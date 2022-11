Rosalía siente que los riesgos de ‘Motomami’ la llevaron a coronarse en el Latin Grammy

“Estoy muy agradecida con todo lo que me ha dado este disco, que no fue fácil de hacer porque me tomó tres años y mucha dedicación en el estudio”, fue lo primero que dijo Rosalía en la sala de prensa del Latin Grammy, poco después de triunfar en la terna de Mejor Álbum del Año por “Motomami”. “Y que después la gente lo haya sentido, lo haya hecho suyo, es un regalo todavía mayor. Pensaba que iba a ganar Jorge [Drexler]”.

No fue lo único que la catalana se llevó a casa, porque, durante el segmento no televisado del mismo evento, la citada producción recibió tres estatuillas más, correspondientes a Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Diseño de Empaque y Mejor Ingeniería de Grabación.

Como ella misma mencionó a “su bebé” durante el discurso de agradecimiento, no faltaron preguntas relacionadas a su novio Rauw Alejandro. “Me siento muy bien, muy feliz de compartir esto con la gente que quiero, porque está aquí mi familia”, respondió la cantante, evitando referirse de manera directa al reggaetonero. “Compartir estos momentos con mis seres queridos lo hace más significativo”.

Tampoco pasó desapercibido para la vocalista el hecho de haber salido victoriosa en una categoría que, fuera de ella, tenía solo a nominados masculinos. “He estado pensando en otras mujeres que han hecho discazos, como Björn, Kate Bush y Patti Smith, a las que admiro mucho, y es muy satisfactorio que se haya celebrado un álbum que ha sido capitaneado por una mujer, poque ha tenido colaboradores masculinos, claro, pero nadie hace el trabajo por mí”, aseguró.

Ante los micrófonos, la autora de “Hentai” insistió también en los riesgos que implicó el álbum al ser muy diferente al anterior y al encontrarse inspirado por diferentes sonidos de procedencia latinoamericana.

“La transformación es algo fundamental en ‘Motomami’”, resaltó. “El camino siempre conlleva movimiento y tirar hacia adelante. En el proceso de creación, estuve viajando mucho; fui a República Dominicana, a Miami, a Puerto Rico, a Nueva York y a L.A., y eso hizo que sonara como suena. Ojalá que mi música vaya cambiando a medida que yo misma crezco y cambio”.