Paola Jara conquista corazones mientras defiende su género contra viento y marea

Paola Jara, exponente de la música popular de Colombia, es una de las más reconocidas cantantes del género en su país y en gran parte de Latinoamérica. El género que interpreta presenta influencias del huapango, pero también del vals, de las tonadas, pasillos argentinos, boleros ecuatorianos y peruanos, con un toque muy caracteristico, pero con una fuerte influencia de la música regional mexicana.

Hace poco estuvo por Estados Unidos junto a su esposo, el también cantante de música popular colombiana, Jessi Uribe con su gira “La Conquista Tour”, que arrancó en Houston, pasó por Boston, Orlando, Miami y New Jersey e incluyó una parada en la ciudad de Los Ángeles, donde ambos estuvieron compartiéndo por primera vez un escenario angelino, desde donde mostraron su propuesta a un mercado donde la mayoría del público es de ascendencia mexicana.

Jara, originaria de Medellín, Antioquia, creció desde siempre escuchando rancheras, un género muy popular en la region donde la artista, pudo nutrirse de esa música que escuchaba en casa, en el pueblo y en su camino a las clases de canto, de actuación y televisión que su dedicado padre, William Zapata, siempre apoyó.

A diferencia de algunos exponentes de la música que desde jóvenes no tuvieron el apoyo de sus padres para alcanzar el sueño de convertirse en cantantes de música popular, en la casa de Paola, su papá era quien la impulsaba ha alcanzar sus sueños, a soñar en grande pero eso sí, sin despegar los pies de la tierra.

El más importante consejo que le dió cuando ella era una niña, Paola lo ha cargado por siempre en su mente y corazón; y cada vez que se encuentra en medio de una dificultad, las palabras de su progenitor y fan número uno surgen del subconciente. “Mija, llega más lejos un disciplinado sin talento, que un talentoso indisciplinado”. Eso jamás se le ha olvidado.

Paola Jara, cantante colombiana de música popular colombiana. (Forza Records/ARM)

La talentosa vocalista de larga cabellera, sonrisa seductora y cuerpo de Diosa, estaba muy niña cuando escuchó a su padre decirlo por primera vez. Desde entonces, la disciplina en su vida personal y en su carrera dice que se la debe a él. “No solamente ambos somos soñadores. Mi papá me inculcó la disciplina desde muy niña. Me repetía ‘mija, llega más lejos un disciplinado sin talento, que un talentoso indisciplinado’, así que me hace el favor y se pone a estudiar, a ensayar, que usted tiene el talento, pero no se confíe”, recordó Paola Jara en un enlace vía Zoom desde su hogar en Medellín, Colombia, con Los Ángeles Times en Español.

Paola Jara es hoy una de las más reconocidas figuras de la música popular de Colombia. Con una carrera integral que incluye la interpretación y la composición, la joven ha realizado trabajos de actuación y ha incursionado en el diseño de moda, hasta el punto de tener en el mercado una línea de ropa deportiva que lleva sus iniciales y que va dirigido a mujeres de cualquier edad.

En 2019 participó en la telenovela de Caracol Televisión “Un Bandido Honrado” que hoy su público la ha podido ver en la plataforma de streaming Netflix, incluso en los Estados Unidos. “Eso lo hice con respeto, con miedo y con mucho cariño. Interpretar este personaje de Pamela, que como éramos afines con la música resultaba también fue un poco fácil”, recordó de su papel donde compartió créditos con Carolina Acevedo (“Nuevo Rico, Nuevo Pobre”) y Diego Vásquez (“Las Muñecas de la Mafia”).

En el 2020 fue jurado en el show de concursos “A Otro Nivel” junto a los argentinos Diego Torres y Noel Shajris, además de su colega y compatriota, la cantante y actriz Greeicy. “Estar también de jurado, en un gran reality de nuestro país, fue una experiencia inolvidable. Y creo que todas esas cosas te enriquecen mucho, te forman y te llenan de experiencias nuevas”, expresó convencida.

Todos esos talentos en el mundo del arte, nos muestran la versatilidad de esta artista de 39 años, quien no se conformó con tener un plan A en la vida, sino más de uno con el firme propósito de alcanzar el éxito en caso de que no se dieran las cosas en elm undo de la música. “Ese también es un consejo de mi papá”, dijo con una sonrisa dibujada en el rostro la colombiana.

Paola Jara, cantante colombiana de música popular. (Forza/ARM)

Su padre siempre le dijo que si podía tuviera un plan A, B, C y si le alcanzaba el tiempo, el D. “Y eso lo he tratado de aplicar a mi vida. Me encanta el dise؜ño de modas y lo estudié. La actuación también la estudié cuando era niña en teatro y televisión y además de la música. Tuve esa oportunidad tan bonita de interpretar a una mujer que era cantante también y esa fue una oportunidad maravillosa, un reto sobre todo personal y profesional muy grande”, dijo la cantante frente a la pantalla de su computador.

Paralelo al éxito que ha estado alcanzando en la música, Paola sentía que era importante poner en práctica esa otra faceta de la actuación que le ofreció la televisora Caracol, la misma que transmitió “El Rey, Vicente Fernández”, una serie de 36 episodios basados en la vida del “Charro de Huentitán” y protagonizada por el actor mexicano Jaime Camil y que hoy se puede ver en Estados Unidos por la plataforma de Netflix.

También en Netflix, a Paola la pudieron ver y oír cantar en la serie “Amar y Vivir”, donde Jara se interpretó a ella misma, cantando y compartiéndo créditos con Ana María Estupiñan (“La Niña”) y Carlos Torres (“La Reina del Flow”).

Sin embargo, lo que más la mueve y la inspira en su carrrea como artista es la música. Para Paola Jara, estar en los escenarios cantando “lo es todo”. Solo hay que ver sus ojos cuando habla de su música y el gusto que tiene por lo que hace y la llena de pasión.

En el pasado, durante sus inicios, a Paola Jara le tocó abrirle un concierto al desaparecido Vicente Fernández y su hijo Alejandro Fernández durante una presentación que tuvieron padre e hijo en Colombia, además fue invitada para hacer lo mismo en un concierto del hoy fallecido Juan Gabriel. “Fue una gran oportunidad cuando estaba comenzando”, nos dijo.

En la actualidad goza de más de 6 millones de seguidores en Instagram, 1.8 millones de suscriptores en su cuenta de YouTube, con miles de millones de reproducciones en sus videos musicales, entre los cuales hay videos de canciones que han alcanzado cifras de más de 150 millones de visualizaciones, consolidóndola como toda una estrella digital en su género.

El pasado jueves, Paola Jara lanzó un EP titulado “Sin Ti”, una trilogía de canciones llenas de sentimiento y conformada por un tema inédito y dos covers. “Ve y Dile” inauguró el EP, con una melodía inédita de la misma Paola a ritmo de balada ranchera, la cual contó con la producción de Ricardo Torres y a menos de una semana del lanzamiento ya sumaba casi 250k reproducciones en YouTube.

Igualmente, el mismo Ricardo Torres y Georgy Parra fueron los encargados de produccir los temas “Después de Ti”, de Alejandro Lerner: y “No Te Pude Retener” de Vanessa Martí, los dos sencillos que completan esta trilogía. Después de Ti’ es una cumbia, típica de folclor caribeño en cuyo video dirigido por Edwin Jaimes se ve a Paola tras las rejas y lamentado el dolor causado por un desamor.

Mientras que “No Te Pude Retener” está orientada a la balada ranchera. Ambos temas ya suman más de 100k visitas en la plataforma de YouTube. Hay que recordar que su anterior sencillo titulado “¿Dónde estabas tú?” logró sumar más de 5.7 milllones de visitas en la plataforma YouTube desde su lanzamiento. “Es como mi nuevo hijo y estoy acompañóndolo”, expresó sonriente Jara.

“Estoy muy contenta y en lo que resta de este año estaré en muchos conciertos acá en Colombia. En noviembre estaremos de concierto en Chile, en Ecuador y de promoción en Costa Rica y otros varios países”, agregó la intérprete de éxitos como “Los besos jamás”, “No me pregúntes”, “Salud por mí”, “Murió el amor” y “Que sufra, que chupe y que llore”, los cuales siguen acumulando millones de vistas en YouTube, millones de reproducciones en Spotify y Amazon Music.

“Es que hoy nos volvimos muy consumidores y las redes sociales nos permiten que estemos todo el tiempo como en ese contante contacto con nuestros artistas y estar haciendo música todo el tiempo”, agregó Jara.

“Dónde estabas tú”, una de sus recientes propuestas, es un tema desgarrador que habla de dolor, de ausencia en momentos importantes, de olvido y de cuando lo dejan a uno esperando y nunca llegan. Una temática que toca tanto a hombres como a mujeres. “Esas son historias en las que esperas que tu amor sea igual de correspondido, a que te entreguen lo que tú das, pero muchas veces eso no se da. Y en medio de esa ausencia, de esa espera, de pronto cuando esa persona se da cuenta o quiere estar ahí, pues ya quizás es demasiado tarde y ahí es cuando te cuestionas y te pregúntas ¿dónde estabas tú?”, nos dijo la recién casada con el cantante Jessi Uribe.

El video de esa canción se rodó en una vivienda de Bucaramanga, una ciudad de donde es su esposo, pero lo curioso de la temática que expresa la canción es que no habla precisamente de la felicidad que pudiera vivir una relación que acaba de culminar en boda. ¿A quién se lo dedicó?, le preguntámos.

“No está dedicado a nadie afortunadamente y obviamente no es mi historia, ni la vivo en este momento de mi vida gracias a Dios, pero siento que es mi deber también, que es el deber de nosotros los artistas de interpretar cada una de las canciones y las letras que nos llegan y así no sea nuestra historia, hay que vivirla y hay que transmitir lo que estamos cantanto. Esa es la magia que tiene la música, que te permite vivirla sin necesidad que ese momento estés pasando por una situación así”, no dijo convencida.

“¿Dónde Estabas Tú?” es un tema que le ha permitido incursionar también en la composición, una oportunidad que forma parte de esas otras facetas que a la larga Paola quiere sacarle provecho, aunque en esta canción, ella es una, entre los varios compositores que intervinieron en el tema.

“Tengo que ser súper honesta, llegó muy completa toda la idea, yo simplemente hice la segunda estrofa, que es de mi autoría, pero ya había un concepto, una idea clara de la canción, entonces fue como pegarme a lo que ya estaba escrito y simplemente quise complementar la letra. Puede parecer insignificante, pero para mí es un logro muy grande, (el poder) empezar a despegar también en esa otra faceta como compositora, expresó.

Destino marcado

Paola nació en Antioquia, el mismo lugar de donde es el popular cantante de pop rock colombiano Juanes, quien interpreta un género totalmente diferente al de ella a pesar de haber crecido en la misma ciudad.

Jara desde siempre se sintió atraía por la música popular colombiana, a la que también se le conoce como carrilera o música de cantina. Es un género musical de fiesta que se originó ahí precisamente de donde es ella y localmente también la llaman guasca.

En esa misma ciudad, donde Juanes creció, el hoy cantante de “La camisa negra” (una version en pop rock que el colombiano fusionó de la música carrilera que fue compuesto por Octavio Mesa), un día nos contó que él vivió en una casa donde abajo había una cantina, donde se tocaban canciones de diversos géneros populares y él las escuchaba todas las noches. Desde entonces se le quedó grabada en su mente todas y cada una de ellas.

Años más tarde y ya convertido en toda una estrella de la música internacional ganador del Grammy y mútiples Latin Grammy, adaptó “Nuestro Juramento”, del legendario Julio Jaramillo, a su estilo y lo incluyó en su última producción “Origen”, que le dió el Grammy en 2021. El buscar en la música del pasado llevó a Juanes a obtener nuevos reconocimientos hoy en día a la edad de 50 años.

Paola Jara vivía precisamente cerca de la casa de Juanes, durante su juventud. Jara lo vio por primera vez cuando ella tenía 12 años de edad, época en la que estudiaba música los fines de semana. Para ese entonces, Juanes habría tenido como unos 23 años de edad y formaba parte del grupo Ekhymosis. “Cuando estaba niña como de 11 o 12 años estudiaba los sábados. Primero estudiaba música como de 8 de la mañana al mediodía y después caminaba e iba a la escuela de teatro y televisión que quedaba en una calle que se llamaba La Playa, aquí en Antioquia, Medellín y Juanes vivía ahí abajito”, nos contó emocionada.

La verdad, ni ella ni yo podríamos confirmar que se trataba de la misma casa, pero lo que sí estamos seguros es que tanto Juanes como Paola desde siempre sintieron un amor especial por esa música que ambos escucharon en su niñez y que hoy es la música que les ha dado satisfacciones.

“La música no tiene por qué tener tampoco reglas. Es que la música es para sentirla simplemente. Creo que la música nos transporta y la sentimos, te mueve las fibras” — Paola Jara

“Juanes era de Ekhymosis y yo cada 8 días lo veía salir de su casa con su guitarra al hombro y en esa época tenía una moto tipo Harley y lo veía salir todos los sábados, me imagino que a ensayar o algo”, agregó con nostalgia Paola.

Y como buena paisa, Paola creció escuchando música popular que es como la llaman allá. CrecIó también escuchando rancheras y de niña ya las cantaba y teniendo oportunidad de hacerlo acompañada del mariachi. “Me encanta mi género, me encanta lo que hago, a los 14 años grabé una primera producción musical de boleros rancheros y como que después de ese momento, al día de hoy ya me dediqué a este género y lo amo”, expresó bañada en sentimiento.

A pesar de su pasión por la música, Paola dice que fue una niña normal, pero siempre estuvo acompañada de la música. Todo el tiempo era la niña que cantaba en el colegio en los actos civicos y siempre que había un concurso de música, ella ya estaba inscrita, pero eso sí, nunca dejó de estudiar música los fines de semana. Esa discliplina y ese amor por la música siempre fue muy apoyado por su papá quien la impulsaba no solamente a estudiar durante la semana en el colegio, sino que tenía que practicar la guitarra, estudiar solfeo e ir a las clases de actuación, todo el tiempo estaba estudiando y practicando. “Así fue mi vida en realidad”, confesó Jara, a quien eso no le impidió vivir una vida de niña normal a la que le encantaban las Barbies. “Hasta que mi hermanita nació y las destruyó todas, porque tenía una súper colección pero ella nació y hasta ahí llegaron. Pero tuve una niñez muy linda”, reveló con simpatía y una sonrisa.

Paola Jara compartió en sus inicios escenario con Chente, Alejandro Fernández y Juan Gabriel como telonera. (Forza/ARM)

Reclama su espacio

Estrellas de la música popular de Colombia como Darío Gómez, y Jhonny Rivera, incluso las legendarias Hermanitas Calle y la inolvidable Helenita Vargas “La Ronca de Oro”, han sido exponentes del genero de la música popular que es influenciado por la cultura mexicana desde hace mucho tiempo. Hoy los nuevos exponentes del género popular, que son muchos, luchan por un espacio de reconocimiento en la industria musical internacional más allá de las fronteras colombianas. Una lucha como la que un día la vivieron los exponentes del género vallenato para que le sea reconocido un espacio en la Academia Latina de la Grabación, con una categoría en el Latin Grammy. Al final, hoy el vallenato tiene una categoría dedicada a ese género sin tener que competir con otros géneros tropicales como ocurría antes.

En el caso de la música ranchera interpretada por artistas colombiana s como Las Hermanitas Calle y Helenita Vargas “La Ronca de Oro”, por nombrar algunas, en el pasado lejano, ellas tuvieron que enfrentar muchas barreras de la época. La música ranchera y la vernácula en general de México llegó a Colombia en la década del 20 y 30 a través del cine de oro mexicano, donde leyendas del género interpretaban en las películas temas rancheros, corridos, norteños, banda, huapangos y muchos más que fueron calando en el gusto de la gente de los pueblos y los campos de Colombia.

Hoy la música popular de Colombia se ha convertido en un género que si bien se vio influenciado por la música regional mexicana en un principio, en la actualidad han logrado imponer su propia esencia con la inclusión de nuevos instrumentos y la adaptación de instrumentos tradicionales, con letras profundas y actuales que conquistas corazones y alimentan el despecho. Porque como dice Paola Jara, los “colombianos siempre hemos sido muy admiradores de la cultura mexicana y de su música, aunque nosotros le ponemos nuestro toque”.

“Yo personalmente crecía cantando rancheras, la admiro y me encantan las rancheras y la regional mexicana y creo que nuestra música popular no es que sea exclusivamente igual o que sea de México y no de Colombia’”, dijo.

Paola Jara es esposa del cantante de música ranchera Jessi Uribe. (Forza/ARM)

Incluso, Paola Jara cita el caso del cantante ecuatoriano Julio Jaramillo, quien interpretaba un género que es muy similar y que se hizo popular en Colombia y en los demás países de Latinoamérica. “Y creo que el de nosotros, que a pesar de que son géneros primos hermanos, cada uno tiene su esencia y quizás manejamos en nuestra música popular mucho los requintos, que quizás lo manejan más en los tríos o las guitarras en las rancheras, pero al final son géneros muy similares”, dijo.

“Lo que pasa es que cada país le da su toque y que cada artista le inyecta su personalidad al género. Entonces creo que son similares, pero no quiere decir que sea únicamente mexicana. Nuestra música que también le llamamos popular, que le llamamos de despecho o carrilera es un género que también es muy autóctono de nuestra region”, aseguró Jara.

Hay un libro del colombiano Alberto Burgos que se titula “Colombia un pais sin identidad musical”. En su publicacion él autor expresa que cada dia le van quitando a Colombia su identidad porque los medios inundan con musica extrajera a su gente. Explica en sus páginas que no hay musica más bonita y bailable como la cumbia, el porro, el mapalé, pero la gente se inclinó por la musica ranchera.

“Creo que es porque somos muy admiradores de su música, y eso nos ha permitido hacer también juntes (duetos o colaboraciones) con ellos y saber que nosotros abrimos las puertas de nuestro país para su género, para su música y para ellos con quienes también hemos tenido un intercambio bien interesante musical, de hecho, por eso precisamente Jessi (Uribe) ha grabado con Espinoza (Paz), con Joss Favela, con Carín León. Se han hecho juntes increíbles de nuestra música con la de ellos y creo que ambos nos hemos aportado y nos hemos enriquecido”, dijo la intérprete de “Usted no me olvida”, una éxito musical que la cantante grabó con Joaquin Guiller, Pepe Bueno y Johnny Rivera, exponentes de la música popular colombiana.

En el 2017, Majida Issa, actriz y cantante colombiana, fue nominada a los Latin Grammy por su álbum “Pero No Llorando–Nocturna” en la categoría a Mejor álbum de música ranchera/mariachi, un trabajo proveniente de Colombia, algo que no había ocurrido antes en esa categoría, aunque en 2009 Pipe Bueno logró una nominación a Mejor álbum de música Grupera.

Hoy cuando la Academia Latina de la Grabación está a punto de celebrar su vigésima tercera entrega de los Latin Grammy el 17 de noviembre en Las Vegas, observamos que ningún exponente de la música popular de Colombia figura como nominado entre las categorías de Musica Regional Mexicana ni tampoco se ha creado una categoría para la Música Popular Colombiana, lo cual indica que las discusiones que se han venido realizando todavía no han llegado a un acuerdo para que este tipo de expresiones musicales o vertientes que se están generando en el regional mexicano en países como Colombia y otros, llegue a tener un espacio merecido entre las nominaciones.

Paola Jara y los demás exponentes, que son muchísimos en el género, aún esperan por respuestas para ver si sus propuestas tienen cabida entre las categorías actuales o si nace en el future una nueva categoría donde encaje la música popular de Colombia.

“Estamos en ese proceso también y no solamente eso, sino con la esperanza. Tenemos una tarea nosotros como artistas de música popular colombiana o regional colombiana o como se le vaya a denominar a nuestro género, porque también creo es algo que lo confunden mucho y todavía no lo asimilan muy bien quizas fuera de nuestro país. Es una tarea que tenemos que hacer los intépretes de nuestro género y es tratar de que la Academia nos reconozca también y tengamos nuestra propia categoría dentro de unos Grammy. Creo que estar en el regional mexicano, pues es obviamente es un género y un país muy grande donde se apoyan muchísimo y creo que ahí no sé de qué manera, aunque lo han hecho y lo hemos hecho y hemos estados nominados dentro de esta categoría. Pero sería muy bonito y creo que es algo en lo que deberíamos ponernos todos de acuerdo para hacerlo y es empezar a hacer la tarea para que tengamos nuestra propia categoría en Colombia de la música popular colo,biana o música regional colombiana, como le vayamos a poner a esta categoría. Eso es algo que se ha ido hablando y que creo que la Academia está como ahí con los ojos medio puestos.

¿Ustedes sometieron material para las nominaciones en la categoría de Música Ranchera o Regional Mexicana?, le preguntamos y su respuesta fue que “algunos artistas han tenido la oportunidad de estar ahí, pero yo hago parte y soy miembro de la Academia y estamos en esa tarea y en ese proceso. Obviamente hay que tener un álbum y ciertas especificaciones. Estamos trabajando para todo esto, pero lo ideal sí sería que en Colombia o que los Grammy tengan en cuenta nuestro género para que tenga su propia categoría aparte del regional mexicano”, dijo la cantante.

Pola Jara espera que un futura la múica polar de colombia pueda tener una categoría en los Latin Grammy porque dice que son muchos los exponentes de ese género en su país. (Forza/ARM)

Hay que recordar que en el pasado cercano el reggaetón logró se que unieran a los exponentes de Puerto Rico, los de Argentina, los de Colombia en categorías de género urbano, pero también se abrió una aparte denominada “Mejor Interpretación Reggaeton” con exponentes de varios países y no solamente de Puerto Rico.

Hoy el género incluye además categorías como Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana. Sin embargo en el caso de lo que proponen los exponent del género de Música Popular de Colombia es que se creara una categoría separada del regional mexicano o que en el mejor de los casos se cree una categoría aparte como ocurrió con la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

“Pueden ser ambas posibilidades. Sería muy lindo, porque tú lo acabas de decir. Antes era imposible si decíamos que el reggaetón era solamente de Puerto Rico y no, ver a un J Balvin que es de Medellín eso era como algo que no lo aceptaban y no pasaba, pero mira lo que pasó con este género que ya lo llaman urbano. Entonces es incluir dentro de una categoría que no sea simplemente de México, regional mexicano, sino que abarque todos esos géneros”, expresó.

Asimismo, Paola dijo que en Ecuador, también lo hacen a su estilo y su esencia. “En Colombia lo hacemos, en México lo hacen, en otros países lo hacen, entonces es como que dentro de la categoría se incluyan quizás todos esos género y ritmos que tenemos, que son similares, y adjudicarle un nombre que nos cobije a todos o también sería muy bonito, que tengamos, porque somos muchos exponentes en nuestro país, porque es un país donde ese género es fuertísimo al igual que el vallenato. Entonces sería muy bonito tener una categoría propia a si no, que sea una categría donde podamos eStar todos incluidos”, agregó convencida.

En el caso de Paola, quien además de interpretar rancheras, banda y guarachas, también se ha dejado oír cantando bachata, un estilo ajeno tanto a sus propuestas y su país de origen. Eso, sin duda, la hace más versátil. Quizás en algun momento llegue por ahí la nominación con tan pocas exponentes de bachacha.

“Yo siempre digo que la música no tiene por qué tener tampoco reglas. Es que la música es para sentirla simplemente. Creo que la música nos transporta y la sentimos, te mueve fibras y finalmente el que no es músico o el público normal no sabe qué ritmo está bailando, que ritmo está cantando, es simplemente que lo siente y le gusta. Muchas veces haces fusions con género que la gente ni sabe qué género son, pero que les gusta y ya. Entonces es de vivirla y sentirla. Yo siempre he estado abierta a hacer fusiones dentro de mi género, siempre y cuando, obviamente, luzcan y queden bien hechas”, concluyó.