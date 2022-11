Carlos Vives agradece el apoyo de un grande en sus inicios y hoy lo comparte con las nuevas generaciones   

El día de la entrega de los Premios Especiales de la Academia Latina de la Grabación, el cantante colombiano Carlos Vives fue el encargado de entregarle en sus manos el Premio del Consejo Directivo a Manolo Díaz.

La emoción del intérprete de “Cuando nos volvamos a encontrar” y “Volver a nacer” era tan grande esa mañana en Las Vegas, que no podia borrar la sonrisa de su rostro, mientras su mirada delataba, a lo lejos, el cariño y respeto que desde siempre ha sentido por el ilustre productor, artista y compositor de origen español, a quien le agradece por siempre aquella primera oportunidad que le dio.

Cuando era muy joven, Vives llegó a España de la mano de Manolo Díaz con su cabello largo, su mochila llena de sueños y las ganas de comerse el mundo. Manolo se encargó de encaminarlo y de llevarlo a cumplir sus sueños en territorios ajenos. “Me firmó la primera vez que empezamos a hacer nuestra nueva música, lo que fue el sonido de Carlos Vives”, recordó el nacido en Santa Marta a Los Angeles Times en Español en un reciente encuentro en la ‘Ciudad del Pecado”.

Para Vives, Manolo Díaz siempre ha sido “una persona maravillosa, un apoyo increíble y vivimos momentos hermosísimos. Entonces verlo y también un poco delicado de salud, en un momento tan emocionante, tan merecido para él, fue increíble”, agregó el ganador de varios Latin Grammy.

Anuncio

Carlos Vives posa junto a Manolo Díaz y Gabriel Abaroa, Presidente Emeritus de The Latin Recording Academy durante la entrega de los Premios Especiales en Las Vegas, Nevada. Para Vives, Díaz es el hombre a quien le debe parte de su éxito en el inicio de su carrera internacional. (Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Además de Vives, Díaz venía de impulsar las carreras musicales de figuras como Julio Iglesias, Raffaela Carrá, Miguel Bosé, Umberto Tocci y muchos más. “Además de haber sido un artista increíble y que se haya dedicado a trabajar para nosotros y después cuando llegó a la Academia y lo que hacía por los artistas, por las nuevas generaciones, era admirable”, dijo Vives en tono de agradecimiento y admiración.

Díaz ocupó posiciones ejecutivas en las compañías discográficas más importantes del mundo, así como en la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación, pero fue a través de la Fundación Latin Grammy que, una vez más, tocó el corazón de Vives, quien aseguró que estando en el interior de la Fundación, Díaz hizo posible que se diera la ayuda necesaria a jóvenes de una nueva generación y eso fue algo que se lo inculcó a Vives para siempre.

“Dimos instrumentos de regalos para los niños, dimos una beca de más de 200 mil dólares para un nuevo artista y sus estudios en Berklee (College of Music). He vivido de la mano con él cosas increíbles, de apoyarnos, no solamente en mi carrera, lo cual hizo por muchos años, sino el de ponernos a trabajar por las nuevas generaciones. Manolo es un ejemplo de vida increíble y del amor hacia este trabajo”, confesó el colombiano.

Las enseñanzas recibidas por el maestro Manolo Díaz, sin duda las agradece de corazón y además son las que despiertan el “maestro” que Vives lleva por dentro. (Alejandra Quintero)

Esas enseñanzas a través del ejemplo recibidas por el maestro Manolo Díaz, sin duda las agradece de corazón y además son las que despiertan el “maestro” que Vives lleva por dentro. “Porque Manolo no solamente me puso a trabajar por mí, sino que me enseñó a hacerlo por las nuevas generaciones”, agregó un agradecido Vives.

Anuncio

Por esta razón, el cantante de “Colombia, mi encanto” y “Cumbia del Corazón” no se le hizo muy dificil aceptar su regreso a la pantalla como actor para interpretar, precisamente, un papel de maestro de música en la nueva serie de Disney + “El Club de Los Graves”, donde su personaje le ofrece la oportunidad y el apoyo necesario a jóvenes estudiantes con talentos musicales escondidos tras la sombra de los estándares de lo que supone, es lo que el mundo “quiere ver en un escenario”.

Para Vives, este papel tiene mucho de sus vivencias, de la oportunidad que la vida le ha dado a través de personas maravillosas. Y una de ellas ha sido su maestro Manolo Díaz.

“El Club de los Graves” marca el regreso de Vives a la actuación y lo hace al lado de sus hija y otros talentosos jóvenes actores de Colombia. (Disney)

En el “Club de los Graves”, Vives le da vida al profesor Amaranto Molina, quien llega para transformar la idiosincrasia de un colegio especializado en música, regido por fórmulas antiguas y discriminatorias. El elenco está conformado por jóvenes actores de Colombia, incluída su hija Elena Vives en el papel de Amalia. “Sí totalmente, Elena trabaja conmigo en la serie de Disney + que se llama ‘El Club de los Graves’”, confirmó el ganador del Latin Grammy con una sonrisa y repleto de orgullo.

“(La historia muestra) un colegio como cualquier otro, pero tiene énfasis en la música. Y es patrocinado por un famoso sello discográfico. De ese colegio han salido varias figuras de la música actualmente. El rector, que es Mr. Kramer, que lo hace Julíán Arango, fue un famoso artista de los 80’ con un único hit y con eso se armó toda una película y es el que (supuestamente) sabe y tiene sus favoritos, entre ellos su hijo”, reveló Vives.

Anuncio

El rector Eduardo Kramer se inclina por apoyar a los que cantan en inglés y el género pop. “Y por lo general, a los demás, los excluye un poco y los llama los ‘graves’. Él tiene a los ‘agudos’, los privilegiados y por allá (lejos) están los graves”, nos dijo Vives.

El rechazo a los ‘graves’ hace que estos jóvenes se vuelvan personas rebeldes y difíciles, con profesores que no les duran, pero llega Amaranto Molina para cambiarles la vida. “La vida de Amaranto Molina es un misterio realmente, tiene una vida bastante complicada que lo lleva finalmente a dedicar su vida a estos jóvenes”, explicó.

Amaranto Molina, con sus métodos disruptivos, es quien se hace cargo de los “graves”, transformando su visión del mundo, emprendiendo un viaje lleno de experiencias únicas que les permitirá expresar sus verdaderos talentos, y que terminará por desenmascarar el misterioso pasado que oculta el profesor.

Vives asegura que su éxito en la música fue lo que lo llevó por otros caminos distintos a la actuación, carrera con la que había iniciado en los medios. (Disney)

Para Vives, el papel de Amaranto Molina es un regreso a la actuación después de varias décadas cuando la gente lo vió en producciones colombianas como “Tiempo sin huella”, “El Faraón”, “Gallito Ramírez”, “Escalona” y ‘Cadena Braga, una telenovela estadounidense e italo-dominicana producida en Puerto Rico y en Miami para la cadena Telemundo.

Lo cierto del caso es que Vives asegura que su éxito en la música fue lo que lo llevó por otros caminos distintos a la actuación. “Y me alejé de los sets, de los guiones y colaboré con los escritores de ‘El Club de los Graves’ con el equipo de Disney, hay algo de la esencia mía en el personaje y en la historia. Eso fue muy emocionante”, reveló.

Anuncio

Para ello, Vives tuvo que volver a estudiar con el fin de actualizarse en la actuación. Junto a su hija, Vives se puso a la orden de un profesor inglés de la escuela Meisner con el fin de probar y entrenar antes de regresar a los sets de grabación. “Y fue una experiencia muy hermosa poder compartirlo con ella (su hija), fue muy emocionantes y sorprendente para mi”, dijo.

Carlos Vives durante la presentación de los Premios Especiales del Latin Grammy mostró su agradecimiento al hombre que le dio su gran oportunidad. (Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Al volver de las clases, Vives confesó que dejó de sentir miedo de haber estado tanto tiempo ausente de la actuación. “Me dí cuenta que era algo que disfrutaba demasiado, que valoro mucho, que amo, que siempre amé y entendí por qué a los 17 años había pasado por todo esto”, explicó.

Ell elenco de “El club de los graves” lo completan Kevin Bury (“Pa-Pi-Yón”), Brainer Gamboa (“Romario”), María Fernanda Marín (“Lala”), Catalina Polo (“Martina”), Gregorio Umaña (“Raphaelo”), Manuela Duque (“Roxana”), Salomé Camargo (“Cami”), Juan Camilo González (“Dardo”), Juan Diego Panadero (“Panchito”), Pitizion (“KJ”), Juan Manuel Lenis (“Peter”), Luis Fernando Salas (“Ocampo”), Giseth, Deisy y Zoila Mariano (“Trillizas”), Melanie Dell´Olmo (“Sara”) y Sharik Abusaid (“Lina”).

La serie acaba de mover su fecha de lanzamiento debido al inicio de Mundial de Futbol Qatar 2022 por lo que la serie “El Club de los Graves” se estrenará en el 2023 por Disney+.