Julio Reyes Copello busca ser ‘mensajero de belleza’ tras ser nominado siete veces al Latin Grammy

Las siete nominaciones del productor Julio Reyes Copello están lejos de ser sus primeras, pero aún así lo tienen bastante emocionado.

“¡Ya es esta semana!”, dijo el productor colombiano en una entrevista reciente por videollamada desde Miami mientras preparaba su maleta para viajar este fin de semana a Las Vegas, donde comenzará anticipadamente su labor como director musical de la banda que estará tocando en vivo durante la ceremonia del 17 de noviembre.

Reyes Copello, quien previamente ha ganado siete Latin Grammy y cuatro Grammy, compite en esta ocasión en las categorías de productor del año, grabación del año, canción del año, mejor canción pop del año y álbum del año, esta última categoría por partida triple por su trabajo en “Pa’lla Voy” de Marc Anthony, “Viajante” de Fonseca y “Dharma” de Sebastián Yatra.

“Quise aceptar la invitación para hacer lo mejor que puedo en términos de rendirle un homenaje a la música latina y en especial en este momento a la música de Marco Antonio Solís”, indicó en referencia al cargo de director musical que ha desempeñado previamente músicos como el fallecido guitarrista Dan Warner y el baterista Lee Levin. Solís será agasajado como la Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación un día antes de la ceremonia del Latin Grammy.

Llegar a este nivel no ha sido sencillo, Reyes Copello, nacido en Cúcuta, Colombia en 1969, se sorprende de su “absurdo” nivel de entrega por su profesión. “No sé qué tengo en mi ADN”, señaló. “Siento un compromiso muy grande con el rol de ser productor musical, con la responsabilidad de entregarle música a la gente que la saque de la cotidianidad”.

“Que entren, así sea por 4 minutos que dure la canción, en un universo paralelo donde tienen el regalo maravilloso de ver la vida como un espectador y de tener un descanso”, agregó.

También confesó que todas sus producciones atraviesan por todo tipo de etapas, de la “felicidad absoluta” a la “tristeza absoluta y decepción absoluta”, hasta que tras su mejor esfuerzo logra encontrar un punto medio. “Nunca quedo satisfecho, nunca, pero no quedo tampoco con remordimientos ... así he hecho las paces conmigo mismo”, apuntó.

El productor destacó su colaboración con Fonseca en “Besos en la Frente”, nominada a canción del año y mejor canción pop del año. Es un tema que para Fonseca llegó en un momento de suma tristeza y en la que Reyes Copello también colaboró como compositor. “La escribimos en un momento muy, muy duro de Juan, perdió a un familiar muy cercano, una sobrinita, una niña de 2 años”, señaló. “Le agradezco a Juan la confianza y aprecio mucho la amistad que tenemos”.

Su proceso de escritura en “Besos en la frente” le recordó a Reyes Copello otra canción que compuso en un momento complicado, “Vivir mi vida” interpretada por Marc Anthony, misma que se llevó el premio a grabación del año en 2013. La original había sido un éxito en Marruecos y Anthony le pidió al productor que escribiera la versión en español. Por ese entonces Reyes Copello pasaba por problemas de salud graves.

“Dije: voy a escribir esta canción como mi compromiso conmigo de sanarme y mira lo que pasó”, señaló. Es una “canción que le ha llevado muchísima transformación a la gente”.

Tras estos momentos luminosos hay mucho trabajo en el estudio tratando de capturar lo mejor de un artista, ejerciendo por momentos el papel de psicólogo, terapeuta o guía. “Tener mucha sensibilidad, saber en qué momento hablar en qué momento no hablar y estar ahí listos para capturar la magia”, dijo sobre su labor. “Yo lo llamo visiones fugitivas llegan y se van y si tú no las capturas, se desaparecieron, esos momentos no vuelven”.

Reyes Copello considera a los músicos y productores como “mensajeros de la belleza”. “A mí me mueve la misión de llevar mi versión de la belleza y eso es lo que me levanta todos los días, me quedo tranquilo si sé que dediqué el día a ser algo bonito, algo lindo, desde mi punto de vista”, apuntó.

Entre Anthony y Yatra hay 26 años de diferencia, pero Reyes Copello se siente igual de cómodo trabajando con los dos. “Me siento muy versátil y muy joven por dentro, sigo lleno de vitalidad y de ganas de seguir estando aquí y de seguir haciendo esa misión”.

Una clave para mantenerse así, es escuchar música y estar en contacto con productores jóvenes. “Tenemos que oír qué es lo que está pasando, porque ese es el lenguaje que se habla”, apuntó. Algo que lo ha ayudado en esta misión es su labor como mentor de productores jóvenes a través de su programa educativo en asociación con el Abbey Road Institute de Londres, el primer Abbey Road Institute de América, el cual comenzó a funcionar en Miami en 2021.

En el instituto brinda mentoría a aspirantes a productores e ingenieros, pero también da formación a nuevos artistas. “Es una educación super boutique ... porque creo en eso, creo más en la mentoría que en clases de 100”, dijo. “Es como ese lugar donde se reduce la distancia tan enorme que siempre ha habido entre la academia y la realidad”.