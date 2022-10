Una fiesta para sus fans fue la presentación de Harry Styles en el Forum

Aunque era el show de Harry Styles, Serena casi se lo roba.

Serena, una joven fanática con el pelo bien cortado y ojos que son una ventana al alma, fue el miembro del público que Styles eligió el domingo por la noche -cuando la superestrella del pop abrió una serie histórica de 15 conciertos con las entradas agotadas en el Kia Forum de Inglewood- para una parte recurrente de sus presentaciones, en la que ayuda a alguien de su público a salir del armario como gay.

"¿Quieres hacer esto?” le preguntó Styles al ver el cartel que llevaba en la mano. "¿Segura? No hay prisa”. Bien entrenado a estas alturas de la carrera de Styles, un camarógrafo encontró un primer plano de Serena para transmitirlo a las pantallas gigantes de vídeo situadas sobre el escenario del Forum, donde los cerca de 17.000 asistentes pudieron ver cómo asentía con la cabeza; Styles, tras solicitar una boa de plumas a un fan de la primera fila, recordó a todos cómo funcionaba el acto - “Cuando esta boa se levante por encima de mi cabeza, estás fuera”, dijo- y luego pidió un redoble de tambores.

Lo que ocurrió a continuación sólo duró unos 10 segundos, ya que Styles agitó el accesorio cada vez más alto. ("¡Arriba!”, gritó un miembro del público, refiriéndose a la técnica para retrasar el orgasmo, lo que provocó la risa del cantante). Pero la mirada de Serena en ese primer plano, con una mano cerrada sobre la boca en señal de excitación, parecía contar toda su vida. Ella y sus ojos podrían haber llenado fácilmente las pantallas del Foro durante otra hora.

El papel de Styles en la salida del armario de Serena fue obviamente glorioso; por muy altruistas que fueran sus objetivos, dio por sentada -y sólo reforzó- la posición de líder cultural del joven de 28 años. Y dado el año que ha tenido, no es de extrañar: “Harry’s House”, el tercer álbum en solitario de Styles tras su paso por la boy band británica One Direction, es uno de los mayores éxitos de 2022, y se esperan numerosas nominaciones a los Grammy el mes que viene. Protagoniza dos películas actualmente en cartelera, “Don’t Worry Darling” (dirigida por su novia, Olivia Wilde) y “My Policeman”. Y su prolongada estancia en Los Ángeles se produce después de una actuación anterior de 15 noches en el Madison Square Garden de Nueva York, así como de una aparición como cabeza de cartel en el festival de Coachella de abril, donde él, Billie Eilish y The Weeknd actuaron ante aproximadamente el mismo número de personas que Styles por sí solo entretendrá en el Forum hasta el 15 de noviembre.

El domingo, Styles salió al escenario con una chaqueta decorada con palmeras y unos pantalones blancos deslumbrantes, y provocó un rugido que se podía sentir tanto como oír.

Sin embargo, ha sido fascinante ver cómo aprovecha su fama. Un concierto de Harry Styles, como dijo al público al poco de empezar su actuación de 90 minutos, es un lugar para “sentirse libre de ser quienquiera que siempre hayas querido ser”; los fans han tomado sus palabras como un estímulo para expresar toda una serie de identidades sexuales y de género -a veces, como con Serena, por primera vez en público-, incluso cuando su propia reticencia a delinear claramente su sexualidad (mientras juega alegremente con la moda de género fluido) ha dado lugar a acusaciones de queerbaiting.

En el Forum, donde Styles estuvo respaldado por una banda de seis músicos, Serena no fue la única persona del público que agitó un cartel y a la que el cantante ofreció una señal de refuerzo y un poco de tranquilidad sobre sus opciones de vida, aunque amonestó suavemente a una mujer por decir que se había saltado la terapia para ir al concierto.

“Es una señal que la gente de Los Ángeles no aprueba, Emily”, le dijo con una sonrisa pícara. “Porque, ¿qué sabemos nosotros, L.A.? Tú nunca te saltas la terapia”.

Se puede ver esta llamativa preocupación por las necesidades de sus fans como la forma que tiene Styles de compensar una personalidad un tanto anodina. Y, de hecho, comparar “Harry’s House” con el recién estrenado “Midnights” de su antigua compañera sentimental Taylor Swift es admitir que se sabe muy poco sobre la vida real de Styles (o sobre cómo ve él temas tan complicados como su relación con Wilde). Sí, derrocha carisma como una manguera; no, no podría ser más sexy aunque lo intentara. Pero su música tiende a la abstracción y a la desviación, tanto por mantener sus letras algo vagas como por utilizar sonidos y texturas nostálgicas -el folk de los 60, el rock crujiente de los 70 y el pop brillante de los 80- con respuestas emocionales incorporadas.

La excepción, fundamentalmente, es cuando cuenta las historias de otros: Uno de los aspectos más destacados de “Harry’s House” y del espectáculo en el Forum -que combinó material del nuevo álbum con temas antiguos como “Adore You” y “Kiwi” y una interpretación difusa de “What Makes You Beautiful” de 1D- fue “Matilda”, una balada acústica en la que convence a una amiga que ha sufrido abusos de que está justificado cortar con los miembros de la familia que le han hecho daño.

Una vez más, el trabajo de Styles en “Matilda” lo sitúa sin duda en una posición heroica. Pero mientras describía su dolor, la empatía en su voz era fuerte y verdadera, más fuerte y verdadera que en los coqueteos seguros de “Watermelon Sugar” y “Late Night Talking” y la introspección críptica de “Sign of the Times” y el éxito de las listas de éxitos “As It Was”. Esta última melodía, que se apoya en el sintetizador de “Harry’s House”, se ha visto reforzada, como si Styles tuviera en mente la historia del rock clásico del local.

¿Es demasiado generoso preguntarse si apartar el foco de atención de sí mismo podría ser el objetivo radical del estrellato pop de Styles? Sus actuaciones en el cine, que han recibido malas críticas, plantean la posibilidad de que esté tratando de presentar un personaje completamente formado en su música y que simplemente no lo consiga. Sin embargo, esa no es la conclusión a la que llegó el conmovedor concierto del domingo. En lo que uno se quedó pensando -más que en las insinuaciones cachondas o en un corte de pelo perfecto o incluso en esos pantalones deslumbrantes- fue en la generosidad.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí