chileno, ex pareja de la actriz Isabella Castillo (que interpreta a Diana Ahumada), pero la verdad debe haber otra version.

A nuestro parecer, lo que hizo que no regresara a la trama es que ya su personaje de Amado Casillas pierde peso con el regreso de Aurelio a la trama, pues fue el mismo Matias quien tuvo que llevar a cuestas el peso de la historia cuando la producción decidió “desaparecer” al personaje de Aurelio quien ahora está de regreso, así que ya no hace falta. En fin, ahora están lo que están y no están los que ya no se necesita que estén.

Por lo pronto Matías Novoa se sigue viendo como protagonista de la telenovela estelar de Univision “La Herencia” al lado de Michelle Renau y Daneil Elbittar.

La actriz Carmen Aub estaba en duda, pero finalmente confirmó su regreso a la trama con sus papel de Rutila Casillas. (Telemundo)

Levanta vuelo

La historia de “El Señor de los Cielos” en su octva entrega es rodada actualmente en México y es producida por Telemundo Studios, con el libreto e historia del venezolano Luis Zelkowicz, responsable de las anteriores temporadas.

De esta manera están de vuelta al ruedo Carmen Aub (como Rutila Casillas), Iván Arana (como Ismael Casillas), Isabella Castillo (como Diana Ahumada) y Alejandro López (como Súper Javi), además de la participación especial de Lisa Owen (Doña Alba Casillas), Robinson Díaz (El Cabo) y Salvador Pineda.

A este elenco se suman los actores Rubén Cortada, África Zavala y Yuri Vargas con personajes nuevos recurrentes, además de la participación de Maricela González, Karla Carrillo, Thalí García, Alan Slim, Karen Sandoval, Denia Agalianou, Carlos Corona, Daniel Martínez, Elsy Reyes, José Sedek, Wendy de los Cobos, Roberto Escobar, Sebastián González, Brenda Hanst, Daniel Martínez Campos, Renata Manterola, Mimi Morales, Jorge Cárdenas, entre otros.

Karen Barroeta, EVP de producción y desarrollo de Telemundo Global Studios dijo en un comunicado que al igual que los millones de fans de “El Señor de los Cielos”, ella y su equipo están “entusiasmados de tener a Rafa (Amaya) de regreso” en la pantalla junto al elenco antiguo y el nuevo que se ha sumado.

“Han sido siete temporadas emocionantes, y esta octava ha sido creada para deleitar nuevamente a la audiencia con un desbordante drama lleno de más emoción y acción que nunca”, agregó Barroeta.

El elenco de “El Señor de los Cielos” se volvió a reunir, pero con la ausencia de Matías Novoa, quien interpretaba a Amado Casillas. (Telemundo )

Hay que tener en cuenta que no será una tarea fácil la que tendrá la cadena en su intento por convencer a la audiencia de la “resurrección” del personaje de Aurelio Casillas, pero lo cierto es que si revivieron a Catalina Santana en “Sin Senos Sí Hay Paraíso” con la ayuda de la DEA luego de una lluvia de balas en la saga de “Sin Senos No Hay Paraíso”, revivir a Aurelio que recibió un solo balazo de la pistola de El Cabo y traerlo de vuelta a la vida tampoco resultaría descabellado con la ayuda de la DEA nuevamente en el libretto.

Para los que ha seguido la trama, saben que Aurelio pasó toda una temporada en cama en la que se esperaba que se levantara del comaoriginado tras el balazo, pero no lo hizo. En la siguiente temporada muere y es enterrado por los Casillas y con su entierro, Telemundo también sepultó a su audiencia del horario estelar.

Sin embargo, ahora en la nueva temporada, para todos los que piensan que Aurelio Casillas sigue muerto, están equivocados porque nuevamente, los escritores se inventan una jugada en la que la DEA está envuelta.

“Solo sus enemigos de la DEA saben el secreto mejor guardado del desierto, el Señor de los Cielos está más vivo que nunca y decidido asumir nuevamente el poder. Aurelio establece una poderosa unión con aliados de temporadas anteriores, mientras se enfrenta a nuevos romances y descubre misterios familiares, arriesgando nuevamente su vida en nombre de la venganza”, así lo señala el comunicado y así se lo damos a conocer a ustedes.

Con esto vemos que la historia da un giro y nos hace ver que, como dice el dicho, Aurelio no “estaba muerto, estaba de parranda”, porque la trama además de desarrollarse en México, también se desarrolla en el Caribe. Seguramente allá es donde tenía la DEA escondido Aurelio mientras le sacaban información.

La octava temporada de “El Señor de los Cielos” es dirigida por Juan Carlos Valdivia, Conrado Martínez, Mauricio Meneses, y Bernardo Mota con Karen Barroeta, Ximena Cantuarias y Harold Sánchez de Telemundo como productores ejecutivos.

Ya veremos qué es lo que le traen al público incrédulo y cómo les va con el rating, el cual se ha estado apoyando en realities con grandes figuras y competencias deportivas entre equipos para entrar en la pelea, aunque lo mejor es que regrese la “guerra” entre las tramas telenoveleras que es lo que realmente le gusta al televidente tradicional.