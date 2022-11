Myriam Hernández culmina un 2022 con un Premio a la Excelencia, gira, dos álbumes y agradecida de la vida

Este domingo, Myriam Hernández culminó su gira de 20 conciertos por los Estados Unidos con una espectacular presentación en el Ovens Auditorium de Charlotte, NC y ahora recibe en la ciudad de Las Vegas su merecido Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy.

Hernández llega a la “Ciudad del Pecado” tras haber anunciado también el lanzamiento de su primer disco de canciones navideñas y el estreno del primer sencillo titulado “Luz”, que es un adelanto de su álbum que estará lanzando el 2 de diciembre. Se trata de una producción de Navidad bajo la producción de Jacobo Calderón y el ingeniero de sonido Boris Milán, el cual se terminó de gestar en estudios de la ciudad de Madrid y de Miami.

El álbum que llega después del éxito que la cantante chilena cosechó con “Sinergia”, incluye 12 temas que se combinan entre canciones tradicionales y dos composiciones inéditas de Jacobo Calderón, siendo éste el segundo disco consecutive que Hernández lanza en este 2022.

“Es un anhelo que tenía desde hace años y concretarlo ha sido un sueño cumplido. Son canciones navideñas que están en el consciente colectivo, las que he adaptado a mi estilo. Y ‘Luz’ está inspirada en el espíritu y nostalgia de las películas familiares que se disfrutan durante las fiestas navideñas, comentó Myriam Hernández a través de un comunicado, ya que luego de mucho intentarlo fue imposible que coincidan sus tiempos y los nuestros a causa de la extensa gira que acaba de culminar anoche en Carolina del Norte.

El tema que llegó el pasado viernes a las plataformas digitales de Spotify, Amazon Music, Apple Music, Claro, Youtube y Deezer, muestra la versatilidad de su voz y la suave interpretación que siempre la ha caracterizado. Aunque el video que se muestra en la plataforma de YouTube solamente presenta imágenes digitales con la letra de la canción, no deja de ser atractivo a la vista ya que sus imágenes navideñas reflejan paz y armonía, mientras cae la nieve y las campanas escarchadas nos hacen recordar que falta muy poco para celebrar la Navidad.

Pero antes de la celebración y luego de finalizada su gira por 20 ciudades de este país, la talentosa cantante chilena con voz de ángel, está feliz porque vive uno de los momentos más siginificativos de su carrera artística.

Antes del inicio de la gira, la vocalista de éxitos como “Herida”, “Huele a peligro” y “El hombre que yo amo” tuvo un encuentro vía Zoom con el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud. Al principio, la cantante de 57 años de edad y nacida en la localidad de Ñuñoa, Chile, pensó que el enlace virtual con Abud se debía a una invitación para cantar en la ceremonia del Latin Grammy con eso de que se encuentra muy vigente en los escenarios. Sin embargo, el motivo de la llamada iba más allá de eso.

Myriam Hernández (Cortesía de la artista )

Myriam estaba sola frente al computador y no muy lejos andaban pendientes su esposo y sus hijos de la noticia que recibiría virtualmente. Ninguno tenía idea de lo que le diría Abud. Al recibir la noticia de que este año la Academia había decidido honrarla con el Premio a la Excelencia, la reacción de Myriam fue llorar y llorar de la felicidad. “Y recordé el comienzo de mi sueño en un flashback. Lloré de emoción. A estas alturas de mi carrera es un reconocimiento que viene a reafirmar todo el trabajo que he realizado desde el comienzo de mi sueño, y que sea reconocido por estos tremendos profesionales, para mí es lo máximo”, describió la estrella de la música.

Para Myriam Hernández, quien tiene una trayectoria que se inició a finales de la década de los 80 con su álbum “Myriam Hernández” y el sencillo “El hombre que yo amo”, el reconocimiento de la Academia tiene un significado muy especial y emotivo, pues llega en un momento cuando su carrera está totalmente consolidada y llena de enormes satisfacciones.

“Estoy demasiado emocionada y agradecida de recibir este premio tan importante y significativo en mi carrera. Esta importante distinción me hace recordar muchos momentos de mi carrera artística, donde siempre he sido consecuente con mi estilo y pasión que es cantarle al amor”, agregó en el comunicado.

Junto a Myriam Hernández, el Premio a la Excelencia lo recibe también la cantante española Rosario Flores, el venezolano Yordano DiMarzo, la argentina Amanda Miguel y la brasileña Rita Lee. “Es un orgullo. Soy admiradora de cada una de los artistas que han recibido este premio. Es un honor para mi formar parte de esto hoy”, señaló.

De igual manera, la cantante de éxitos como “Mío”, “No te he robado nada” y “Se me fue”, sabe que este reconocimiento se lo debe a su público fiel. “Y quiero agradecer al público incondicional que siempre me ha brindado su apoyo, desde los inicios de mi carrera hasta hoy. Estoy muy feliz, honrada y disfrutando este gran reconocimiento”, agregó Hernández.

Myriam Hernández (Cortesía de la artista)

Aunque su estilo siempre ha ido por el sendero de las baladas románticas, la cantante de la larga cabellera, los ojos rasgados y la sonrisa de ángel, también ha fusionando su estilo con otros géneros como la electrónica o el hip-hop. Ha publicado nueve álbumes de estudio, dos en vivo, cinco álbumes recopilatorios, dos DVD y 39 sencillos, varios de ellos han sido a dueto con artistas como Cristian Castro, Gilberto Santa Rosa y el mismo Marco Antonio Solís, que este año la Academia Latina de la Grabación lo ha designado como Persona del Año.

Ha vendido más de 6 millones de discos en todo el mundo, siendo una de las artistas chilenas con más ventas en la historia de su país.

Este 2022 finaliza para Myriam Hernández de la mejor manera, ya que luego del lanzamiento del disco ‘Sinergia’, sus giras exitosas por Perú, Colombia, Chile, Honduras y Panamá, además de su espectáculo ‘Mi Paraíso’ que recorrió 20 ciudades de Estados Unidos, el lanzamiento de su sencillo “Luz” y el pronto estreno de su álbum navideño, la estrella chilena cierra el año con broche de oro en Las Vegas y lo mejor es que lo hace rodeada de la gente de la industria que la admira y que ha sido testigo de su exitosa y fructífera carrera musical.

La cantante es la primera artista femenina chilena en recibir este reconocimiento y sin duda es la artista que le abrió la puerta a estas nuevas figuras que han surgido del país austral como Mon Laferte, Paloma Mami, Francisca Valenzuela, Cami y Javiera Mena. Todas con estilos y géneros muy distintos, pero chilenas de Nacimiento, alma y corazón.

En una entrevista que ofreció recientemente a Billboard Español, Myriam Hernández dijo que el ser una de las artistas chilenas de mayor trayectoria y proyección internacional se lo atribuye al amor con el que siempre ha hecho su carrera y a la disciplina que ha mantenido a través de los años. “Yo creo que una carrera se debe mantener también con mucho trabajo. Nunca, y esto te lo digo de corazón, nunca me he creído alguien especial. Creo que Dios me brindó este talento y yo tenía ese sueño; he querido brindarlo de esa manera a la gente. Cuando me bajo del escenario sigo siendo la mamá, la hija, la mujer, la esposa. Y agradezco todos los días de mi vida. Hoy no tengo expectativas, solo quiero disfrutar lo que Dios me da y mira cómo me ha bendecido este año. Y el público yo creo que recibe eso también”, comentó Hernández a la mencionada publicación

Miriam Hernández junto a Mon Laferte en el Movistar Arena de Chile, donde la joven cantante la invitó para cantar juntas en el escenario. (Daniela Apablaza)

Los Premios Especiales de la Academia Latina de la Grabación son entregados en una ceremonia privada, no televisada, un día antes de la entrega de los premios Latin Grammy. Estos artistas son galardonados con el Premio a la Excelencia Musical 2022 y otros tres reciben el Premio del Consejo directivo.

Myriam Hernández recibe su gramófono a la Excelencia Musical el 16 de noviembre en las instalaciones del Mandalay Bay Events Center de Las Vegas desde las 10:00 a.m.