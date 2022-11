Fito Páez celebra la libertad que le da la música con tres Latin Grammys nuevos en sus manos

Cuando subió al estrado de la sala de prensa del Latin Grammy, Fito Páez había recibido ya tres trofeos en la Premiere del evento, dentro de las categorías de Mejor Álbum de Pop Rock por “Los años salvajes”; Mejor Canción de Rock por “Lo mejor de nuestras vidas” y Mejor Canción de Pop Rock por “Babel”, que grabó al lado del colombiano Carlos Vives.

“Ya son trece con estos”, dijo, en alusión a sus triunfos pasados en la misma celebración. “Lo más importante para mí al venir a esto es volver a encontrarme con músicos de diferentes géneros, debatir, charlar, planear cosas y, por supuesto, emborracharnos. Y me emociona cada vez más darme cuenta de los puentes que se están tendiendo entre nuestros países, de cómo las diferentes formas de la música latinoamericana se están conectando cada vez más entre sí”.

Al ser preguntado por la supuesta rivalidad que existe entre el reggaetón y los estilos que practica, el sudamericano aseguró que “en la música no se compite; aquí no hay amigos ni enemigos”. “La música es un lenguaje, y en él, pueden suceder infinidad de combinaciones”, afirmó. “Ahora estamos en una gran revolución con la democratización tecnológica. Alguien como yo no puede dar explicaciones claras de lo que está sucediendo; le corresponde a psicólogos, politólogos y hasta psicólogos analizar cómo se está moviendo esta maquinaria, y la música forma parte de ella, porque acompaña, cura y sana, aunque puede también lastimar, en el mejor sentido, cuando se usa con fines de cambio social”.

El autor de “El amor después del amor” se negó a darle consejos a las nuevas generaciones. “Cuando era ‘pibe’, no me gustaba que me los den, por lo que es lo último que voy a hacer”, precisó. “Cada uno lleva su propia picardía, su propia forma y su propia libertad, y cada uno tiene que hacer con ello lo que quiera. Lo que puedo decir es que, a mí, la música me hace más libre cuando me apasiono con ella, cuando la grabo, cuando la comparto y cuando la presento en vivo”.