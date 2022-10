‘La Reina del Sur’ paralizó la ciudad de Los Ángeles durante la premier de la tercera temporada

El Latino Theater Co. At The LATC se vistió de la gala la noche del miércoles para recibir a Kate del Castillo y el elenco principal de La Reina de Sur en la celebración de la premiere de esta serie que estrenará en la pantalla de Telemundo el proximo 18 de octubre a las 10p.m.

La actriz mexicana y el resto del elenco integrado por el primer actor Humberto Zurita, la joven actriz Isabella Sierra y el actor de origen portugues Pepe Rapazote, compartieron con un afortunado grupo de fans y miembros de los medios de comunicación, todas sus impresiones de lo que será la tercera temporada de esta serie que en esta ocasión se desarrollará en innumerables locaciones icónicas de Latinoamérica ubicadas en países como Perú, Colombia, Bolivia, Argentina y más.

Desde que Kate y Humberto Zurita iniciaron la travesía por el complicado mundo de la “Reina del Sur”, ellos se vieron en la segunda temporada con sus personajes de Teresa Mendoza y Epifanio Vargas, las dos figuras centrales de la historia hasta que se dio la llegada de Isabella Sierra, la joven actriz colombiana, quien debutó en la segunda temporada como Sofía, la hija que tuvo Teresa con su socio Teo Aljarafe (Miguel de Miguel) y que hoy en día ya es toda una joven adolescente que ha crecido a la par de la actriz que la interpreta.

Durante el paso por la alfombra roja, Isabella se desbordó en halagos hacia su mentora Kate Del Castillo, a quien considera como “un ejemplo a seguir” en el mundo de la actuación como en su vida personal. “Quisiera llegar algún a tener una carrera como ella”, dijo la actriz de 17 años edad con evidente emoción.

Isabella Sierra llamó la atención de la fanaticada que se reunió en el Latino Theater Co. que no dejó de fotografiarla en la alfombra roja. (Tommy Calle)

Hoy los tres personajes de Teresa, Epifanio y Sofía se han convertido en los hilos conductores de la trama que está a punto de estrenar su tercera entrega, cuyo primer capítulo tuvimos la oportunidad de ver en la sala del Latino Theater para luego disfrutar de una charla con los protagonistas de esta saga. El encuentro fue moderado por la reportera del programa Al Rojo Vivo y amiga personal de Kate, la periodista mexicana Jessica Maldonado.

Aquí en este video tienes todo lo que revelaron de la tercera temporada durante el encuentro con los fans.