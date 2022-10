CRÍTICAS. Perdón, ‘Hellraiser’, pero ‘Terrifier 2’ es el mejor estreno de terror del 2022

La proximidad del Halloween incrementa de manera considerable el lanzamiento de películas vinculadas al Día de las Brujas, hasta el punto de que, en esta ocasión, casi todas las cintas de las que te hablaremos corresponden al género de terror. Y, por fortuna, son dignas de verse.

HELLRAISER

Anuncio

Director:

Reparto:

Género: Terror

Pese a que se estrena directamente en una plataforma (específicamente, en la de Hulu, donde se podrá ver de manera exclusiva desde este viernes), la versión 2022 de “Hellraiser” merecería haberse lanzado en salas, porque se trata de un ‘reboot’ que, sin alcanzar ni el nivel, ni la audacia de la cinta original de la franquicia, es probablemente mejor que las otras 10 entregas (cuatro para la pantalla grande y seis para el consumo en casa) que se habían hecho hasta el momento.

Hay que decir, en primer lugar, que el nuevo filme no intenta realmente reproducir el tono profundamente ominoso -y abiertamente sexual- del trabajo de 1987, dirigido y escrito por el aclamado novelista Clive Barker. En lugar de ello, asume un estilo que, sin ser necesariamente superficial ni mucho menos cómico, se acerca más a la escuela del terror independiente de los ‘80, sobre todo en lo que respecta a sus escenas de ‘gore’ y la representación que hace de sus personajes monstruosos, incluso cuando apela a trucos de tecnología moderna.

Eso no quiere decir que se trate de una producción hecha a la ligera. De hecho, se encuentra dirigida por el británico David Bruckner (“The Ritual”, “The Night House”), quien dio ya cuenta de su gran habilidad para la elaboración de atmósferas visuales impresionantes en sus dos largometrajes anteriores, y que vuelve a colaborar con los dos guionistas del segundo, Ben Collins y Luke Piotrowski, quienes, sin ser unos maestros del oficio ni arriesgar en el plano narrativo todo lo que deberían haber arriesgado, sacan a flote una historia que rinde tributo a los orígenes mientras se adapta a las sensibilidades contemporáneas.

Por ese lado, hay varios interesantes detalles de inclusión que, por supuesto, no han sido del gusto de todos: en este caso, la protagonista es Riley McKendry (Odessa A’zion), una joven adicta a las drogas, y se le da también una presencia estelar a una pareja gay. Pero la modificación que ha generado más comentarios es la salida de Doug Bradley, el actor que interpretó al espeluznante ‘Pinhead’ en ocho entregas de la saga, y su reemplazo por una mujer, Jamie Clayton (“Sense8 “). La novela original de Barker describía al líder de los cenobitas como un personaje andrógino, por lo que los puristas deberían abandonar sus remilgos; pero lo más importable es que Clayton se luce en el papel, respaldada por la implementación de una personalidad distintiva y el diseño de una apariencia incluso más perturbadora que la de su antecesor.

TERRIFIER 2

Anuncio

Director: Damien Leone

Reparto: David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullam

Género: Terror

Como era de esperarse, el ‘reboot’ de “Hellraiser” es el estreno de la semana que se encontrará en boca de todos; y no está mal que así sea, porque, como lo puedes leer más arriba, no está nada, nada mal. Sin embargo, en el momento en que haya que hacer un recuento anual vinculado al cine de terror, tendría que cederle el paso a la fantástica “Terrifier 2”, disponible de manera exclusiva en salas desde esta noche.

Si no tienes idea de qué es esto, creerás probablemente que se trata de la secuela de una película que nadie vio y que por, lo tanto, no merece atención alguna; pero los fans auténticos del terror están plenamente conscientes de las virtudes presentes en la cinta original del 2026, que, en efecto, no contó con la distribución que merecía, pero que impresionó a los entendidos en la materia debido al desenfado de sus escenas de violencia, su sencilla pero eficaz puesta en escena y, sobre todo, la creación de un villano digno de contar con su propia saga.

Los cuestionamientos más fuertes en lo que respecta al filme estuvieron relacionados al manejo de sus diálogos y a la falta de desarrollo de sus personajes, lo que se resuelve por completo en una segunda entrega cuyas ambiciones resultan ciertamente desmedidas (¿era realmente necesario que durara 2 horas y 18 minutos?), pero que no deja de impresionar por lo bien trabajados que están los roles estelares, la brutalidad inclemente de sus momentos de ‘gore’ y la presencia cada vez más perturbadora del payaso demoniaco Art the Clown (David Howard Thornton), quien se luce ahora en toda su gloria, como lo hace también la joven actriz Lauren LaVera, quien tendría que convertirse con esto en la nueva heroína del género.

En ese sentido, “Terrifier 2” es una apuesta por el horror puro y duro que será quizás imposible de ver para los espectadores que se espantan por completo ante algo como “The Conjuring”; pero, en los mismos términos, es uno de los mejores títulos de esa vertiente que hemos visto en mucho tiempo, así como un filme inclemente que prescinde de los ‘jump scares’ y de las concesiones superfluas para centrarse en la confrontación que se produce entre el maléfico Art y una familia de clase media que se encuentra ya marcada por la desgracia al inicio de la historia.

PIGGY (CERDITA)

Directora: Carlota Pereda

Reparto: Laura Galán, Carmen Machi, Richard Olmes

Género: Terror

Esta semana, el terror tiene también sabor ibérico gracias a “Cerdita” (titulada “Piggy” en inglés), una cinta española que se estrena hoy de manera exclusiva en las salas Alamo Cinema Drafthouse y que toma como base el ya rutinario tema del ‘bullying’ para ofrecernos una propuesta enmarcada en el ‘slasher’ que, a pesar de recurrir a estrategias comunes en la vertiente anglosajona del género, se siente fresca y novedosa debido a sus especificaciones culturales y, por ende, a la creación de un entorno novedoso.

Anuncio

Aquí, Sara (Laura Galán) es una jovencita obesa de una zona rural que trabaja en la carnicería de sus padres y que, tras ser incesantemente acosada por un grupo de chicas ‘lindas’, termina involucrada de manera involuntaria en una complicada situación que es creada inicialmente por un misterioso forastero (Richard Holmes), pero que la va incluyendo de manera cada vez más intensa en sus desarreglos.

Pese a los inevitables ecos de “Carrie” que se escuchan al fondo, “Cerdita” muestra personalidad propia, tiene una sensibilidad femenina que le debe mucho a la labor de su directora y guionista Carlota Pereda y, por supuesto, cuenta con una soberbia y arriesgada actuación por parte de su protagonista Galán, quien se expone, se revela y se rebela al ponerse en la piel de un personaje imposible de olvidar.

SOME LIKE IT RARE

Director: Fabrice Eboué

Reparto: Fabrice Eboué, Marina Foïs, Victor Meutelet

Género: Terror / Comedia

La avalancha de títulos de terror de tendencia seria que tenemos entre manos se ve saludablemente matizada por la presencia de “Some Like it Rare” (“Barbaque”), un filme francés que se estrena exclusivamente en las salas Alamo Drafthouse Cinema de L.A. y Nueva York, que estará disponible en Video on Demand a partir del siguiente viernes y que adopta generosamente la ruta de la comedia, sin dejar por ello de ser feroz y violenta.

Aquí, la pareja interracial conformada por Vincent Pascal (Fabrice Eboué) y Sophie (Marina Foïs) se enfrenta a la posibilidad de que la pequeña carnicería que regenta se vaya a la quiebra, lo que se ve sumado a los ataques cada vez más constantes que sufre por parte de activistas veganos. Sin embargo, luego de un accidente que involucra a uno de estos enemigos del consumo de carne, los esposos descubren una manera particularmente rentable -y definitivamente reprobable- de salir a flote, así como un apetito propio por ciertas viandas exclusivas.

Pese a la sencillez de la idea central y a lo predecible que podría resultar todo, el guion de Eboué -que también dirige y protagoniza- encuentra siempre maneras novedosas de sorprendernos y es, además, tremendamente divertido, mientras se las ingenia para burlarse tanto de los veganos como de los carnívoros y ofrece punzantes comentarios sobre el racismo y la xenofobia que se viven actualmente en la nación gala.

SIRENS

Anuncio

Directora: Rita Baghdadi

Género: Documental

Esta es la única película ajena al terror en nuestra columna de la semana, pero, curiosamente, maneja una propuesta que puede interesarle también a un generoso grupo de fanáticos del género, porque se encuentra estrechamente vinculada a la escena del death metal, es decir, una rama musical cuyas letras y estética tienen mucho que ver con el ocultismo y lo sobrenatural.

Claro que “Sirens”, que se estrena este fin de semana en el Laemmle Royal de L.A., no tiene nada que ver con algo como “Lords of Chaos”, porque se trata de un documental sobre Slave to Sirens, una agrupación completamente femenina de Beirut que, como es de esperarse, se enfrenta a más de un obstáculo al encontrarse inevitablemente expuesta a las normas de un sistema para el que su simple existencia resulta intolerable.

En realidad, el trabajo de la marroquí Rita Baghdadi no profundiza en la ideología que se encuentra detrás de la banda, aunque está claro que ninguna de sus cinco jóvenes integrantes es una adoradora de Satán, ni mucho menos. Todas ellas son mujeres creativas, sensibles y decididas que rechazan claramente el conservadurismo de la sociedad en la que se encuentran, que participan en protestas callejeras y que no tienen problemas en explorar su identidad sexual, como se puede apreciar gracias al enfoque intencional del trabajo en las guitarristas Lilas Mayassi y Shery Bechara, cuya permanente tensión refleja de algún modo las dificultades a las que se enfrenta el grupo entero y, por extensión, cualquier artista que se atreva a desafiar las convenciones y la censura en un entorno semejante.