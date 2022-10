Ángela Aguilar primero fue ‘mexicana’, ahora está ‘enamorada’ y ‘todo lo demás es lo de menos’

La noche anterior al anuncio de las nominaciones al Latin Grammy 2022, Ángela se fue a la cama totalmente agotada e ignorando que al día siguiente recibiría una tremenda noticia.

La madrugada del 20 de septiembre, la heredera de la Dinastía Aguilar se encontraba durmiendo en una habitación de hotel de El Paso, Texas, tras haber tenido un show a caballo como parte de la gira que ella y su familia emprenden con “Jaripeo sin Fronteras” por todo el país.

Físicamente estaba “muerta” del cansancio. Y no es para menos. Durante ese mismo show que, por cierto, está a punto de llegar al Crypto.com Arena de Los Ángeles durante dos noches, la joven de 19 años baila, monta a caballo, corre, canta y hace una serie de ejercicios que se requieren para mantenerse en optimas condiciones para salir airosa en cada una de las presentaciones. “Y la verdad siempre salgo muy cansada al terminar esos shows”, nos confesó.

En la oscuridad de su habitación del hotel, Ángela estaba muy dormida, pero se pudo dar cuenta que la luz de teléfono celular se encendía a cada momento. “Y me enojé porque me estban escribe y escribe (mensajes de texto) y a mi se me vibraba el teléfono. Yo estaba dormidísima y solo me preguntaba, ‘qué les pasa ¿qué pasó? Y entonces cuando abro el teléfono, me doy cuenta de lo que estaba pasando”, contó con una sonrisa.

Angela Aguilar está nominada en las categorías a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi y Mejor Canción Regional Mexicana. (Rubén Sosa)

Al enterarse de sus dos nominaciones, su enojo de inmediato se tradujo en una felicidad absoluta y el sueño que tenía se quedó tatuado en su almohada y brincó de la cama y se fue corriendo en pijamas y descalza por todo el hotel rumbo al cuarto de sus padres para celebrar la buena noticia junto a ellos.

La última vez que Ángela Aguilar fue nominada a un Latin Grammy fue en el 2018 por su álbum “Primero soy mexicana” que incluía sus versiones de clásicos como “Paloma Negra”, “Cielito Lindo”, “Cielo Rojo” y el dueto con su padre “Tu sangre en mi cuerpo”, entre otros. Para ese entonces, Ángela era menor de edad (15 años) y su cuarto de hotel estaba conectado con la habitación de sus padres. Ella recuerda que ese día su padres le tocaron la puerta y le dieron la noticia de su nominación, la misma que la ponía a competir con Luis Miguel, quien fue finalmente el que se llevó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su álbum “¡México por siempre!”.

En esta ocasión Ángela repite nominación en esta misma categoría, algo que la tiene muy feliz. “Aún no me la creo, estoy muy emocionada, muy alegre. Creo que que ha sido de los mejores, sino el mejor de mi carrera hasta este momento y pues me tiene muy contenta”, expresó.

La joven intérprete logró su nominación por su álbum “Mexicana Enamorada’, un trabajo donde se incluyen duetos con Jesse & Joy y Christian Nodal, además de éxitos como “Fuera de Servicio”, ‘La Malagueña”, Te quiero para mí", entre otros.

El trabajo de ¾gela está nominado al lado del “EP #1 Forajido”, de Christian Nodal; “Mi Herencia, mi Sangre”, de Majo Aguilar; Aniversario Embajadores Marciachi Sol de México, de José Hernández y “Qué ganas de verte”, de Marco Antonio Solís. “Y se me hace súper bien. Las personas que están nominadas son súper merecedoras de ese espacio y pues yo de colada ahí… me encanta ¡Qué bueno, que padre!”, reaccionó con una sonrisa.

Ángela comparte categoría con su prima Majo Aguilar y esa la tiene muy conctenta. (Telemundo)

Por si no te diste cuenta, Ángela comparte la categoría junto a su prima hermana Majo Aguilar, algo que la tiene muy emocionada a diferencia de lo que podrían pensar los que creen que este par de primas hermanas son rivales musicales. Por si no lo recuerdan hasta han grabado juntas en el pasado el tema “Lo busque” al lado de Leonardo Aguilar.

“Y nos hemos felicitado mutuamente y la verdad es muy bonito. Creo que la única competencia que hay entre Majo y yo es la que han creado los fans y los medios”, dijo muy convencida a Los Angeles Times en Español.

“Para nosotras es completamente diferente, osea, es mi prima. Hemos tenido una de las mejores relaciones más cercanas. Con Majo es con quien estoy más cercana de todas mis primas del lado de mi tío Toño (Antonio Aguilar Jr.). Majo y yo somos las más cercanas porque tenemos el mismo sentido del humor. Obviamente nos gustan las mismas cosas, estamos cantando en el mismo género, me pregunta ciertas cosas, yo le pregunto a ella. De verdad es una amistad muy padre y es familia, es mi sangre. Y es muy divertido porque ella apenas empieza en este género que yo he amado desde pequeña, entonces nos podemos ayudar entre si”, afirmó la hija menor de Pepe Aguilar.

“Ya quisiera que nos nominen donde estemos mi papá, Leonardo (su hermano), Majo y yo. Imagínate, cuatro de la familia Aguilar nominados en la misma categoría”, agregó muy emocionada y risueña.

En relación a su nominación en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana por “Ahí donde me ven”, un tema con 36 millones de reproducciones en YouTube y 28 millones de streams en Spotify, Ángela confiesa que el estar nominada al lado de la cantante Christina Aguilera y Christian Nodal, que compiten con el tema “Cuando me dé la gana”, es totalmente “cool”.

“No lo sé, pero lo ‘cool’ es ser tomada en cuenta con este disco que creo es de los mejores de mi vida. Como te conté (antes) fueron como 9 meses de trabajo, con tanta producción, con tanta gente, con tantos músicos, ingenieros, compositores esta canción ‘Ahí donde me ven’ fue mi primer número 1 en la radio después de 16 años que una mujer llegara a un #1 en el regional mexicano. Esta canción que también me abrió esta parte en la que soy una persona que está creciendo, ya no soy tan niña y estoy haciendo esto como una joven, entre ser mujer y ser niña, en la que soy joven y estoy creciendo y aprendiendo. Y esta canción habla de eso, de que ‘Ahí donde me ven’ muchas cosas y solo porque no las comparto no siginifican que no he pasado por ellas. Entonces es muy padre estar en esta nueva etapa de mi carrera, de mi vida y que la gente le guste y que me tomen en cuenta para este gran honor que es la nominación”, dijo la joven artista.

Por cierto, Nodal compite doblemente en esa categoría, pues también fue nominado por su sencillo “Vivo en el 6” en el que comparte créditos con Edgar Barrera y Eden Muñoz.

Ángela es miembro de la Academia Latina de la Grabación y como tal, es una de las que vota en las nominaciones y la elección de los ganadores. En la edición del 2018, Ángela confesó que hubiera votado por Luis Miguel y en esta ocasión ya tiene a sus favoritos. “Yo honestamente voy a votar, porque soy parte miembro de la Academia, creo que por Majo o por Christina Aguilera. Yo no sé que va a pasar, pero para ellas es mi voto”, confesó con una sonrisa dibujada en el rostro.

La categoría Mejor Canción Regional Mexicana incluye también las nominaciones de “Cada Quien”, de Grupo Firme y Maluma; “Chale”, de Eden Muñoz; “Como yo lohice’ de Matisse y Carin León”; “Nunca te voy a Olvidar”. “Yo no sé cómo califican estas cosas o nominan, yo no sé cómo me ponen al lado de Maluma y de Christina Aguilera, yo no sé. Yo lo que creo es que todo está padre”, dijo con entusiasmo.

En cuanto a la falta de representantes del género regional en las nominaciones a las categorías principales de los Latin Grammy como Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año, la nieta de don Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre dijo que ignoraba el por qué sucede esto. “Todo está padre, pero obviamente me hubiera gustado ver más representación del género mexicano en esas categorías, pero también yo creo que estoy muy feliz con lo que me tocó. Yo creo que algún día va a haber esa representación en esas categorías importantes porque yo creo que lo merecemos como género porque la música mexicana ya está siendo de las más escuchadas y en la que donde más artistas grandes están metiendose ha este género porque le está yendo tan bien. Este éxito de ‘Jaripeo sin Fronteras’ ( en el que) estamos llenando cada arena, el éxito de Grupo Firme que está llenando estadios. La música mexicana está caliente, está fuertísima y los demás artistas se están metiendo ¡Qué padre, que honor! Así que sí necesitamos más representación y si son mujeres, mejor”, expresó convencida.

Ángela Aguilar piensa de ya llegará el día en que haya mayor representación de exponentes de la música regional mexicana en las categorías principales del Latin Grammy y “si son mujeres mejor todavía”. (Rubén Sosa)

Hablando de mujeres, hace poco la cantante del género música popular de Colombia, Paola Jara, dijo que los exponentes de ese género han estado luchador para que se le tomen más en cuenta y dijo que guardaba la esperanza de la Academia Latina de Grabación pudiera incluir una nueva categoría entre las nominaciones para que les dieran cabida a sus propuestas que tienen mucha influencia de la música regional de México, incluido el género ranchero y mariachi. En relación a estas solicitudes que aún no se han terminado de concretar, Ángela Aguilar fue sincera al confesar que no ha tenido la oportunidad de haber escuchado estas propuestas que en el pasado inmediato han hecho colaboraciones con artistas como Christian Nodal, Espinoza Paz y Joss Favela, entre otros.

Tras una pausa y ante la pregunta sobre si conoce estas expresiones provenientes de Colombia, Ángela dijo que no ha tenido la oportunidad de escuchar esta música. “Yo ahorita la música que escucho no es nada nuevo. Yo soy medio rara y escucho pura música viejita. A mí me gusta escuchar a Rocío Durcal y a mi abuela (Flor Silvestre), Lola Beltrán y eso es donde yo me siento más cómoda y en paz escuhando esa música, pero me voy a poner a escuchar este género que me estás diciendo de la música popular colombiana”, dijo la joven quien agregó que debería haber representación de todos los géneros.

“Como lo que pasó con el reggaetón, que los artistas decían ‘tiene que haber una categoría’ y al final se logró. Yo creo que para todo hay Dios, para todo hay gustos y para todo debería haber reconocimiento, para la gente talentosa, merecedora trabajadora debe haber una categoría para ellos”, expresó la princesa de la dinastía Aguilar.

Con la confesión de Ángela de que escucha música viejita, también nos enteramos de su propia boca que ella es de la que se arriesga ha ir a un concierto de las grandes leyendas de la música como incognita. La última y única vez que lo hizo fue junto a su mamá Aneliz Álvarez Alcalá para ir a ver una legendaria cantante de origen argentino. “Fui a ver a Amanda Miguel y a su hija Ana Victoria. ¡Ay Dios santísimo!”, expresó con una gran emoción.

Un día antes de la actuación de los Aguilas en “Jaripeo sin Fronteras” en El Paso, Texas, Amanda Miguel y Ana Victoria también tenían una presentación por allá. Sin pensarlo dos veces, Ángela y su mamá se fueron a la taquilla y compraron sus boletos, algo que nunca antes habían hecho en su vida. “Y nos fuimos escondiditas a meternos a ver este concierto maravilloso de mujeres talentosas que no necesitan de nada más que su voz; y de verdad fue una experiencia que me enseñó muchísimo de lo que es ser cantante”, confesó la talentosa jovencita.

Ángela Aguilar y su famoso padre, mantienen una relación muy cercana, tanto en lo profesional como en lo personal, pero con su madre es más fuerte todavía. (Tommy Calle)

Para Ángela, ver en escena a la viuda del inolvidable Diego Verdaguer fue una gran satisfacción hasta el punto de despertar en ella muchas inquietudes y una enorme admiración. “Es que cuando te sabes y sabes quién eres y sabes lo que puedes hacer y lo que puedes dar, lo más importante es tomarte tus silencios. ¿Tú crees que Amanda no puede meter la voz fuertísimo y sacarla cuando quiere? Pero ella y perfeccionó, yo creo, el saber cuándo bajar la voz, cuándo callar, cuándo tomarse esas pausas que la hacen más grande. Y entonces yo ví eso y me quedé en shock total”, expresó Ángela de la gran amiga de su padre.

“Y con todo lo que pasó con su esposo falleciendo y todo, de verdad fue un concierto muy llegador y aprendí muchísimo y qué padre haber podido ver eso”, señaló en tono de admiración.

La reina detrás de la princesa

La relación entre Aneliz y Ángela va más allá de ser madre e hija. A las dos las une un lazo poderoso tanto en el plano afectivo como el profesional y artístico que las mantiene muy, pero muy cercanas, incluso desde que la audiencia llamaba “Angelita” a su hija cuando la pequeña prodigio comenzó a dar sus primeros pasos como cantante infantil.

Ángela ya tiene más de una década sobre los escenarios y parace que fue ayer que la ví casi debutando. Todavía recuerdo el día que la escuché cantar por primera vez en el escenario del desaparecido Gibson Amphitheatre de Universal Studios, en Hollywood junto a su padre y a sus dos hermanos, porque hasta su hermana mayor, que también se llama Aneliz, tocó el piano y cantó en inglés esa noche. Después de eso ya nunca la vimos sobre un escenario.

Desde antes de ese momento y después de aquel encuentro, Ángela y su madre han mantenido una relación y un vinculo en el que Aneliz Álvarez ha sido el apoyo incondiconal, la guía, el polo a tierra de la joven cantante, incluso más de lo que ha podido significar el mismo Pepe en la vida de su hija, emocionalmente hablando, porque en el plano ártístico, Pepe ha sido y sigue siendo su mayor referente.

“Pero sin mi mamá, no hubiéramos podido lograr nada o mínimo una cuarta parte de lo que nosotros estamos haciendo ahorita”, confesó con orgullo la intérprete de “Cuando dos almas”, “Te quiero para mí” y “Amiga mía”.

El pasado 8 de octubre, hace dos días, Ángela celebró cumpleaños número 19 y Aneliz publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para felicitar a su hija. “Los triunfos nos hacen brillar, los errores aprender; te deseo una vida llena de luz y aprendizaje. Te acompaño con todo mi amor en cada uno de tus momento mi adorada, pequeña, gran mujer! Tu madre que te adora. Feliz cumpleaños #19!”, escribió la madre de Ángela en una foto de su hija sonriendo.

“Mi mamá me ha enseñado a verle lo bueno a todo y ha esforzarme para ser mejor en todo, además de ser orgullosa de mis tradiciones” — Ángela Aguilar/Cantante

Pero recuerdo que el año pasado, Aneliz también le dedicó un mensaje igualmente emotivo a su hija y lo publicó en su cuenta de Instagram donde plasmaba lo grande que puede llegar a ser una mujer con personalidad, que sabe hacia dónde va y cómo el mundo se aparta para dejarla pasar. “El futuro es impredecible para los que les falta fe, misterioso para los cobardes y un mundo de oportunidades para los fuertes. […] Sigue soñando en grande, con los pies en el piso y la mano en el corazón como hasta ahora […] No dejes que nadie corte tus alas, vuela y siéntete orgullosa de tu vuelo. Habla y siéntete orgullosa de tus palabras, canta y llénanos el alma cada vez. Recuerda que el mundo se aparta cuando ve a una mujer que sabe a donde va”, publicó Aneliz cuando Ángela cumplió 18 años y acompañando el mensaje con una foto de ambas.

Al recordarle aquella publicación, Ángela reaccionó de inmediato. “Es que mi mamá es ‘todóloga’, hace todo, desde cómo me visto hasta todo lo que digo”, comentó mientras nos mostraba una hoja en la que Aneliz le escribió todo lo que tenía que recordar decir durante nuestra entrevista.

“Y cuando estaba chiquita ella me decía: ’sonríe, vete feliz’. Mi mamá me regresó la felicidad de hacer cosas que yo ya estaba cansada de hacer”, confesó Ángela primera vez y en exclusivaa nuestra publicación.

“Nunca lo había dicho y nunca lo sabía expresar de la forma como te lo estoy diciendo ahorita. Pero es que después de hacer tantas entrevistas, yo llevo haciendo entrevistas desde los 6 años. Entonces yo ya decía ‘mamá no me quiero despertar a las 6 de la mañana, yo no quiero hacer entrevistas y ella me decía ‘A ver, eres una privilegiada de poder tener un micrófono abierto donde la gente te va a escuchar, llenales el alma de cosas bonitas. Sé ese ser de luz, llena de positividad el mundo y eso, de verdad, mi mamá me ha enseñado a verle lo bueno a todo y ha esforzarme a ser mejor en todo y a ser orgullosa de mis tradiciones”, señaló sobre la mujer fuerte detrás de la dinastía, la dueña de la compañía y del corazón de Pepe y sus hijos.

Angela Aguilar sobre su madre Aneliz Álvarez: “Mejor ejemplo no pude tener en casa, mejor mamá no pude pedir”. (Rubén Sosa)

“Y mejor ejemplo no pude tener en casa, mejor mamá no pude pedir”, agregó con orgullo joven valuarte.

Hay una foto en su cuenta de Instagram donde a través del photoshop salen la niñita Ángela y la Ángela adulta joven posando juntas. “¿Qué le dice la niña a la joven de todo lo que han vivido”, le preguntamos.

“Yo creo que la niña chiquita le dice ‘no olvides de dónde vienes y no olvides quién eres. O por qué empezaste a hacer esto, porque te puedes nublar mucho en esta industria llena de luces y color. Te puedes perder un poco del camino que querías tomar cuando eras pequeña o todavía no te habías traumado por ciertas cosas de la industria. Yo desde que nací, desde esa foto ya sabía que quería cantar. Y todo lo demás es lo de menos. Cantar es lo que me tiene aquí y esa niña chiquita me lo recuerda”, explicó Ángela.

Al galope, de los Aguilar a las familias latinas

Finalmente, hoy Ángela se prepara para presentarse junto a su padre, su hermano y su tío Toño en el Crypto.com Arena como parte de la gira “Jaripeo sin Fronteras” este viernes y sábado, algo que está esperando con ánsias.

“Ha sido una locura porque ya hicimos dos Honda Center que ya estaban vendidos. Eso es en Anaheim a 30 minutos de Los Ángeles y el que la gente haya comprador y que se hay tenido que abrir eun segunta fecha en el Crypto.com es una locura, porque es un show muy honesto, es un show muy real, en vivo y es un show que le estamos poniendo cada pedazo de nuestro corazón, nuestra alma cada noche. Somos más de 150 personas en escena. Tenemos caballos, tenemos toros, tenemos tradición, tenemos familia, chistes, nostalgia, es un poco de todo de lo que mi familia se los da sus familias”, expresó con sentimiento.

Tras sus actuaciones en Los Ángeles, la gira continua hasta su participación de los Aguilar en la ceremonia de los Latin Grammy del 17 de noviembre en Las Vegas, donde Marco Antonio Solís será honrado como la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.

Con el “Buki Mayor”, Ángela dijo haber tenido la oportunidad de conocerlo fuera del mundo del espectáculo, algo que quiso compartir con nuestra publicación. “Es muy chistoso porque nosotros íbamos al mismo gimnasio en Los Ángeles y teníamos el mismo entrenador personal”, compartió.

Pero más allá de esa anécdota personal, Ángela siente una profunda admiración por sus más de 40 años de carrera. “Es un señor sumamente talentoso. Sus letras llegan hasta el alma, te rellenan el corazón y luego te lo parten. Y te enseña verdaderamente lo que una pluma y un papel pueden llegar a hacer. Yo creo que Marco Antonio, más que cualquier cosa, son sus letras, por eso a Los Bukis les ha ido tan bien porque son musicos que transpasan fronteras y épocas, porque no puede ser que canciones que él la escribió hace 40 años ahorita la escucho y de verdad me identifico y razono con ella. De verdad tiene un corazón del pueblo y una mente universal. Yo creo Marco Antonio fue quien abrió esa Puerta para nuevos cantautores y lo va a seguir haceindo porque su música va mucho más allá que él”, puntualizó.