McDonald’s premia a un cineasta latino emergente de Estados Unidos en su primer concurso de largometrajes

McDonald’s USA anunció a Jesús Celaya, un cineasta latino emergente del Sur de California, como el ganador del gran premio de su primer concurso de cortometrajes Spotlight Dorado.

Su trabajo fílmico “Lucha Noir” resultó ser el elegido entre los votantes de todo el país tras una reñida competencia entre los finalistas “Kid Ugly”, de Jazmin Aguilar, y “A History of Sitting in Waiting Rooms (Or Whatever Longer Title You Prefer)”, de Lorena Russi.

“Spotlight Dorado destaca el compromiso que los Arcos Dorados ha asumido desde hace mucho tiempo para elevar y celebrar a la comunidad hispana a través de iniciativas que alimentan el orgullo y la representación de los latinos”, dijo Jeff Martinez, dueño/operador y Líder de Franquicias del Comité de Marketing Hispano de McDonald’s. “Mediante el programa, nuestro objetivo es reforzar las carreras prometedoras de creativos latinos; y estamos encantados de ofrecerle a Jesús la oportunidad de trabajar con McDonald’s en iniciativas y campañas creativas a lo largo del 2023”.

La aclamada actriz, directora, productora, promotora de representación y embajadora del programa Stephanie Beatriz (“Encanto”) hizo el anuncio el 7 de diciembre durante una proyección de cortos de Spotlight Dorado llevada a cabo en el Museo de la Academia del Cine, institución dedicada a la historia, la ciencia y el impacto cultural de la industria cinematográfica.

“Ser nombrado ganador del primer concurso de cortometrajes de McDonald’s es un honor y un importante paso en mi carrera”, dijo Celaya. “Los Arcos Dorados me dieron esta oportunidad única de dar vida a mi historia, así como de adquirir nuevas experiencias y lograr exposición y conexiones con varias figuras destacadas de la industria del cine y el entretenimiento”.

Celaya es un escritor y director mexicoamericano que se crió entre Washington y el estado fronterizo de Sonora, México. Estudió cine en el Brooks Institute de Los Ángeles y, desde entonces, ha obtenido varios premios, incluyendo una beca Latinx Fellowship en los Screenwriters and Directors Labs.

Stephanie Beatriz en la ceremonia del evento. (McDonald’s)

Tras haber crecido entre dos culturas, se inspiró en los cómics clásicos de Estados Unidos y en la rica historia mexicana de la cultura de lucha libre para darle vida a “Lucha Noir”, una pieza de cine negro en la que un luchador y un villano de otro mundo se enfrentan en una batalla épica que explora a la vez la dicotomía entre el bien y el mal.

El próximo año, McDonald’s USA volverá a convocar a cineastas talentosos para participar en la segunda edición del concurso. En la primavera de 2023, se anunciará a un nuevo panel de socios y expertos de la industria, junto con nuevas oportunidades para los participantes. Para conocer más sobre Spotlight Dorado, visita este enlace, donde podrás ver también la versión completa de “Lucha Noir”.