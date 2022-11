Julie Powell, autora del bestseller ‘Julie & Julia’, muere a los 49 años

Julie Powell, la exitosa autora de “Julie & Julia” que documentó su misión de un año de cocinar cada receta en el libro de Julia Child “Dominando el arte de la cocina francesa”, murió el 26 de octubre en su casa en Nueva York. Ella tenía 49 años.

El esposo de la influyente escritora gastronómica, Eric Powell, confirmó su muerte el martes al New York Times y dijo que la causa fue un paro cardíaco.

Powell saltó a la fama a principios de la década de 2000 cuando, insatisfecha con su mundano trabajo de 9 a 5 en la Gran Manzana, decidió preparar todas las comidas del libro de cocina de Child en el transcurso de un año. Escribió con franqueza y vívidamente sobre su viaje a través de la cocina francesa en un blog para Salon.com, que pronto acumuló cientos de miles de lectores cautivados por su ambición y su simpatía.

En 2005, Powell publicó un libro sobre la experiencia torbellino que cambió la vida titulado “Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen”, que la escritora y directora Nora Ephron luego adaptó a una película nominada al Oscar protagonizada por Meryl Streep. como Child y Amy Adams como Powell.

